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YouTube se une a la fiebre por GTA 6: transmisión de 24 horas, filtros especiales para videos y más

YouTube ofrecerá cinco obsequios exclusivos durante las transmisiones en directo de creadores elegidos.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
YouTube organizará una emisión mundial de 24 horas para acompañar la llegada de Grand Theft Auto VI. (Rockstar)
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YouTube celebrará el lanzamiento de Grand Theft Auto VI con una transmisión global de 24 horas, funciones interactivas y contenidos especiales de creadores vinculados al universo del videojuego.

La plataforma emitirá el maratón desde el 19 de noviembre a las 12.00 (hora del Este de Estados Unidos) en youtube.com/youtube. La transmisión incluirá partidas en vivo, podcasts de creadores y contenido original, mientras que el juego se lanzará oficialmente ese mismo día.

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Hasta la fecha, la serie Grand Theft Auto acumuló más de 900.000 millones de vistas en YouTube. Además, los videos relacionados con GTA VI antes de su lanzamiento superaron las 40.000 millones de visualizaciones, según datos globales históricos de la plataforma.

Los contenidos de la saga Grand Theft Auto superaron los 900.000 millones de reproducciones en YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los contenidos de la saga Grand Theft Auto superaron los 900.000 millones de reproducciones en YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo será la transmisión de YouTube por GTA 6

El especial comenzará con un programa previo conducido por RDCWorld desde las 23.00 del 18 de noviembre. Luego, la transmisión reunirá a creadores como Caylus, Zhong and Kat, Jelly, Rivers, Jake Baldino y Cinna, entre otros.

El maratón cerrará con una cobertura en vivo desde Miami, con creadores e invitados especiales.

YouTube indicó que los espectadores podrán acceder a la emisión mediante el logotipo personalizado de la plataforma, denominado Yoodle y diseñado con temática de GTA VI.

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Los usuarios podrán ingresar al especial a través del logo temático de YouTube. REUTERS/Corey Rudy
Los usuarios podrán ingresar al especial a través del logo temático de YouTube. REUTERS/Corey Rudy

La plataforma también habilitará cinco regalos de edición limitada durante las transmisiones en vivo de creadores seleccionados.

Entre ellos habrá animaciones inspiradas en las estrellas de búsqueda del juego, que aparecerán en pantalla durante las emisiones. Los usuarios elegibles podrán reclamar y enviar un regalo gratuito de Grand Theft Auto VI, hasta agotar existencias.

Además, YouTube lanzará el efecto de Shorts GTA VI: Visita Vice City, que permitirá usar fondos inspirados en la ciudad ficticia para crear videos durante la semana de lanzamiento.

Entre las funciones habrá animaciones basadas en las estrellas de búsqueda de la franquicia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Entre las funciones habrá animaciones basadas en las estrellas de búsqueda de la franquicia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La página principal de YouTube Music también ofrecerá la banda sonora oficial del juego, que incluye Last Thing You Need, de Morgan Wallen, y una lista de reproducción con música de la saga.

Por qué YouTube destaca a GTA

YouTube sostuvo que Grand Theft Auto se consolidó como uno de los fenómenos culturales con mayor presencia en la plataforma.

La compañía destacó el volumen de videos, transmisiones y contenidos creados alrededor de la serie, especialmente en la antesala del lanzamiento de GTA VI.

El equipo de Cultura y Tendencias de YouTube publicó un informe sobre el impacto cultural de la franquicia y su influencia en la narrativa digital y la expresión creativa. El análisis aborda la evolución de este universo cinematográfico e inmersivo a medida que se acerca una nueva etapa para la saga.

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
El objetivo de la descarga anticipada es que los jugadores no tengan que instalar todo el contenido el día de la salida. (Rockstar Games)

Durante la semana de lanzamiento, creadores de distintos países compartirán análisis, relatos y contenido detrás de escena desde Miami.

Rockstar habilitó la precarga de GTA 6 en Xbox y PlayStation

Rockstar Games habilitó la precarga digital de Grand Theft Auto VI para quienes compraron el juego de forma anticipada en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La descarga permite instalar los archivos antes del estreno, previsto para el 19 de noviembre, aunque el acceso al contenido permanecerá bloqueado hasta esa fecha.

Los usuarios deberán contar con hasta 212 GB libres en su consola para completar la descarga. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Los usuarios deberán contar con hasta 212 GB libres en su consola para completar la descarga. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

En PlayStation 5, la precarga comenzó el 10 de noviembre a las 00.00 de cada zona horaria. En Xbox Series X|S, en cambio, se activó a las 00.00 GMT de ese mismo día, por lo que en Estados Unidos estuvo disponible desde la noche del 9 de noviembre, según la región.

Los usuarios que reservaron la versión digital pueden iniciar el proceso desde la biblioteca de juegos o las tiendas de cada consola.

Rockstar Games, la desarrolladora de la franquicia, informó que la instalación requerirá hasta 212 GB de espacio disponible, una cifra que puede variar según el dispositivo.

Aunque el juego se puede descargar, no será posible jugarlo hasta el día de su estreno. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Aunque el juego se puede descargar, no será posible jugarlo hasta el día de su estreno. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La compañía recomendó activar las descargas automáticas y mantener la consola encendida o en modo de reposo para que el archivo se instale sin intervención del jugador.

Quienes compraron la edición física con código podrán realizar la descarga una vez que reciban y canjeen ese código. Estas versiones no incluirán disco, de acuerdo con la guía de soporte publicada por Rockstar.

La precarga busca evitar que los jugadores deban descargar el archivo completo el día del lanzamiento, cuando se espera una alta demanda de los servidores. Grand Theft Auto VI estará disponible de forma nativa en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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