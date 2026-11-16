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"Doble mano": el escandaloso gol que dejó a Ferro sin chance de volver a Primera División

Gimnasia y Tiro de Salta eliminó al conjunto de Caballito del Reducido de la Primera Nacional con un tanto de Fabricio Rojas que debió ser anulado, pero ni el árbitro Maximiliano Manduca ni sus asistentes advirtieron la infracción

Fabricio Rojas tocó la pelota con ambas manos para bajar la pelota nates de definir, pero ni el árbitro Manduca ni sus asistentes lo advirtieron
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Un gol con doble mano de Fabricio Rojas le dio el triunfo a Gimnasia y Tiro ante Ferro y desató una polémica de alto voltaje en el partido por el Reducido de la Primera Nacional. La infracción —clara e inapelable a la vista de las imágenes— pasó inadvertida para el árbitro Maximiliano Manduca y sus asistentes, y sin la asistencia del VAR en esta instancia del torneo, el gol fue convalidado. El resultado final fue 1-0 a favor del equipo salteño, que dejó sin chances al equipo de Caballito de soñar con el ascenso a la Liga Profesional.

La jugada ocurrió cuando el reloj marcaba cerca de los 15 minutos del primer tiempo. Después de un tiro libre, Galetto volvió a enviar la pelota al área rival y el capitán Gabriel Díaz la peinó de cabeza. Ahí apareció Rojas, quien disputó la posición con un defensor cerca del punto penal. Las imágenes revelan con nitidez lo que el árbitro no vio: el delantero controló la pelota primero con el brazo derecho y, cuando el balón le rebotó, lo hizo con el izquierdo. Recién entonces le quedó servida para sacar el remate que terminó en el fondo de la red.

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Los jugadores de Ferro rodearon de inmediato a Manduca para exigir la anulación del tanto. El reclamo fue unánime y el estadio de Caballito, convertido en una caldera al término del primer tiempo, acompañó la protesta. Sin embargo, el árbitro ratificó su decisión y el gol quedó en pie. La ausencia del VAR en el Reducido eliminó cualquier posibilidad de revisión posterior, lo que profundizó la indignación entre los futbolistas locales y el público que presenció la escena.

La polémica no tardó en instalarse más allá del estadio. Las imágenes de la infracción circularon rápidamente en redes sociales y reabrieron el debate sobre el criticado arbitraje en el fútbol argentino, repleto de polémicas. De hecho, la final por el primer ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez se abrió por un controvertido penal para los mendocinos, que regresaron a la élite.

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“Doble mano” y “la Mano de Dios”, fueron dos de las frases más comentadas en X (antes Twitter) ante la increíble secuencia que le dio la victoria a Gimnasia.

El golpe llega en el peor momento para Ferro. El conjunto de Caballito venía de una racha que ya había complicado sus chances: una derrota por 3-0 ante el equipo de Chaco y la posterior igualdad ante el ya descendido Acassuso, resultado que cedió el primer lugar a Godoy Cruz, quien terminó ascendiendo este domingo. Para mantenerse en la pelea, Ferro necesitaba sacar dos puntos de seis posibles para disputar la definición por el salto a Primera. No lo logró.

Con ese bagaje, el equipo ingresó a la eliminatoria directa con cierta ventaja deportiva, pero el error arbitral alteró el guión desde temprano. El gol con doble mano de Rojas fue el primero de un marcador que cerró en 1-0, suficiente para que Gimnasia y Tiro avance en el Reducido y deje a Ferro al margen de la disputa por el ascenso a Primera División.

Además de la falla garrafal del árbitro, Oeste sufrió la falta de efectividad, un problema que lo acompañó todo el torneo. Franco García y Lautaro Parisi, por caso, hicieron temblar los caños, pero no pudieron vulnerar la valla defendida por Federico Cosentino.

Así, una temporada que prometía más terminó con una imagen que difícilmente olviden en Caballito: la pelota entrando al arco después de rebotar, dos veces, en el brazo del rival.

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