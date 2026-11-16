Teleshow

La sensual postal de Wanda Nara y Martín Migueles bajo el sol, en respuesta a Mauro Icardi y la China Suárez

La conductora compartió una imagen junto a su pareja durante una tarde de descanso, pocas horas después de que el futbolista publicara fotos con la actriz desde la pileta

wanda nara martín migueles mauro icardi china suárez
La sensual postal de Wanda Nara y Martín Migueles bajo el sol, en respuesta a Mauro Icardi y la China Suárez (Instagram)
Guardar

Wanda Nara compartió una sensual foto junto a Martín Migueles después de las publicaciones de Mauro Icardi con la China Suárez, en una secuencia de posteos que sus seguidores vincularon con la tensión pública entre las exparejas.

La jornada había comenzado con una imagen de la conductora de MasterChef Celebrity junto a Zaira Nara. Las hermanas se mostraron de espaldas, tomando sol en bikini en una propiedad de Nordelta, sin agregar texto a la publicación.

PUBLICIDAD

wanda nara martín migueles
La foto de Wanda Nara en bikini con su novio descansando sobre su cola (Instagram)

Minutos más tarde, Icardi compartió un carrusel desde la pileta de la llamada “Casa de los Sueños”, situada en el barrio privado La Isla. Las imágenes lo muestran junto a la China Suárez durante una tarde de descanso.

Después de ese posteo, Wanda publicó en sus historias una foto en la que aparece tomando sol de espaldas con bikini, junto a Martín Migueles, quien apoya la cabeza sobre ella mientras ambos descansan. La empresaria acompañó la imagen con emojis de barcos, palmeras, mariposas, corazones, peces y trajes de baño.

Antes de la foto con Migueles, Wanda Nara había publicado otra postal en la que se mostró junto a su hermana, Zaira Nara, durante una jornada de descanso al sol.

PUBLICIDAD

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en la "casa de los sueños2
Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en la "casa de los sueños2

La imagen llamó la atención de sus seguidores y se sumó a las publicaciones que ambas realizaron durante el fin de semana. Horas más tarde, Icardi difundió un carrusel desde la pileta de la llamada “Casa de los Sueños”, donde aparece con la actriz.

El futbolista compartió imágenes de la pareja durante una tarde de pileta y escribió en inglés: “Sunday mood, do not disturb”, una frase que puede traducirse como “modo domingo, no molestar”.

El carrusel incluyó una selfie de Icardi dentro de la pileta y distintas postales de la actriz con una bikini negra, sobre un inflable y al borde del agua. En redes, los posteos fueron interpretados como una respuesta indirecta a la imagen que había difundido Nara junto a su hermana.

Las fotos sexies de Wanda y Zaira Nara tomando sol
Las fotos sexies de Wanda y Zaira Nara tomando sol

La sucesión de publicaciones ocurrió en un contexto de cruces públicos entre Nara, Icardi y la China Suárez. El conflicto volvió a escalar luego de la difusión de un video registrado durante un operativo policial del 6 de noviembre en la residencia de Icardi, en el barrio La Isla de Nordelta.

En esa grabación se escuchan insultos y reproches entre Nara y Suárez. La conductora sostuvo después que el material difundido estaba editado y que no incluía toda la secuencia. La actriz respondió con historias de Instagram en las que cuestionó las expresiones atribuidas a Nara y aludió a diferencias entre ambas por sus trayectorias y situaciones personales.

Las fotos de Mauro Icardi en la pileta de la "casa de los sueños"
Las fotos de Mauro Icardi en la pileta de la "casa de los sueños"

Al día siguiente, Wanda publicó una serie de mensajes dirigidos a la China Suárez. En esas historias formuló acusaciones sobre la situación económica y personal de la actriz y también hizo referencias a Icardi. Entre otras frases, escribió: “Le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía”. Las afirmaciones fueron difundidas desde la cuenta de Instagram de Nara y no cuentan con una verificación independiente en esta nota.

