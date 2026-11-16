La sensual postal de Wanda Nara y Martín Migueles bajo el sol, en respuesta a Mauro Icardi y la China Suárez (Instagram)

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Wanda Nara compartió una sensual foto junto a Martín Migueles después de las publicaciones de Mauro Icardi con la China Suárez, en una secuencia de posteos que sus seguidores vincularon con la tensión pública entre las exparejas.

La jornada había comenzado con una imagen de la conductora de MasterChef Celebrity junto a Zaira Nara. Las hermanas se mostraron de espaldas, tomando sol en bikini en una propiedad de Nordelta, sin agregar texto a la publicación.

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La foto de Wanda Nara en bikini con su novio descansando sobre su cola (Instagram)

Minutos más tarde, Icardi compartió un carrusel desde la pileta de la llamada “Casa de los Sueños”, situada en el barrio privado La Isla. Las imágenes lo muestran junto a la China Suárez durante una tarde de descanso.

Después de ese posteo, Wanda publicó en sus historias una foto en la que aparece tomando sol de espaldas con bikini, junto a Martín Migueles, quien apoya la cabeza sobre ella mientras ambos descansan. La empresaria acompañó la imagen con emojis de barcos, palmeras, mariposas, corazones, peces y trajes de baño.

Antes de la foto con Migueles, Wanda Nara había publicado otra postal en la que se mostró junto a su hermana, Zaira Nara, durante una jornada de descanso al sol.

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Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en la "casa de los sueños2

La imagen llamó la atención de sus seguidores y se sumó a las publicaciones que ambas realizaron durante el fin de semana. Horas más tarde, Icardi difundió un carrusel desde la pileta de la llamada “Casa de los Sueños”, donde aparece con la actriz.

El futbolista compartió imágenes de la pareja durante una tarde de pileta y escribió en inglés: “Sunday mood, do not disturb”, una frase que puede traducirse como “modo domingo, no molestar”.

El carrusel incluyó una selfie de Icardi dentro de la pileta y distintas postales de la actriz con una bikini negra, sobre un inflable y al borde del agua. En redes, los posteos fueron interpretados como una respuesta indirecta a la imagen que había difundido Nara junto a su hermana.

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Las fotos sexies de Wanda y Zaira Nara tomando sol

La sucesión de publicaciones ocurrió en un contexto de cruces públicos entre Nara, Icardi y la China Suárez. El conflicto volvió a escalar luego de la difusión de un video registrado durante un operativo policial del 6 de noviembre en la residencia de Icardi, en el barrio La Isla de Nordelta.

En esa grabación se escuchan insultos y reproches entre Nara y Suárez. La conductora sostuvo después que el material difundido estaba editado y que no incluía toda la secuencia. La actriz respondió con historias de Instagram en las que cuestionó las expresiones atribuidas a Nara y aludió a diferencias entre ambas por sus trayectorias y situaciones personales.

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Las fotos de Mauro Icardi en la pileta de la "casa de los sueños"

Al día siguiente, Wanda publicó una serie de mensajes dirigidos a la China Suárez. En esas historias formuló acusaciones sobre la situación económica y personal de la actriz y también hizo referencias a Icardi. Entre otras frases, escribió: “Le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía”. Las afirmaciones fueron difundidas desde la cuenta de Instagram de Nara y no cuentan con una verificación independiente en esta nota.

El intercambio también incluyó referencias al vínculo de cada una con sus hijos y a la disputa económica que atraviesan Nara e Icardi. Ninguna de las dos presentó pruebas públicas que permitan corroborar los señalamientos personales intercambiados en esas publicaciones.

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La China Suárez, a pura sensualidad, en medio de su pelea con Wanda Nara

En paralelo, continúa una causa judicial por presuntas lesiones leves agravadas vinculada con el operativo. Según la información incorporada al expediente, la investigación se abrió a partir de una denuncia relacionada con la hija mayor de Nara e Icardi. El futbolista declaró ante la fiscalía de Tigre y negó haber ejercido violencia; la causa continúa en etapa de investigación.

Ninguno de los cuatro hizo una referencia explícita a los posteos de los demás. La China Suárez no realizó comentarios públicos sobre las fotos del domingo, aunque le dio “me gusta” a la publicación de Icardi.