Estados Unidos pidió estacionar al aire libre más de 720.000 BMW por riesgo de incendio

Un conector eléctrico defectuoso en la bomba de agua expone los sistemas a la humedad y genera cortocircuitos. (REUTERS/Michael Dalder/File Photo)

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La agencia de seguridad vial de Estados Unidos, la NHTSA, pidió a los dueños de más de 720.000 vehículos BMW que los estacionen fuera de edificios y lejos de otros autos hasta que se reparen. BMW indicó el viernes 13 de noviembre el llamado a revisión de 720.796 unidades por riesgo de incendio, incluso con el motor apagado.

Según la NHTSA, un conector eléctrico de la bomba de agua, sellado de forma incorrecta, puede quedar expuesto a la humedad y producir un cortocircuito. Ese cortocircuito aumenta la probabilidad de fuego en un auto estacionado y apagado.

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BMW conoce unos 10 incidentes en Estados Unidos que están relacionados o podrían estar relacionados con el problema. No hay choques ni heridos conocidos, de acuerdo con la agencia.

La NHTSA solicitó a los propietarios de más de 720.000 vehículos BMW que estacionen al aire libre ante el riesgo de incendio. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

“Estacione su vehículo afuera y lejos de edificios y de otros vehículos hasta que sea reparado”, indicó la NHTSA en su recomendación a los propietarios.

Autos que ya habían sido reparados

Los vehículos ya formaban parte de un llamado a revisión de 2024 por la bomba de agua y tendrán que pasar por una segunda reparación, según la NHTSA. Los diez incidentes ocurrieron en autos que habían sido arreglados en esa campaña anterior, informó BMW.

El nuevo llamado reemplaza al registrado en 2024 con el código 24V608 y figura con el número 26V733, según Consumer Reports. La revista de consumo indicó que muchos propietarios deberán ir otra vez al concesionario.

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BMW registró cerca de diez incidentes en Estados Unidos vinculados a la falla, sin reportes de choques ni personas heridas. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

La bomba de agua es la pieza que hace circular el líquido refrigerante del motor. El defecto se ubica en su conexión eléctrica y no en el motor en sí, según la descripción de Consumer Reports.

La solución todavía se está desarrollando. Será gratuita en cualquier concesionario de BMW cuando esté disponible, indicó la NHTSA, y el aviso no fija una fecha para ese arreglo.

Qué modelos están incluidos

La recomendación de estacionar al aire libre alcanza a los Serie 3, Serie 5 y Z4 de 2012 a 2016, los X1 de 2012 a 2015 y los X3 de 2013 a 2017. También incluye los Serie 2 cupé, Serie 3 familiar, 328xi Gran Turismo, Serie 4 convertible y Serie 4 cupé de 2014 a 2016.

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Completan la lista los Serie 2 convertible y Serie 4 Gran Coupé de 2015 y 2016, los X4 de 2015 a 2018 y los X5 xDrive40e de 2016 a 2018, según el listado de la agencia citado por Reuters y Quartz.

Consumer Reports indicó que los propietarios deberán esperar dos avisos de BMW: uno en diciembre para confirmar si su vehículo está incluido y otro cuando la reparación gratuita esté disponible. La línea de BMW para este llamado en Estados Unidos es 800-525-7417 y la de la NHTSA, 888-327-4236.

El llamado a revisión abarca diversos modelos de las series 2, 3, 4 y 5 de BMW, además de camionetas de las líneas X1, X3, X4 y X5. (REUTERS/Angelika Warmuth)

La NHTSA también recomienda descargar su aplicación SaferCar para seguir los llamados a revisión vigentes, según Quartz. El organismo no informa si el defecto afecta a unidades vendidas fuera de Estados Unidos.

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Las cartas de aviso a los propietarios comenzarán a enviarse el 25 de diciembre, según Quartz. Ese mismo día, la NHTSA habilitará en su sitio web de llamados a revisión la consulta de los números de identificación del vehículo y de las patentes afectadas.

Carros autónomos podrían ser identificados por el color de su luz en Estados Unidos

La NHTSA de Estados Unidos propuso que los vehículos autónomos puedan usar una luz cian para indicar que el sistema automatizado conduce.

La señal sería opcional, pero tendría parámetros uniformes de color, brillo y ubicación, para evitar la variedad de avisos que hoy prueban las empresas.

El gobierno estadounidense abrió un período de consulta pública de 30 días para evaluar la nueva normativa técnica sobre iluminación en coches automatizados. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El tono, entre azul y verde, se eligió porque no se confunde con luces de freno, giro, faros o emergencia. La propuesta también eliminaría requisitos pensados para conductores humanos y modernizaría reglas técnicas para sistemas LED. Fabricantes y el público tendrán 30 días para presentar comentarios antes de una decisión final sobre la propuesta.

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