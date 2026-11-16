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Nvidia presentará el 17 de noviembre sus primeros resultados sin Jensen Huang como director ejecutivo

Las acciones acumulan seis semanas seguidas de caídas y perdieron cerca de un tercio de su valor desde el récord del 6 de octubre

Las acciones de Nvidia acumularon seis semanas consecutivas a la baja y redujeron el valor de mercado en 1,8 billones de dólares (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Las acciones de Nvidia acumularon seis semanas consecutivas a la baja y redujeron el valor de mercado en 1,8 billones de dólares (REUTERS/Manuel Orbegozo)
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Nvidia publicará el martes 17 de noviembre, después del cierre del mercado en Estados Unidos, los resultados de su tercer trimestre fiscal. Serán los primeros en 33 años sin Jensen Huang al frente: el cofundador renunció el 12 de noviembre como director ejecutivo, presidente y miembro del directorio.

La directora financiera, Colette Kress, es desde entonces la directora ejecutiva interina y mantiene su cargo anterior. El directorio busca un sucesor. La empresa informó que el informe y la conferencia con inversionistas se harán en la fecha prevista.

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Los analistas consultados por Benzinga Pro, medio financiero estadounidense especializado en mercados, esperan ingresos de unos USD 109.000 millones y ganancias de USD 2,48 por acción. Nvidia había proyectado en agosto ventas de USD 108.000 millones, con un margen de error de 2%. En el trimestre anterior facturó USD 96.200 millones, según el análisis de la firma de inversión Pepperstone.

Las opciones, contratos con los que los inversionistas apuestan a la dirección de una acción, anticipan un movimiento de alrededor de 9,1% en el precio tras el informe, en cualquier sentido, según Benzinga.

Seis semanas de caídas y USD 1,8 billones menos

Las acciones de Nvidia bajaron 12,7% en la semana que terminó el 13 de noviembre y cerraron en USD 162,85. Es la sexta caída semanal consecutiva, la más larga desde octubre de 2012, según Benzinga. El precio está 31,9% por debajo del récord de USD 239,24 del 6 de octubre: unos USD 1,8 billones menos de valor de mercado.

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Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva y a la presidencia de Nvidia después de 33 años al frente de la firma (Europa Press)
Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva y a la presidencia de Nvidia después de 33 años al frente de la firma (Europa Press)

Al menos seis firmas de análisis bajaron su recomendación sobre la acción el jueves y el viernes, entre ellas Truist, Melius Research, Oppenheimer y Bernstein. Bernstein redujo su precio objetivo de USD 400 a USD 200. HSBC recortó su calificación a “mantener”, con un objetivo de USD 170.

“El cambio de liderazgo, sin claridad sobre la sucesión, provocó una fuerte caída del valor de la acción”, escribió Frank Lee, jefe global de investigación de hardware y semiconductores de HSBC. En sentido contrario, James Demmert, director de inversiones de Main Street Research, dijo que “el camino está despejado para empezar a comprar”.

El analista de Bernstein Stacy Rasgon sostuvo que los fundamentos del negocio siguen intactos y que las cifras probablemente seguirán subiendo. Rick Schafer, de Oppenheimer, advirtió en cambio sobre una posible fuga de talento que afecte el ritmo de innovación de la empresa.

Margen, China y la proyección que los inversionistas esperan

La atención está puesta en la proyección para el trimestre siguiente. La consultora CMC Markets prevé que Nvidia anuncie ingresos cercanos a USD 125.000 millones. La firma superó el extremo alto de su propia proyección de ingresos en 8 trimestres consecutivos, según The Motley Fool.

La empresa anticipó una reducción en sus márgenes brutos debido al encarecimiento de la memoria de los semiconductores (Europa Press)
La empresa anticipó una reducción en sus márgenes brutos debido al encarecimiento de la memoria de los semiconductores (Europa Press)

Otro punto es el margen bruto, el porcentaje de cada dólar vendido que queda después de los costos de producción. La empresa proyectó 74% para este trimestre, frente a 75% del anterior, por el costo de la memoria de los chips. Kress advirtió que podría bajar a entre 71% y 72% en el cuarto trimestre.

China también estará en la conversación. La proyección de Nvidia excluye los ingresos de chips para centros de datos en ese país. El viernes, Bloomberg informó que una empresa china fundada por Alice Huang compró chips prohibidos instalados en un centro de datos de Shanghái.

Sobre el caso de Huang, el directorio dijo que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de la empresa, según The Motley Fool. Nvidia presentará sus cifras el 17 de noviembre, después del cierre del mercado.

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