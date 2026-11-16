La histórica dificultad de los argentinos para brillar en la Bundesliga: la cultura, el “estilo diferente” y la lista de 53 representantes

Alemania, la liga que le es esquiva a las estrellas argentinas. Infografía sobre las dificultades de los jugadores albicelestes en la Bundesliga (Infografía Infobae)

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La Bundesliga es la liga top de Europa que menos jugadores argentinos tuvo en toda la historia. La primera división de Alemania cuenta con una escasa presencia de futbolistas y solo dos entrenadores albicelestes comandaron a una institución. ¿Cuáles son los motivos que distancian a los países? ¿La cultura impacta en la adaptación? En un fútbol que está cada vez más globalizado, las estrellas albicelestes tienen dificultades para calar en el deporte germano.

De acuerdo con la información del sitio web Transfermarkt, por la máxima división de la pirámide del fútbol alemán pasaron 53 jugadores argentinos. En total, representaron la camiseta de 22 equipos y acumulan una vitrina de 22 títulos (7 de Bundesliga). En la temporada 2026/27, los únicos embajadores son Facundo Medina y Ezequiel Fernández, ambos con presente en el Bayer Leverkusen. Con un total de 1141 futbolistas albicelestes en el Viejo Continente, solo el 3,7% pertenecen a Alemania.

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Para reflejar la diferencia con las otras ligas más importantes de Europa, la Premier League de Inglaterra es el siguiente con menor cantidad de argentinos: 106 futbolistas (7,4%). La Ligue 1 de Francia registra la presencia de 250 jugadores albicelestes (17,3%), mientras que la Serie A de Italia computa 405 (28,1%). El mayor éxodo radica en España, con 627 representantes de Argentina en La Liga (43,5%).

Patrick Owomoyela, histórico futbolista del Borussia Dortmund y con grandes pasos por el Arminia Bielefeld y el Werder Bremen, dialogó con Infobae en el Allianz Arena y aseguró que no encuentra un motivo claro para la poca presencia de argentinos en Alemania. “Realmente no puedo decirlo. Obviamente, no conozco el fútbol argentino tanto como me gustaría. Sé de la pasión y de todo eso. Nosotros también tenemos pasión en la Bundesliga. Puede que no la mostremos tanto como los equipos de la parte sur de América. Hace poco vi un video extraño de algo que ocurrió, creo que en Brasil, con una pelea enorme. Eso no va a pasar en la Bundesliga. Esa es una diferencia. No sé si eso hace que a los jugadores argentinos les resulte más atractivo venir aquí y tener un enfoque más tranquilo. Pero en realidad nos encantaría tener más jugadores argentinos en la Bundesliga, porque siempre fue emocionante”, argumentó.

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A la hora de comparar el “estilo de juego diferente”, según su criterio, Owomoyela describió al argentino como “técnico, pero también más intenso y emocional”, mientras que en la Bundesliga se busca un enfoque “más tranquilo y táctico”. A pesar de las características, el carrilero aclaró que “depende realmente del equipo y del entrenador, de las ideas que tenga y del tipo de jugadores que busque. Pero los jugadores argentinos pueden hacerlo bien en la Bundesliga, de eso no hay duda”.

Patrick Owomoyela, histórico futbolista del Borussia Dortmund y con grandes pasos por el Arminia Bielefeld y el Werder Bremen (Bundesliga Media - Photo by Leonhard Simon/Bundesliga)

La situación también impacta en los entrenadores, ya que Martín Demichelis, que como futbolista fue uno de los grandes referentes en el Bayern Múnich, es el único director técnico que dirigió a un equipo de manera oficial en la Bundesliga. Luego de desarrollarse en las inferiores de los Bávaros y comandar a River Plate, Monterrey de México y Mallorca de España, Micho lidera al Leipzig en la presente campaña alemana.

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“Se me hizo difícil un mundo muy diferente, no solo en lo futbolístico sino en la manera de vivir, muy distinta a la sudamericana. Cuando llegué estaba solo, tenía 22 años y no hablaba el idioma, que es en definitiva lo que te acaba integrando en la sociedad y en el mundo del fútbol. La organización, el respeto, la manera de vivir en Alemania, en la sociedad, que no creo que sea menor en pasión, sino que es otra manera de llevarlo a cabo el fin de semana. Ahí empecé a entender un montón de cosas que en Argentina no pasaban”, argumentó Demichelis en una entrevista con la web oficial de la Bundesliga.

Respecto a las cualidades de los futbolistas, en diálogo con ESPN, detalló: “La agresividad del jugador argentino es una parte del ADN que no se pierde, es cultural. Acá a los chicos les llaman la atención por cosas que en Argentina son una caricia; entonces, en los entrenamientos es difícil ver esa agresividad en los duelos personales, incluso en los propios defensores. Inculcar eso en el jugador europeo, en el alemán, cuesta. Nosotros lo tenemos desde el potrero. Acá cuesta mucho más desarrollarlo; después, con la inteligencia que ellos tienen y la capacidad técnica se le agrega esa agresividad, terminan formando defensores importantes como lo demostraron en los últimos años”.

