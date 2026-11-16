Vuelven las tormentas al AMBA esta semana: cuándo llegarán y qué pasará con la temperatura

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes para Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Santiago del Estero, con acumulados de hasta 70 mm y posibilidad de granizo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá esta semana una agenda meteorológica cargada: lluvias, tormentas, vientos del sudoeste y temperaturas cambiantes. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió alertas que alcanzan a varias provincias del país. Lo que viene, según los datos del organismo, es una semana con pocos márgenes de tregua para quienes viven en la región.

Este lunes comenzará con cielo cubierto y sin precipitaciones previstas durante la mañana, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que podría trepar hasta los 27°C. La jornada transcurrirá bajo nubes en sus tres turnos —mañana, tarde y noche—, aunque sin lluvias confirmadas para la ciudad.

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El martes, en cambio, cambiará el escenario de manera pronunciada. Las tormentas entrarán en escena desde la madrugada y se sostendrán a lo largo del día: el SMN proyecta una probabilidad de entre 10% y 40% de lluvias en los distintos turnos de la jornada, con la excepción de la noche, cuando el cielo se despejará. La temperatura máxima caerá levemente a 26°C, con una mínima de 19°C.

Según Meteored, algunos de estos episodios tendrán acumulados cercanos a los 70 mm en la región del Litoral y el NEA, aunque en la ciudad el impacto previsto será menor.

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Las temperaturas en Buenos Aires oscilarán entre 17°C y 28°C a lo largo de la semana, con las marcas más bajas proyectadas para el jueves y el viernes

Para el miércoles, el tiempo mejorará sobre Buenos Aires. Sin probabilidad de lluvia, el cielo tendrá mezcla de nubes y sol durante la mañana y la tarde, y un rango térmico que irá de 18°C a 28°C.

Sin embargo, ese mismo día un ciclón instalado sobre el Atlántico, al este de la provincia, alentará ráfagas de viento del sudoeste que podrán alcanzar los 60 km/h en términos generales y superar los 50 km/h entre la tarde y la noche sobre el AMBA, según consigna Meteored. El SMN prevé cielos mixtos, con sol por momentos en la mañana y la tarde, y nubes más presentes durante la noche.

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El jueves replicará el esquema anterior: cielo parcialmente nublado, sin lluvia prevista y temperaturas que irán de 17°C de mínima a 27°C de máxima. Los turnos nocturnos se presentarán algo más despejados, con una combinación de nubes y claros que se sostendrá durante la noche. Un respiro térmico, aunque el viento no abandonará del todo la escena.

El viernes traerá una nueva vuelta de tuerca. Las lluvias regresarán, con una probabilidad de entre 10% y 40% para el turno de la tarde, mientras que la mañana y la noche se mantendrán sin precipitaciones. La máxima se moderará a 25°C y la mínima se ubicará en 17°C. Para ese día, Meteored indica que el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires podrán acumular hasta 25 mm.

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Las tormentas previstas para el lunes serán localmente fuertes en Córdoba, San Luis y zonas del centro-oeste del territorio, según el mapa de alertas del SMN

El sábado, último día del período relevado, volverá el sol con más protagonismo. La mañana y la tarde se presentarán con buen tiempo, sin lluvias proyectadas, mientras se espera un cielo nublado por la noche. El termómetro partirá desde los 17°C y tocará los 26°C, con vientos que el SMN proyecta en dirección variable.

Rigen alertas en 12 provincias

Para este lunes, el SMN emitió una alerta naranja por tormentas para la noche de hoy que alcanza a las provincias de Córdoba, San Luis, el centro-este de Mendoza, así como para el sur de La Rioja y Catamarca. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual”, precisaron.

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A su vez, una advertencia nivel de amarillo abarca a las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, el centro-sur de San Juan y algunas regiones de La Rioja y Catamarca. Condiciones similares se esperan en gran parte del territorio bonaerense y en casi toda la provincia de La Pampa.

Con respecto al sur, gran parte de Rio Negro experimentará lluvias de consideración, al igual que el centro y la costa de Chubut.