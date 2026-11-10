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Qué es Megaspeed, la empresa detrás del escándalo de la espía china amante de Jensen Huang, el CEO de Nvidia

La compañía, fundada en 2015 como 7Road International, es cliente de la fabricante de chips. Estados Unidos investiga si ayudó a China a acceder a microprocesadores de IA con exportación prohibida

El edificio Ocean Financial Centre, en Singapur, donde figura la dirección registrada de Megaspeed, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Suhaimi Abdullah)
El edificio Ocean Financial Centre, en Singapur, donde figura la dirección registrada de Megaspeed, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Suhaimi Abdullah)
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La empresa de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur, quedó en el centro de un escándalo que involucra a Nvidia, el mayor fabricante de chips para inteligencia artificial (IA) del mundo. Estados Unidos investiga si la firma ayudó a China a acceder a procesadores avanzados cuya exportación está prohibida.

El caso tomó dimensión pública cuando The New York Times informó que funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Alice Huang, una empresaria china vinculada a Megaspeed, obtenía información para Beijing mientras mantenía una relación cercana con Jensen Huang, presidente y CEO de Nvidia. Él reconoció una relación extramatrimonial y el directorio de la compañía abrió una investigación.

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Qué es Megaspeed

The Ocean Financial Centre building, where the registered office address of Singapore-based company Megaspeed is located, in Singapore November 10, 2026. REUTERS/Suhaimi Abdullah
The Ocean Financial Centre building, where the registered office address of Singapore-based company Megaspeed is located, in Singapore November 10, 2026. REUTERS/Suhaimi Abdullah

La empresa fue constituida en 2015 como 7Road International y cambió su nombre a Megaspeed International en marzo de 2023, según sus registros comerciales citados por Reuters. Pertenece por completo a Swiftdata, registrada en Singapur en octubre de 2023, que dice que su actividad principal es el alojamiento de servicios (hosting).

Se presenta como “un socio comercial fundamental del negocio de nube de computación de Nvidia” en Asia-Pacífico y ofrece los chips GB200 NVL72 y HGX H100. Se trata de equipos de Nvidia para centros de datos que se usan para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial: el HGX H100 es una plataforma de servidores con varias GPU de la generación anterior, y el GB200 NVL72, un rack con 72 GPU de la generación más reciente.

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El chip H100 de Nvidia, diseñado para procesar modelos de inteligencia artificial, en Santa Clara, California, en septiembre de 2022. (Foto de archivo: NVIDIA vía REUTERS)
El chip H100 de Nvidia, diseñado para procesar modelos de inteligencia artificial, en Santa Clara, California, en septiembre de 2022. (Foto de archivo: NVIDIA vía REUTERS)

Su perfil de LinkedIn indica oficinas en Singapur, Malasia e Indonesia, y entre dos y diez empleados, según la agencia AFP, que llamó al teléfono del sitio web y la persona que atendió dijo que era una línea residencial.

Según el Times, importó a Malasia equipos de Nvidia por miles de millones de dólares y construía centros de datos en el sudeste asiático para clientes chinos, entre ellos Alibaba. Esa actividad es legal, pero funcionarios temían que parte de los chips se desviara a China.

Una filial singapurense de Alibaba concedió en junio de 2024 un préstamo a Speedmatrix, subsidiaria malasia de Megaspeed, según documentos que cita el Financial Times. Dos personas dijeron al diario que Alibaba fue el cliente inicial y siguió siendo el principal; una afirmó que Nvidia abrió conversaciones sobre una posible adquisición de equipos después de que Megaspeed exhibiera su contrato con Alibaba.

El Financial Times informó que el balance contable de Megaspeed pasó de 33 millones a 3.000 millones de dólares durante 2024.

Quién es Alice Huang

Alice Huang, también conocida como Huang Le y sin parentesco con Jensen Huang, es una ciudadana china de la que hay pocos datos públicos. Habla inglés y tiene contactos de alto nivel en la industria, según el NYT. Un perfil en una base de datos china de fondos de inversión dice que trabajó en el banco HSBC y como periodista en las cadenas CCTV y Hunan TV.

Estuvo en una cena que Jensen Huang organizó en Taipéi en mayo de 2025, durante la feria Computex, y aparece junto a él en fotos tomadas en Shanghái, Hong Kong y California. Las imágenes no prueban por sí solas una relación inapropiada ni espionaje.

Qué buscaba

Jensen Huang, presidente de Nvidia, con una mujer que una fuente de Reuters identificó como Alice Huang, en Taipéi, en una imagen publicada el 7 de junio de 2024. (Foto de archivo: Reuters)
Jensen Huang, presidente de Nvidia, con una mujer que una fuente de Reuters identificó como Alice Huang, en Taipéi, en una imagen publicada el 7 de junio de 2024. (Foto de archivo: Reuters)

Según el Financial Times, a comienzos de 2025 gestionó financiación para un centro de datos en el sudeste asiático, un proyecto valorado en varios cientos de millones de dólares. Junto con su socio Kang Wei, presentó a inversores con sede en China la disponibilidad de procesadores gráficos (GPU) de Nvidia como uno de los pilares de la propuesta y mencionó una relación comercial con Alibaba. Un inversor dijo al diario que los promotores aseguraron que no tendrían dificultades para obtener esos chips. Ella no informó entonces de una relación cercana con Jensen Huang.

Las normas de Estados Unidos permiten a empresas chinas alquilar capacidad de procesamiento en centros de datos fuera del país, pero les prohíben ser propietarias de chips avanzados. Huang figura además como socia del fondo Hexi Private Equity Partners, y Wei integra el consejo de Guilin Bank, controlado por el Estado chino. Wei no respondió; las cuentas de WeChat y de correo de Huang parecían haber sido eliminadas.

La investigación

Estados Unidos empezó a investigar a Megaspeed en 2024, según el NYT. La investigación del Departamento de Comercio se detuvo a fines de 2025 y el caso pasó al Departamento de Justicia, que según el diario tiene abierta una causa penal. Singapur también examinó a la compañía e interrogó a Alice Huang en 2025, según el diario.

En diciembre de 2025, Megaspeed rechazó haber participado en transferencias ilegales de chips. Un representante dijo luego que realiza una investigación interna y que ofreció cooperar con el gobierno estadounidense.

Según el Financial Times, un memorando de este año sostiene que Huang fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. El diario no pudo verificarlo. China lo calificó de “campaña de difamación”, dijo su portavoz, Guo Jiakun.

La reacción de Trump y del Congreso

Donald Trump y Jensen Huang, presidente de Nvidia, se saludan frente a la Casa Blanca, en Washington, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump y Jensen Huang, presidente de Nvidia, se saludan frente a la Casa Blanca, en Washington, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump dijo el lunes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que sabe que “el FBI está investigando el asunto en otros términos” y que cree que Huang “estará bien”. Contó que habló con él: “Le dije que solo quería saber si se sentía bien. Me dijo que no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión fuera una espía”.

Trump tiene previsto reunirse la semana próxima con el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen; dijo que quizá hable del tema: “Simplemente conozco muy bien a Jensen. Creo que es un hombre muy honorable”.

Huang pidió disculpas en una carta abierta y escribió: “Apoyo la investigación y cooperaré plenamente”. Los líderes demócratas, el senador Mark Warner y el diputado Hakeem Jeffries, pidieron una sesión informativa completa.

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