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Martín Demichelis se convirtió en el primer entrenador argentino en dirigir de manera oficial a un equipo de la Bundesliga (REUTERS/Annegret Hilse)

Otra autoridad argentina en el fútbol alemán es Rodolfo Cardoso, que aterrizó en tierras germanas en 1990 y nunca se fue. Tras su formación en Estudiantes de La Plata, Pelusa vistió las casacas del FC Homburg, SC Freiburg, SV Werder Bremen y el Hamburgo, club en el que colgó los botines en 2004 y se transformó en un icónico DT de las formativas. Fue allí donde se convirtió en el primer entrenador latinoamericano en la historia de la Bundesliga. A diferencia de Demichelis —que es técnico oficial—, lo hizo de manera interina en 2011 y 2013.

“Siempre fue una liga muy ordenada, se mantuvo siempre como una de las ligas más fuertes del mundo. Quizás cuando yo vine para acá, Italia marcaba la diferencia por lo económico, tenía a los mejores jugadores, algo que después pasó con España. La ventaja que sacan esos campeonatos está en los jugadores, mundialmente atrae más prender la televisión y ver a Messi o Suárez en el Barcelona, o cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Real Madrid. Y Alemania capaz no llega a ser la número 1 pero no tiene altibajos, siempre se mantiene en el alto nivel, los clubes financieramente están bien, los estadios siempre están llenos, hay buena organización, se practica un fútbol atractivo. Desde que yo llegué acá que es así y se mantiene”, explicó en una charla con Infobae en 2020.

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Ante la pregunta sobre “¿por qué hay jugadores que nunca se adaptan?”, Cardoso brindó su punto de vista: “Acá si el tren llega un minuto o dos minutos más tarde es un escándalo, la sociedad está acostumbrada a que todo funcione tan perfecto que a veces no saben cómo reaccionar. A vos en Argentina si no te llega el bus a tiempo, enseguida ya pensás cómo llegar al trabajo. En Alemania todo funciona bien. Se pagan muchos impuestos pero los hospitales, el transporte y las escuelas funcionan bien. El alemán vive para trabajar y no es que sea frío, es diferente, ellos te brindan el apoyo a su manera y después depende de vos. Si te empezás a borrar porque algo no te gusta o lo otro, el alemán te va aislando pero porque no van a cambiar. No son cariñosos como los argentinos pero te ayudan”.

Gracias a sus pasos por Homburg, Friburgo, Werder Bremen y Hamburgo, Pelusa Cardoso es el argentino con más partidos en la Bundesliga. Además, conquistó la Copa de la Liga con los Rothosen (@rodolfo.cardoso_official)

Pelusa Cardoso tiene el récord de ser el futbolista argentino con más partidos oficiales (220) en la Bundesliga. El más goleador fue Diego Klimowicz (70 goles entre Wolfsburgo, Borussia Dortmund y Bochum), el más ganador es Martín Demichelis (11 títulos nacionales con el Bayern Múnich) y uno de los más queridos es Javier Pinola, quien tiene una tribuna con su nombre en el estadio del FC Núremberg.

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Otro jugador argentino que dejó un gran legado en Alemania fue Diego Placente, que representó al Bayer Leverkusen en 123 oportunidades entre 2001 y 2005. El actual entrenador de las juveniles de Argentina, en una entrevista con el club en 2004, remarcó el contraste entre los países.

“Tiene mucho que ver lo cultural. Nosotros vivimos acelerados todo el tiempo, somos más inestables. Aquí el fútbol juvenil argentino es muy competitivo, es muy bueno, pero esa competitividad es buena y mala, porque cada partido es como si fuese el último. Lo malo es que se pierde el hecho de formar jugadores solo por ganar. Creo que esa es la diferencia entre nosotros y el fútbol alemán. También, obviamente lo físico, nosotros cuando vamos a competir vemos la fuerza física o la altura de los europeos en comparación con nosotros y nos tenemos que equiparar desde el juego. No tenemos que olvidar nunca lo que tiene el fútbol sudamericano, la gambeta, el engaño con la pelota, la técnica… cuando pierdes en lo físico hay que acostumbrarse a jugar con lo que tienes”, aseveró.

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Placente destacó que la falta de una estrella descollante en la liga tiene relación con la falta de jugadores albicelestes: “Cuando fui a Alemania que no había argentinos, había más brasileños. Cuando a un argentino le va bien, como me fue a mí, empiezan a llegar más, después ya éramos 4 o 5 en la Bundesliga. El haber sido campeones del mundo y demostrar que muchos argentinos pueden estar a la altura de equipos grandes, empezaron a confiar de nuevo. Obviamente, el Leverkusen tiene un scouting muy bueno y están al tanto de jugadores argentinos que juegan bien. A veces lo cultural es lo más difícil de un país a otro, pero uno se acostumbra y se adapta. Vimos que a Exequiel Palacios al principio le costó y ahora está al nivel que está”.

