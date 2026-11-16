Sociedad

Restringieron la venta de una serie de medicamentos e insumos médicos por varias irregularidades

El organismo nacional detectó que la empresa no tenía inscripción federal para distribuir fármacos y productos médicos entre distintas jurisdicciones

La ANMAT prohibió a la firma KINFARMA comercializar medicamentos y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires.
La ANMAT prohibió a la firma KINFARMA comercializar medicamentos y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires.
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercializar fuera de la provincia de Buenos Aires medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos para la firma KINFARMA S.A., con sede en Villa Adelina. La medida se mantendrá hasta que la compañía obtenga las habilitaciones nacionales requeridas para operar entre jurisdicciones.

La Resolución 7338/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, surge de una denuncia recibida en el correo oficial del Departamento de Control de Mercado de la ANMAT, que alertó sobre presuntas irregularidades en el depósito de la firma. Aunque KINFARMA cuenta con autorización provincial para funcionar, no figura con registros vigentes ante el organismo nacional para el tránsito interjurisdiccional de sus productos.

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Además de la restricción comercial, el organismo ordenó iniciar un sumario sanitario contra la sociedad y contra quien ejerce su dirección técnica, por presunto incumplimiento de la Ley N.° 16.463 y de la Disposición ANMAT N.° 6052/13, normas que exigen autorización previa para estas actividades.

La empresa involucrada es KINFARMA S.A., CUIT 30-71451777-1, domiciliada en Bernardo Ader 3600, Parque Industrial Ader, Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. La prohibición no implica el cierre del establecimiento ni revoca su habilitación provincial: se circunscribe a la comercialización fuera del territorio bonaerense.

Primer plano de una persona con bata blanca que alcanza una caja de medicamento en una estantería con varias cajas y frascos.
El organismo regulador inició un sumario sanitario contra la sociedad comercial y contra su directora técnica por presuntos incumplimientos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para levantar la restricción, la firma deberá cumplir con los requisitos previstos en las disposiciones ANMAT N.° 6052/13 y N.° 7038/15 y obtener la habilitación nacional correspondiente.

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Tras recibir la denuncia, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud consultó al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre la situación habilitante del establecimiento. La respuesta confirmó que la empresa opera con autorización provincial desde el 19 de septiembre de 2024 y que su dirección técnica está a cargo de la farmacéutica Micaela Molteni, matrícula profesional N.° 22.496.

Durante una inspección provincial, los agentes revisaron remitos y facturas de venta. Encontraron documentación que acredita entregas de medicamentos y productos médicos a empresas de internación domiciliaria y obras sociales, dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires, lo que motivó la intervención de la ANMAT.

La resolución cita el artículo 2° de la Ley N.° 16.463 y el artículo 3° de la Disposición ANMAT N.° 6052/13, que exigen inscripción y habilitación ante el organismo nacional previas a cualquier comercialización interjurisdiccional. El acto administrativo se apoya en las facultades de control previstas en el Decreto N.° 1.490/92, que habilita a la ANMAT a adoptar medidas preventivas y correctivas cuando detecta riesgos para la calidad o seguridad sanitaria de los productos bajo su fiscalización.

La medida será comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de distintas áreas técnicas de la ANMAT y de organismos vinculados con la defensa del consumidor y la lealtad comercial. KINFARMA y su dirección técnica serán notificadas formalmente, quedando agotada en ese momento la vía administrativa respecto de la restricción comercial.

La firma tendrá 20 días hábiles administrativos para presentar un recurso de reconsideración, o 30 días hábiles para interponer un recurso de alzada. También podrá promover una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales contados desde el día siguiente a la notificación. La prohibición permanecerá vigente mientras no se obtenga la habilitación exigida.

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