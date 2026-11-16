La ola de ataques de Alex Caniggia contra a Wanda Nara: “Dignidad es lo que nunca tuviste”

Alex Caniggia intervino en la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez con una serie de publicaciones en Instagram

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Alex Caniggia se sumó a la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez con una andanada de publicaciones en sus redes sociales que apuntaron directamente contra la conductora de MasterChef Celebrity. El influencer, conocido por su estilo provocador y sin filtros, no solo criticó las declaraciones recientes de la empresaria sino que cuestionó su trayectoria, su pasado y su credibilidad para hablar de dignidad. La intervención de Caniggia convirtió lo que ya era un enfrentamiento de alto voltaje en un escándalo de proporciones aún mayores.

El detonante fue una frase que Wanda había lanzado en el contexto de su pelea pública con la China: “Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor”. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia replicó el fragmento en sus historias de Instagram y lo acompañó con un mensaje directo: “Si preguntan cómo se hizo famosa ya saben. Chicas no sigan este ejemplo, tengan dignidad; tienen padres, hijos, tíos, abuelos”. El posteo circuló rápidamente en redes y encendió una nueva ronda de debate en torno al conflicto.

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El influencer cuestionó a la empresaria tras las declaraciones que ella dirigió contra Suárez durante su enfrentamiento público

Pero Caniggia no se detuvo ahí. Tomó otra publicación que cuestionaba una afirmación de Wanda sobre la dignidad y la compartió con sus seguidores. El texto retomaba la frase “Algunas tenemos más dignidad”, atribuida a la empresaria, para luego atacarla con acusaciones sobre sus presentaciones en boliches: “Te desnudabas en los palcos de los boliches de última categoría, donde manoseabas a hombres, todos transpirados, que ni siquiera conocías, y permitías que hombres desconocidos te manosearan en el palco por unos pesos”.

El mensaje del mediático concluía con una sentencia sin matices: “¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste”, seguida de la frase “Hacé terapia”. El posteo también incluía fotografías de Wanda durante aquellas actuaciones nocturnas.

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Caniggia atacó el pasado laboral de Wanda Nara y lanzó desagradables frases contra ella

El influencer extendió sus críticas hacia quienes siguen a la conductora y la toman como referente. “Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes”, escribió. Lejos de mostrarse arrepentido o inquieto por las posibles repercusiones, agregó un comentario que resumió su estado de ánimo: “Esto es espectacular. Lo que me estoy divirtiendo, disfruto”. La frase reforzó la imagen de alguien que actúa con plena conciencia del impacto de sus palabras.

El mediático calificó de ignorantes a los usuarios de redes sociales que toman como ejemplo a la conductora televisiva

Las publicaciones de Caniggia incluyeron comparaciones sobre los retoques estéticos y el poder adquisitivo de la empresaria

Para completar su descargo, Caniggia publicó una comparación visual de Wanda en sus comienzos, con la etiqueta “genética”, junto a una imagen de otra mujer con el rótulo “inversión”, y cerró con la frase “No son feas, son pobres”. El contraste apuntaba tanto a los retoques estéticos de la empresaria como a su origen. En otra historia, el influencer contrastó los comienzos de Wanda —en locales bailables de baja categoría— con los de la China, a quien describió como una actriz que construyó su carrera sobre un “camino espléndido” en la industria artística. “Aunque la mona se vista de seda, mona queda”, escribió en referencia a la conductora.

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También en la misma jornada, Caniggia replicó una cobertura sobre el episodio y sumó su propia lectura: “La verdad no ofende. Si les molestan mis opiniones, soplenme bien la quena”. La frase, cargada de su característico humor irreverente, dejó en claro que no tenía intenciones de moderar el tono.

El hijo de Mariana Nannis diferenció los comienzos de Nara en boliches frente a la carrera actoral de la China Suárez

La disputa entre Caniggia y Wanda no comenzó este fin de semana. Tiempo atrás, el mediático ya había publicado una comparación entre la empresaria y el personaje animado Peppa Pig, una acción que generó un fuerte malestar en ella y derivó en una denuncia judicial. La situación escaló hasta la Justicia, con la conductora decidida a frenar los ataques por la vía legal. Ese antecedente da dimensión a la intensidad del vínculo conflictivo entre ambos y sugiere que el episodio más reciente podría tener consecuencias similares.

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