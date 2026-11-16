El renovado cambio de look de Flor Vigna: “Para mi primer proyecto en Estados Unidos”

La influencer lució su nueva imagen para su incursión laboral en el país del norte (Video: Instagram)

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Flor Vigna se prepara para un nuevo desafío profesional fuera del país. La artista compartió en Instagram que cambió su look para viajar a Estados Unidos por su primer proyecto laboral en ese mercado.

En un video, la influencer mostró el proceso en la peluquería y el resultado final de la transformación. Dejó atrás su corte corto, aunque conservó el tono rojizo de su cabello, ahora más intenso y con extensiones que le dieron un largo por debajo de los hombros.

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Flor Vigna dejó atrás su corte corto, sumó extensiones y reveló que viajará al país norteamericano por un desafío profesional (Instagram)

“Cambio de look para mi primer proyecto en Estados Unidos”, escribió junto a las imágenes. También expresó su entusiasmo ante la propuesta y remarcó la importancia que tiene para su recorrido profesional. La cantante explicó que considera este trabajo como “una oportunidad muy muy grande en mi carrera”. Por ese motivo, sostuvo que quiere llegar preparada en todos los aspectos antes de su viaje a Estados Unidos.

“Tengo que estar a la altura en todo sentido”, señaló. Además, destacó a los profesionales que estuvieron a cargo de su nuevo peinado y los definió como referentes en el cuidado del cabello. El anuncio llega después de su reciente participación en La casa de los famosos, el reality mexicano. Con este nuevo proyecto, Vigna sumará una experiencia laboral internacional a su carrera como artista y creadora de contenido.

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El desafío en Estados Unidos se conoce luego de que la artista hablara de las dificultades económicas que atravesó por su carrera musical. En una entrevista con el streamer Martín Cirio, contó que mantiene una deuda de USD 130.000 tras recibir un adelanto de una discográfica, del que, según afirmó, una parte quedó en manos de un representante.

Flor Vigna mostró el proceso en la peluquería y contó que busca estar preparada para un trabajo que marcará su primera experiencia en el mercado estadounidense

Vigna indicó que los ingresos de sus videoclips se destinan a cubrir ese pasivo y que aún no logra recuperarse de aquella situación. En ese marco, decidió abrir una cuenta en OnlyFans para generar ingresos de manera independiente. “Quiero dejar de depender de un otro”, sostuvo.

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La cantante aclaró que el contenido que publica respeta sus propios límites y que no busca presentar su decisión como un ejemplo. También definió la administración de la cuenta como un emprendimiento personal, con contacto directo con sus suscriptores.

Los cambios de imagen forman parte de la trayectoria pública de Flor Vigna. A lo largo de los años alternó entre el pelo largo y rubio, tonos rojizos, versiones morochas y distintos cortes. También probó peinados lacios y con ondas, con extensiones o con el cabello por encima de los hombros.

Con un tono rojizo más intenso y el pelo por debajo de los hombros, la ex participante de La casa de los famosos anticipó su próximo paso laboral

En 2021, por ejemplo, la bailarina y cantante dejó atrás una melena larga y se mostró con un corte a la altura de los hombros. En aquel momento, eligió modificar el largo sin apartarse por completo de los colores que ya había usado en etapas anteriores. Durante 2025, sus transformaciones se volvieron más frecuentes. En febrero pasó de un tono oscuro a un look bicolor, con una parte de la melena rubia y otra negra. Para ese cambio trabajó con el estilista Cristian Rey y mostró el proceso en sus redes sociales, desde la aplicación del color hasta el resultado final.

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Un mes después, volvió a la peluquería para realizarse el corte más corto que había llevado hasta entonces. El nuevo estilo fue un carré recto con textura y movimiento, según explicó su peluquero. Vigna combinó el corte con un trabajo de color que mantuvo la convivencia entre el castaño oscuro y los reflejos rubios cálidos.

Más adelante, dejó de lado ese contraste y apostó por un tono morocho con un corte carré. La modificación implicó despedirse del mechón rubio que había mantenido en algunos de sus diseños anteriores. En otros momentos, también recurrió al colorado intenso, un color que retomó para su reciente preparación antes del viaje a Estados Unidos.

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La bailarina renovó su imagen para una propuesta internacional y destacó la relevancia que tiene este proyecto dentro de su recorrido artístico

La artista suele difundir cada proceso en Instagram y sostiene que los cambios responden a su interés por experimentar con su imagen. “Me gusta cambiar”, afirmó cuando presentó el corte corto. También aclaró que esas decisiones no estaban vinculadas a “una crisis” o “un trauma”, sino a una elección personal.

Con las extensiones y el rojizo más marcado que exhibió ahora, Vigna volvió a sumar una variante a ese recorrido estético. Esta vez, vinculó la transformación con el proyecto laboral que la llevará a Estados Unidos.