Leverkusen siguió el ejemplo de Placente, ya que fue el club que más argentinos hospedó en los últimos años. Al mencionado Palacios se suman Lucas Alario, Emiliano Buendía, Alejo Sarco y Claudio Diablito Echeverri. Incluso, en la presente campaña, Facundo Medina y Equi Fernández son los únicos futbolistas albicelestes en la Bundesliga. Otros casos en el pasado lustro son Nicolás Capaldo (Hamburgo), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Santiago Ascacibar (Stuttgart y Hertha Berlín), David Abraham (Hoffenheim y Eintracht Frankfurt) y Julián Malatini (Werder Bremen).

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TODOS LOS FUTBOLISTAS ARGENTINOS QUE JUGARON EN LA BUNDESLIGA

Rodolfo Cardoso - Homburg, Friburgo, Werder Bremen y Hamburgo | 1 título: Copa de la Liga 2004 (Hamburgo) | 220 partidos en total Diego Klimowicz - Wolfsburgo, Borussia Dortmund y Bochum | 213 partidos Javier Pinola - Nuremberg | 1 título: Copa de Alemania 2007 | 203 partidos David Abraham - Hoffenheim y Eintracht Frankfurt | 1 título: Copa de Alemania 2018 | 185 partidos Martín Demichelis - Bayern Múnich | 11 títulos: 4 Bundesligas, 4 Copa de Alemania, 1 Copa de la Liga y 1 Supercopa | 174 partidos Lucas Alario - Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt | 146 partidos Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen | 2 títulos: 1 Bundesliga y 1 Copa de Alemania | 126 partidos Diego Placente - Bayer Leverkusen | 123 partidos Franco Di Santo - Weder Bremen y Schalke 04 | 120 partidos Santiago Ascacibar - Stuttgart y Hertha Berlín | 105 partidos Pablo de Blasis - Mainz 05 | 103 partidos Juan Carlos Menseguez - Wolfsburgo| 102 partidos Santiago García - Werder Bremen | 94 partidos Facundo Quiroga - Wolfsburgo| 90 partidos Emiliano Insúa - Stuttgart | 85 partidos Sergio Zárate - Nuremberg y Hamburgo | 80 partidos Bernardo Romero - Hamburgo | 1 título: Copa de la Liga | 77 partidos Andrés D’Alessandro - Wolfsburgo | 61 partidos Marcelo Carracedo - Fortuna Düsseldorf | 46 partidos Nicolás González - Stuttgart | 45 partidos José Basualdo - Stuttgart | 44 partidos Aníbal Matellán - Schalke 04 | 43 partidos José Sosa - Bayern Múnich | 6 títulos: 2 Bundesligas, 2 Copa de Alemania, 1 Supercopa y 1 Copa de la Liga | 35 partidos Julián Malatini - Werder Bremen | 32 partidos Federico Insúa - Borussia Mönchengladbach | 32 partidos Nicolás Capaldo - Hamburgo | 32 partidos Sergio Maciel - Homburg | 30 partidos Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen | 29 partidos Christian Giménez - Hertha Berlín | 28 partidos Juan Pablo Sorín - Hamburgo | 24 partidos Cristian Ledesma - Hamburgo | 24 partidos Ricardo-Horacio Neumann - Colonia | 16 partidos Pablo Quatrocchi - Wolfsburgo | 15 partidos Juan Fernández - Borussia Dortmund | 14 partidos Matías Cenci - St. Pauli | 13 partidos Emiliano Buendía - Bayer Leverkusen | 11 partidos Christian Dollberg - Colonia | 11 partidos Fernando Ávalos - Duisburg | 10 partidos Facundo Medina - Bayer Leverkusen | 9 partidos Sergio Bustos - Nuremberg | 8 partidos Pablo Maffeo - Stuttgart | 8 partidos Franco Zuculini - Hoffenheim | 7 partidos Leonardo Balerdi - Borussia Dortmund | 7 partidos Aaron Anselmino - Borussia Dortmund | 6 partidos Leonardo Rodríguez - Borussia Dortmund | 6 partidos Emanuel Centurión - Stuttgart | 6 partidos Claudio Diablito Echeverri - Bayer Leverkusen | 6 partidos Alejo Sarco - Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach | 6 partidos Leandro Cufré - Hertha Berlín | 5 partidos Christian Rudzki - Hannover 96 | 4 partidos Oscar Ahumada - Wolfsburgo | 4 partidos Pato Margetic - Borussia Dortmund | 2 partidos Andrés Cardozo - Friburgo | Sin partidos