El intercambio también incluyó referencias al vínculo de cada una con sus hijos y a la disputa económica que atraviesan Nara e Icardi. Ninguna de las dos presentó pruebas públicas que permitan corroborar los señalamientos personales intercambiados en esas publicaciones.

La China Suárez, a pura sensualidad, en medio de su pelea con Wanda Nara
La China Suárez, a pura sensualidad, en medio de su pelea con Wanda Nara

En paralelo, continúa una causa judicial por presuntas lesiones leves agravadas vinculada con el operativo. Según la información incorporada al expediente, la investigación se abrió a partir de una denuncia relacionada con la hija mayor de Nara e Icardi. El futbolista declaró ante la fiscalía de Tigre y negó haber ejercido violencia; la causa continúa en etapa de investigación.

Ninguno de los cuatro hizo una referencia explícita a los posteos de los demás. La China Suárez no realizó comentarios públicos sobre las fotos del domingo, aunque le dio “me gusta” a la publicación de Icardi.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesMauro IcardiChina Suárez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julieta Prandi habló de los rumores con Guido Sardelli de Airbag después de su separación de Emanuel Ortega

La conductora se refirió a las versiones que la vinculan con el músico, con quien tuvo un breve romance en el pasado, a poco más de un mes de su escandalosa ruptura

Julieta Prandi habló de los rumores con Guido Sardelli de Airbag después de su separación de Emanuel Ortega

La Hermana Verónica cuestionó el lugar de las mujeres en la Iglesia: “¿Son los hombres más santos que nosotras? No”

La religiosa, quien ganó popularidad como influencer y por su programa de cocina en El Gourmet, cuestionó la exclusión femenina de los espacios de decisión dentro del clero y sostuvo que los varones no tienen más conocimientos ni inteligencia

La Hermana Verónica cuestionó el lugar de las mujeres en la Iglesia: “¿Son los hombres más santos que nosotras? No”

Carmen Barbieri, tras su internación, deslumbró cantando tango y adelantó cuándo regresa a la TV

La conductora recibió el alta hace menos de una semana luego de pasar unos días hospitalizada por Covid-19 y el fin de semana celebró cantando una emblemática canción de su abuelo

Carmen Barbieri, tras su internación, deslumbró cantando tango y adelantó cuándo regresa a la TV

Guerra de fotos provocativas entre Wanda y Zaira Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi: bikinis, pileta y polémica

Este domingo, el futbolista reaccionó en minutos con un posteo que sus seguidores no dejaron pasar luego de una selfie de la conductora disfrutando de una tarde de sol. Los posteos

Guerra de fotos provocativas entre Wanda y Zaira Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi: bikinis, pileta y polémica

Martín Cirio anunció en Huracán su lanzamiento político y luego aclaró sus dichos: “Me voy a postular a diputado”

La declaración del influencer generó desconcierto en su show en el estadio de Parque Patricios y se viralizó en redes. Qué dijo un día después

Martín Cirio anunció en Huracán su lanzamiento político y luego aclaró sus dichos: “Me voy a postular a diputado”

AMÉRICA

Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial

Masacre de los jesuitas en El Salvador: Un recorrido en imágenes a 37 años de un crimen sin resolución judicial

El artista Nicolás Kisic y su misión: "No entiendo el sueño de crear algo que sea tan parecido a un ser humano. Quiero un mundo con robots libres"

Honduras supera las 1,700 muertes por accidentes de tránsito en 2026

En memoria de las víctimas: urgen a frenar las tragedias viales tras sumar 1,290 fallecidos en El Salvador

Herederos judíos impugnan la subasta del van Gogh de USD 180 millones de la colección Blaquier-Arrieta

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

DEPORTES

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

"Doble mano": el escandaloso gol que dejó a Ferro sin chance de volver a Primera División

El exabrupto contra Maravilla Martínez del ex campeón mundial que le quitó el invicto: la grave acusación que lo enfureció

"Me estaban dando una paliza": una ex figura de la Fórmula 1 habló de la "humillación" que lo llevó a retirarse

La lluvia de goles que cerró la fase de grupos de la Nations League: Inglaterra derrotó 3-2 a España y cortó un invicto de 44 partidos