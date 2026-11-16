Miami Heat llevará Vice City a la NBA con camisetas inspiradas en "GTA VI"

Los Miami Heat presentan una camiseta inspirada en "Grand Theft Auto VI" en su partido ante Milwaukee Bucks (@MiamiHEAT)

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Los Miami Heat jugarán con camisetas especiales inspiradas en Vice City, la ciudad ficticia de la próxima entrega de Grand Theft Auto, en una acción conjunta con Rockstar Games que transformará el Kaseya Center durante el partido de este miércoles 18 de noviembre ante los Milwaukee Bucks.

La iniciativa está prevista para la noche previa al lanzamiento de Grand Theft Auto VI, anunciado para el 19 de noviembre. De acuerdo con GQ, el equipo de la NBA convertirá el entorno de su estadio en una recreación de elementos del universo del videojuego, mientras sus jugadores vestirán una edición limitada diseñada para la ocasión.

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Las camisetas combinan negro, rosa y referencias al mapa de Miami

El uniforme será negro, con detalles en rosa intenso y la palabra Heat en el frente. Dentro de las letras y de los números se integró un trazado inspirado en calles de Miami, una referencia al escenario que dio origen a Vice City dentro de la franquicia creada por Rockstar Games.

Para el ala-pívot Keshad Johnson, la indumentaria transmite una identidad definida para el equipo. “Tiene una especie de vibra de forajido. Eso es lo que queremos mostrar cuando estemos en la cancha”, señaló en declaraciones recogidas por GQ.

El pívot Bam Adebayo también vinculó la propuesta con el estilo de la ciudad. “Siento que Vice City tiene su propia cultura de moda”, afirmó.

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El diseño del uniforme integra la palabra Heat y un trazado de calles de Miami en tonos negro y rosa (@MiamiHEAT)

La camiseta podrá comprarse en el estadio durante el partido. Johnson anticipó que el interés en la prenda ya se trasladó a su entorno familiar: “Toda mi familia está tratando de conseguir una camiseta de Vice City”.

El Kaseya Center será intervenido como parte del universo de “GTA”

La acción no se limitará a la ropa. Al ingresar al Kaseya Center, los asistentes encontrarán una plaza intervenida con vehículos asociados a la saga, entre ellos un Grotti Cheetah y un Albany Manana. Además, una señal instalada en lo alto del recinto dará la bienvenida a Vice City.

El base Davion Mitchell relató que la instalación de uno de los elementos de la campaña alteró incluso su recorrido habitual hacia una práctica. “Llegué tarde un día porque había un helicóptero bloqueando mi ruta para ayudar a colocar el cartel”, explicó.

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Mitchell definió la escala de la iniciativa como una muestra de la expectativa que rodea al lanzamiento. “Se nota cuánto tiempo y esfuerzo están poniendo en este juego. Probablemente será el mejor de todos los tiempos”, dijo.

Vice City servirá como la ciudad ficticia donde transcurre la próxima entrega de "Grand Theft Auto" (Rockstar Games)

Jennifer Alvarez, directora creativa de los Miami Heat, sostuvo que el objetivo es unir deporte y entretenimiento con una propuesta que exceda la experiencia habitual de un encuentro de la NBA. “Vamos a ofrecer una experiencia que nadie ha tenido en un partido de la NBA”, afirmó.

La alianza retomó una relación entre el Heat y la estética Vice

La colaboración tiene antecedentes en la identidad visual que Miami desarrolló desde 2017. Ese año, el club presentó sus primeras camisetas Miami Vice, una línea de uniformes con referencias a los colores pastel, el neón y la estética urbana de la ciudad.

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A partir de aquella campaña, la franquicia lanzó cinco versiones de sus uniformes Vice y acompañó las presentaciones con activaciones locales, placas vehiculares personalizadas y colecciones de moda elaboradas con artistas de la zona.

Según Alvarez, el vínculo con Rockstar comenzó a tomar forma cuando el primer avance de Grand Theft Auto VI, publicado en diciembre de 2023, mostró una versión digital del estadio de Miami durante sus primeros segundos. “Cuando vimos que aparecíamos en el tráiler, pensamos que debíamos hacer algo”, recordó.

La inclusión del Kaseya Center en el tráiler de "Grand Theft Auto VI" originó la colaboración entre Miami Heat y Rockstar Games (Crédito: Europa Press)

La dirigente aclaró que esta presentación no será una continuación directa de la colección Vice del equipo. La intención, explicó, fue construir un lanzamiento puntual y limitado, con códigos más cercanos a una colección exclusiva de indumentaria urbana.

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La campaña se extiende a distintos puntos de Miami

Rockstar desplegó activaciones en varios barrios de la ciudad que inspiró a Vice City, entre ellos Downtown, Little Haiti y Wynwood Walls.

La presentación de las camisetas a los jugadores se realizó a comienzos de octubre, durante una reunión interna centrada inicialmente en asuntos operativos y de comunicación. El clima cambió cuando Alvarez mostró las primeras imágenes de la campaña: varios integrantes del plantel se levantaron y celebraron, según relató GQ.

Para Mitchell, la iniciativa conectó con sus años de infancia. El jugador recordó que, al volver de la casa de su abuela, pasaba horas con Grand Theft Auto mientras otros títulos, como Call of Duty y NBA 2K, quedaban a un lado. “Hacía misiones, pero también simplemente recorría el mapa. Es como tener tu propio mundo”, explicó.

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