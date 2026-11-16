América Latina

Fiscales de Estados Unidos acusan a Marset de pagar coimas en Uruguay, Bolivia y Paraguay: “Plata o plomo”

La acusación sostiene que el narco pagaba a autoridades para obtener información, evitar capturas y recuperar cargamentos incautados. El escrito también menciona a la jefa fiscal uruguaya Mónica Ferrero

Dos tomas de un hombre con el torso descubierto y tatuajes geométricos en el pecho, sentado en un espacio oscuro con los brazos hacia atrás
Sebastián Marset permanece con las manos hacia atrás y el torso descubierto durante su custodia policial en un ambiente con poca iluminación.
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Los fiscales de Estados Unidos pretenden sumar nuevas pruebas en el juicio contra el narcotraficante Sebastián Marset, que comenzará en enero. El uruguayo –detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra– es acusado de conspirar para traficar cocaína, de lavado de activos y de narcoterrorismo, pero el gobierno norteamericano también buscará probar que Marset sobornaba a autoridades.

El semanario uruguayo Búsqueda informó días atrás que el fiscal Anthony T. Aminoff pidió autorización para presentar pruebas de “otros delitos” cometidos por Marset. En un escrito presentado ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, señaló que Marset dirigía una “enorme operación internacional de narcotráfico” de manera “despiadada” y que mataba a quienes se le oponían o colaboraban con las autoridades.

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“Tampoco toleraba que los gobiernos interfirieran en sus actividades delictivas; para ello, empleaba el clásico modelo de ‘plata o plomo’ –dinero o balas– con el fin de coaccionar a los gobiernos para que se plegaran a su voluntad”, dice el escrito.

Un hombre con tatuajes en el cuello es custodiado por agentes de seguridad al aire libre, mientras uno de ellos firma un documento que dice "Boliviana"
El operativo coordinado entre Bolivia y organismos internacionales acabó con la captura de Marset tras meses de fuga en la región. (Policía de Bolivia/EFE)

Aminoff adelantó que el gobierno presentará “pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela”, según el escrito consignado por el medio uruguayo.

“El acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, agrega.

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Marset fue capturado el 13 de marzo en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que lo requería desde 2024 y adonde fue enviado de inmediato.

Sebastián Marset tras ser detenido por la Policía boliviana.
Sebastián Marset tras ser detenido en Santa Cruz de la Sierra

El fiscal pretende presentar testimonios que prueben el “pago de sobornos periódicos entre el acusado y un alto funcionario en Bolivia”.

“Dicho funcionario repartía el dinero entre otros miembros del gobierno boliviano. Estos pagos permitían que la organización del acusado traficara con drogas sin interferencia gubernamental; además, si se incautaba algún cargamento de cocaína, los funcionarios corruptos se lo devolvían al acusado a cambio de una suma adicional”, agrega el escrito presentado por el fiscal.

Con estos sobornos, Marset también podía acceder a expedientes sobre narcotráfico, eludir operaciones de captura y recibir información sobre reuniones de la DEA con funcionarios de Bolivia.

Sebastián Marset sentado en una silla de oficina frente a una mesa de madera redonda, con las manos entrelazadas, junto a agentes de seguridad uniformados
Sebastián Marset es capturado en Bolivia el 13 de marzo de 2026, sentado en una mesa con agentes de seguridad que revisan documentos durante el operativo.

Según Aminoff, la relación de Marset con los gobiernos y las fuerzas del orden es un “elemento central” de su esquema delictivo. En la región, los funcionarios y agentes tenían dos opciones: “O bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”.

La fiscal “incorruptible” de Uruguay

El atentado contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, generó una fuerte conmoción política en Uruguay.

Ocurrió el 28 de septiembre de 2025, cuando los delincuentes llegaron a su casa vestidos de negro, con capuchas y guantes, a las 04:30. Un tablón los ayudó a subir a la azotea de una casa de la cuadra y, por arriba de los techos, llegaron al patio de la casa de Ferrero. Allí dispararon tres veces contra las ventanas y tiraron una granada que detonó en el patio.

El nombre de Marset apareció de inmediato como uno de los señalados por el atentado.

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)
La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

No era el primer atentado del narcotraficante. Antes, había hecho estallar una granada en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

En sus declaraciones a los agentes de la DEA, después de su detención y de la lectura de sus derechos, Marset dijo que esta fiscal “resultó ser incorruptible”, lo que motivó que hiciera estallar su oficina y la amenazara.

Tras la publicación periodística de Búsqueda, Ferrero reaccionó.

“Desde 2004 a 2026 tengo una trayectoria impresionante en drogas, que me ha valido un ataque personal en mi casa, con granada y disparos incluidos. Hoy abro la prensa, leo y –ojalá sea cierto– que el narcotraficante detenido admite que me mandó a matar porque yo era incorruptible. Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal”, declaró, al participar de un evento público.

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