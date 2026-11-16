Trump parte hacia Asia para reunirse con Xi y Putin en una cumbre nuclear y avanzar en acuerdos comerciales con países de la región (REUTERS)

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Donald Trump partirá este lunes hacia Asia para una gira centrada en acuerdos comerciales y una inédita cumbre nuclear con los líderes de China y Rusia. El viaje también estará marcado por las tensiones políticas internas de Estados Unidos, las repercusiones de las elecciones legislativas de medio término y la controversia en torno a Nvidia y su exdirector ejecutivo, Jensen Huang.

El mandatario comenzará su recorrido en Manila, donde participará de reuniones con líderes del Sudeste Asiático, y luego viajará a Shenzhen, el polo tecnológico de China, para asistir a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Al cierre de la gira, mantendrá conversaciones trilaterales con el líder chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, centradas en los arsenales nucleares de las tres potencias.

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La partida de Trump se produce después de varios días de escasa exposición pública, en medio de las dificultades que provocó una suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional en el tráfico aéreo y de los cuestionamientos a la respuesta de su administración. El viaje también le permitirá desplazar la atención de los problemas internos, entre ellos las consecuencias de las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso.

Uno de los asuntos que podría atravesar la visita a China es la controversia en torno a Nvidia y su exdirector ejecutivo, Jensen Huang, quien renunció la semana pasada después de admitir una relación extramatrimonial con una presunta agente del régimen chino. Beijing negó cualquier participación en el caso.

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Funcionarios estadounidenses que informaron sobre el viaje bajo condición de anonimato señalaron que Trump no tiene previsto plantear el asunto ante Xi Jinping durante su encuentro. La decisión se produce mientras crecen los cuestionamientos sobre la relación del presidente con Huang y el tratamiento que su administración dio a las restricciones comerciales vinculadas con la compañía.

Al cierre de la gira, mantendrá conversaciones trilaterales con el líder chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, centradas en los arsenales nucleares de las tres potencias (REUTERS)

Huang acompañó a Trump en el Air Force One durante su último viaje a China, en mayo, y mantuvo contactos frecuentes con el mandatario, además de apariciones ocasionales en la Casa Blanca. Trump defendió en reiteradas ocasiones la necesidad de preservar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial y advirtió sobre las consecuencias de que China supere a Estados Unidos en esa competencia.

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El escrutinio sobre la actuación del Gobierno también alcanzó al Departamento de Comercio por la demora en restringir las exportaciones de chips de Nvidia a una empresa dirigida por la presunta agente china con quien Huang mantuvo la relación.

Consultado sobre el caso en una entrevista emitida el domingo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó pronunciarse sobre el funcionamiento interno de esa cartera. “Dejaré el funcionamiento interno del Departamento de Comercio en manos del Departamento de Comercio”, afirmó en diálogo con el presentador de Fox News Larry Kudlow.

Bessent sostuvo que el punto central es determinar si Nvidia cumplió con las normas estadounidenses sobre exportaciones. “Creo que lo más importante aquí, Larry, es examinar si Nvidia tenía una cultura de cumplimiento en torno a las restricciones de exportación de Estados Unidos... ¿y a qué nivel?”, señaló.

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“Creo que vamos a ver respuestas”, agregó el funcionario, quien también defendió la capacidad profesional de Huang, aunque recordó las obligaciones de la empresa. “Jensen Huang es un innovador increíble, pero eso no los exime de sus obligaciones de cumplimiento”, manifestó.

Uno de los asuntos que podría atravesar la visita a China es la controversia en torno a Nvidia y su exdirector ejecutivo, Jensen Huang, quien renunció la semana pasada después de admitir una relación extramatrimonial con una presunta agente del régimen chino (REUTERS)

Entre los integrantes de la delegación estadounidense que acompañarán a Trump estará Elon Musk, director de SpaceX y Tesla, quien se perfila como uno de los principales objetivos de las investigaciones de la próxima mayoría demócrata en el Congreso.

En Manila, Trump se reunirá con dirigentes del Sudeste Asiático que buscan el respaldo de Washington frente a la presión de Beijing en la región. La Casa Blanca anticipó que durante esa escala prevé firmar un acuerdo comercial con Tailandia.

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La siguiente etapa será China, donde el presidente participará de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Allí también se desarrollará el encuentro con Xi y Putin, que marcará las primeras conversaciones trilaterales de la historia entre los tres países para abordar sus arsenales nucleares.

Trump y funcionarios de su administración indicaron que las conversaciones estarán centradas en las armas nucleares y que no incluirán la guerra de Rusia en Ucrania, que atraviesa su quinto año. Sin embargo, el mandatario volvió a destacar recientemente las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

La reunión también estará atravesada por la guerra de Estados Unidos con Irán, país que mantiene vínculos frecuentes con China y Rusia. El conflicto fue señalado como uno de los factores que contribuyeron a la derrota republicana en las elecciones de medio término.

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Aunque Trump intentó restar importancia a la posibilidad de ordenar una nueva ofensiva de gran escala contra Irán, también sostuvo que no considera necesario abrir conversaciones con Teherán.

(Con información de Associated Press)