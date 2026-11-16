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La UE prevé aprobar nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y debatirá cómo reforzar el financiamiento a Ucrania

La reunión tendrá lugar después de que los líderes comunitarios descartaran el viernes, durante una cumbre informal en Dublín, que una sola persona represente al bloque en eventuales negociaciones con Moscú para alcanzar la paz en Kiev

La UE prevé aprobar nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y debatirá cómo reforzar el financiamiento a Ucrania (REUTERS)
La UE prevé aprobar nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y debatirá cómo reforzar el financiamiento a Ucrania (REUTERS)
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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prevén aprobar este lunes nuevas sanciones contra Rusia, con medidas dirigidas a la flota fantasma, los sectores energético y financiero y más de un centenar de personas y entidades vinculadas a esos ámbitos. El Consejo de Asuntos Exteriores, que se celebrará en Bruselas, también abordará el apoyo militar y financiero a Ucrania de cara al próximo invierno y el compromiso europeo con la transición política y la recuperación económica de Siria.

La guerra en Ucrania ocupará uno de los principales espacios de la agenda. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, participará como invitado para analizar las necesidades de Kiev, en particular el refuerzo de sus defensas antiaéreas y las medidas necesarias para afrontar el próximo invierno.

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La reunión tendrá lugar después de que los líderes comunitarios descartaran el viernes, durante una cumbre informal en Dublín, que una sola persona represente a la UE en eventuales negociaciones con Rusia para alcanzar la paz en Ucrania. La decisión dejó de lado la posibilidad de que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, asumiera ese papel, como ella misma había planteado.

La funcionaria estonia sostuvo que Moscú no la quiere en la mesa de negociaciones porque es una interlocutora “fuerte”.

En su lugar, los mandatarios acordaron que la representación europea esté a cargo de un equipo integrado por las instituciones comunitarias y los países del E5: Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido.

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Rusia abrió la puerta a una eventual participación europea en las negociaciones después de que Kiev aceptara que el proceso también incluya demandas del Kremlin sobre posibles cambios en la arquitectura de seguridad del continente. Esas cuestiones, hasta ahora consideradas tabú, forman parte de las condiciones que Moscú plantea para poner fin a la guerra. Sin embargo, el Kremlin condicionó la participación europea a que se esclarezcan las “verdaderas intenciones” de los países del bloque.

Kaja Kallas sostuvo que Moscú no la quiere en la mesa de negociaciones porque es una interlocutora “fuerte” (REUTERS)
Kaja Kallas sostuvo que Moscú no la quiere en la mesa de negociaciones porque es una interlocutora “fuerte” (REUTERS)

Más sanciones contra Rusia

En paralelo, la UE continuará con su estrategia de presión económica para reducir los ingresos que permiten a Rusia financiar la invasión de Ucrania.

Fuentes diplomáticas indicaron que los ministros respaldarán el lunes nuevas restricciones contra más de un centenar de personas y entidades vinculadas con la flota fantasma, el sector energético y los bancos rusos.

Los ministros también debatirán las respuestas europeas a los continuos ataques híbridos que se registran en distintos países del continente. En ese contexto, se espera que anuncien nuevas incorporaciones a las listas de personas y entidades sancionadas por su presunta vinculación con esas actividades, según las fuentes diplomáticas.

Las medidas se adoptarán mientras la UE prepara un paquete de sanciones más amplio, el vigésimo segundo desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Por otra parte, la Comisión Europea espera presentar, antes de la cumbre extraordinaria de líderes prevista para el 26 y 27 de noviembre, propuestas sobre cómo financiar el apoyo económico a Ucrania durante 2027. El Gobierno de Kiev calcula que necesitará 70.000 millones de euros para cubrir sus necesidades durante ese año.

Alemania, Austria, Suecia y los países bálticos ya advirtieron que no respaldarán un nuevo presupuesto comunitario si no se acuerda un paquete financiero para Ucrania con el apoyo de los 27 Estados miembros. Esa posición encuentra resistencia en otros países del bloque, entre ellos Eslovaquia y Chequia.

Gran buque de color oscuro en el mar, con un helicóptero sobrevolando su popa. Cielo claro de fondo
Un helicóptero sobrevuela la popa del buque en el mar, ilustrando un abordaje británico a una embarcación de la flota fantasma rusa

El futuro de Siria

El otro eje central del Consejo será Oriente Medio. Aunque los ministros podrían abordar también la situación en Palestina e Irán, las conversaciones se concentrarán principalmente en Siria.

Fuentes comunitarias anticiparon que no esperan una decisión concreta durante la reunión del lunes, pero sí un debate “que permita definir el futuro compromiso europeo en apoyo de la transición política en Siria y la recuperación económica”.

Entre las alternativas que analiza el bloque figura la modernización del acuerdo de asociación negociado con Damasco, que nunca llegó a firmarse ni a aplicarse.

Desde la caída del régimen de Bashar al Assad, la UE modificó su política hacia Siria y pasó de una estrategia de aislamiento y sanciones a otra centrada en la implicación activa, el respaldo a la transición política y la recuperación económica del país.

Fuentes comunitarias señalaron que Europa tiene un “claro interés” en contribuir a la recuperación de Siria lo antes posible, también por sus implicaciones en materia migratoria. Sin embargo, advirtieron que el “acercamiento europeo no equivale a un cheque en blanco”.

Tras el Consejo de Asuntos Exteriores, se celebrará una reunión ministerial con representantes de los países del Cáucaso Sur y de Asia Central, centrada en cuestiones de seguridad y conectividad.

Desde la caída del régimen de Bashar al Assad, la UE modificó su política hacia Siria y pasó de una estrategia de aislamiento y sanciones a otra centrada en la implicación activa, el respaldo a la transición política y la recuperación económica del país.
Desde la caída del régimen de Bashar al Assad, la UE modificó su política hacia Siria y pasó de una estrategia de aislamiento y sanciones a otra centrada en la implicación activa, el respaldo a la transición política y la recuperación económica del país.

La agenda comunitaria continuará el martes con una reunión de los ministros de Defensa, que analizarán los aspectos de seguridad de las relaciones entre la UE y China, además del respaldo a Ucrania y la cooperación en materia de seguridad y defensa transatlánticas.

(Con información de EFE)

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