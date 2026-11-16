Deportes

Miami Heat llevará Vice City a la NBA con camisetas inspiradas en "GTA VI"

La franquicia de Florida jugará ante Milwaukee Bucks con una edición limitada y una intervención especial en su estadio, programada para la víspera del estreno del videojuego

Los Miami Heat presentan una camiseta inspirada en "Grand Theft Auto VI" en su partido ante Milwaukee Bucks (@MiamiHEAT)
Guardar

Los Miami Heat jugarán con camisetas especiales inspiradas en Vice City, la ciudad ficticia de la próxima entrega de Grand Theft Auto, en una acción conjunta con Rockstar Games que transformará el Kaseya Center durante el partido de este miércoles 18 de noviembre ante los Milwaukee Bucks.

La iniciativa está prevista para la noche previa al lanzamiento de Grand Theft Auto VI, anunciado para el 19 de noviembre. De acuerdo con GQ, el equipo de la NBA convertirá el entorno de su estadio en una recreación de elementos del universo del videojuego, mientras sus jugadores vestirán una edición limitada diseñada para la ocasión.

PUBLICIDAD

Las camisetas combinan negro, rosa y referencias al mapa de Miami

El uniforme será negro, con detalles en rosa intenso y la palabra Heat en el frente. Dentro de las letras y de los números se integró un trazado inspirado en calles de Miami, una referencia al escenario que dio origen a Vice City dentro de la franquicia creada por Rockstar Games.

Para el ala-pívot Keshad Johnson, la indumentaria transmite una identidad definida para el equipo. “Tiene una especie de vibra de forajido. Eso es lo que queremos mostrar cuando estemos en la cancha”, señaló en declaraciones recogidas por GQ.

El pívot Bam Adebayo también vinculó la propuesta con el estilo de la ciudad. “Siento que Vice City tiene su propia cultura de moda”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dos jugadores de baloncesto posan con uniformes negros y detalles rosados junto al texto iluminado A NIGHT IN Vice city sobre un fondo oscuro
El diseño del uniforme integra la palabra Heat y un trazado de calles de Miami en tonos negro y rosa (@MiamiHEAT)

La camiseta podrá comprarse en el estadio durante el partido. Johnson anticipó que el interés en la prenda ya se trasladó a su entorno familiar: “Toda mi familia está tratando de conseguir una camiseta de Vice City”.

El Kaseya Center será intervenido como parte del universo de “GTA”

La acción no se limitará a la ropa. Al ingresar al Kaseya Center, los asistentes encontrarán una plaza intervenida con vehículos asociados a la saga, entre ellos un Grotti Cheetah y un Albany Manana. Además, una señal instalada en lo alto del recinto dará la bienvenida a Vice City.

El base Davion Mitchell relató que la instalación de uno de los elementos de la campaña alteró incluso su recorrido habitual hacia una práctica. “Llegué tarde un día porque había un helicóptero bloqueando mi ruta para ayudar a colocar el cartel”, explicó.

Mitchell definió la escala de la iniciativa como una muestra de la expectativa que rodea al lanzamiento. “Se nota cuánto tiempo y esfuerzo están poniendo en este juego. Probablemente será el mejor de todos los tiempos”, dijo.

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
Vice City servirá como la ciudad ficticia donde transcurre la próxima entrega de "Grand Theft Auto" (Rockstar Games)

Jennifer Alvarez, directora creativa de los Miami Heat, sostuvo que el objetivo es unir deporte y entretenimiento con una propuesta que exceda la experiencia habitual de un encuentro de la NBA. “Vamos a ofrecer una experiencia que nadie ha tenido en un partido de la NBA”, afirmó.

La alianza retomó una relación entre el Heat y la estética Vice

La colaboración tiene antecedentes en la identidad visual que Miami desarrolló desde 2017. Ese año, el club presentó sus primeras camisetas Miami Vice, una línea de uniformes con referencias a los colores pastel, el neón y la estética urbana de la ciudad.

A partir de aquella campaña, la franquicia lanzó cinco versiones de sus uniformes Vice y acompañó las presentaciones con activaciones locales, placas vehiculares personalizadas y colecciones de moda elaboradas con artistas de la zona.

Según Alvarez, el vínculo con Rockstar comenzó a tomar forma cuando el primer avance de Grand Theft Auto VI, publicado en diciembre de 2023, mostró una versión digital del estadio de Miami durante sus primeros segundos. “Cuando vimos que aparecíamos en el tráiler, pensamos que debíamos hacer algo”, recordó.

La inclusión del Kaseya Center en el tráiler de "Grand Theft Auto VI" originó la colaboración entre Miami Heat y Rockstar Games (Crédito: Europa Press)
La inclusión del Kaseya Center en el tráiler de "Grand Theft Auto VI" originó la colaboración entre Miami Heat y Rockstar Games (Crédito: Europa Press)

La dirigente aclaró que esta presentación no será una continuación directa de la colección Vice del equipo. La intención, explicó, fue construir un lanzamiento puntual y limitado, con códigos más cercanos a una colección exclusiva de indumentaria urbana.

La campaña se extiende a distintos puntos de Miami

Rockstar desplegó activaciones en varios barrios de la ciudad que inspiró a Vice City, entre ellos Downtown, Little Haiti y Wynwood Walls.

La presentación de las camisetas a los jugadores se realizó a comienzos de octubre, durante una reunión interna centrada inicialmente en asuntos operativos y de comunicación. El clima cambió cuando Alvarez mostró las primeras imágenes de la campaña: varios integrantes del plantel se levantaron y celebraron, según relató GQ.

Para Mitchell, la iniciativa conectó con sus años de infancia. El jugador recordó que, al volver de la casa de su abuela, pasaba horas con Grand Theft Auto mientras otros títulos, como Call of Duty y NBA 2K, quedaban a un lado. “Hacía misiones, pero también simplemente recorría el mapa. Es como tener tu propio mundo”, explicó.

Temas Relacionados

Miami HeatGrand Theft Auto VINBAVice CityGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La histórica dificultad de los argentinos para brillar en la Bundesliga: la cultura, el “estilo diferente” y la lista de 53 representantes

La primera división de Alemania tiene el promedio más bajo de jugadores albicelestes entre las ligas top de Europa. Los datos que reflejan la complejidad en la adaptación a “un mundo muy diferente”

La histórica dificultad de los argentinos para brillar en la Bundesliga: la cultura, el “estilo diferente” y la lista de 53 representantes

Exclusivo: cómo es el plan de financiación para que Argentina recupere la Fórmula 1

Buenos Aires se puso al hombro el “operativo retorno”, pero hay una estrategia para sumar empresas privadas. Detalles inéditos de la reunión entre Jorge Macri y Stefano Domenicali, el CEO de la Máxima. La fecha clave para avanzar en las negociaciones

Exclusivo: cómo es el plan de financiación para que Argentina recupere la Fórmula 1

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

Ailén Cabrera y Selene Olguin se enfrentaron en Montevideo, pero no hubo ganadora por un increíble motivo

“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

"Doble mano": el escandaloso gol que dejó a Ferro sin chance de volver a Primera División

Gimnasia y Tiro de Salta eliminó al conjunto de Caballito del Reducido de la Primera Nacional con un tanto de Fabricio Rojas que debió ser anulado, pero ni el árbitro Maximiliano Manduca ni sus asistentes advirtieron la infracción

"Doble mano": el escandaloso gol que dejó a Ferro sin chance de volver a Primera División

El exabrupto contra Maravilla Martínez del ex campeón mundial que le quitó el invicto: la grave acusación que lo enfureció

Antonio Margarito calificó de “maricón” al argentino, rechazó haber recurrido a vendajes adulterados en el combate de 2000 y lo desafió a disputar una exhibición

El exabrupto contra Maravilla Martínez del ex campeón mundial que le quitó el invicto: la grave acusación que lo enfureció

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

Una ex novia de Russell Brand asegura que el actor solo se casó con Katy Perry por su fama

Una ex novia de Russell Brand asegura que el actor solo se casó con Katy Perry por su fama

Phil Collins habla sobre la posibilidad de regresar a los escenarios tras sus problemas de salud

Así es la cárcel donde Russell Brand cumplirá su condena de 10 años

Se revela la causa de muerte de C.W. Morgan, actor que interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

La esposa de Michael J. Fox revela el secreto de su relación con el actor frente al Parkinson

INFOBAE AMÉRICA

La vez que Bob Dylan eligió a la mejor banda de rock de la historia: “Siempre lo serán”

La vez que Bob Dylan eligió a la mejor banda de rock de la historia: “Siempre lo serán”

Trump parte hacia Asia para reunirse con Xi y Putin en una cumbre nuclear y avanzar en acuerdos comerciales con países de la región

El Tesoro de Estados Unidos avanza contra la financiación del terrorismo

La UE prevé aprobar nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y debatirá cómo reforzar el financiamiento a Ucrania

La ONU debatirá una regulación internacional de las armas autónomas ante el avance de la inteligencia artificial en las guerras