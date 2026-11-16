Los despedidos de trabajos expuestos a la IA tardan un mes más en reemplazarse, según un informe

Los trabajadores despedidos de puestos expuestos a la inteligencia artificial tardan un mes más en hallar empleo, según Goldman Sachs (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los trabajadores despedidos de empleos expuestos a la inteligencia artificial (IA) desde 2025 tardaron cerca de un mes más en encontrar otro trabajo que el resto de los despedidos. Así lo concluyó el banco Goldman Sachs en una nota publicada el 29 de octubre, según informó Fortune.

El economista del banco Pierfrancesco Mei también halló que esos trabajadores tenían unos 10 puntos porcentuales más de probabilidad de seguir sin empleo un año después de perderlo. Mei calificó esos efectos como “comparables en magnitud” a los de olas tecnológicas anteriores, cuyo daño describió como “duradero”.

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Los más afectados son los mayores. Entre los despedidos de empleos expuestos a la IA, quienes tenían 35 años o más tardaron unas cinco semanas más que otros despedidos en volver a un trabajo de tiempo completo. Entre los menores de 35, la diferencia fue de unas tres semanas.

Los menores de 35 también pasaron por menos empleos temporales en el camino y fue menos probable que sumaran un segundo trabajo al nuevo. Mei escribió que los jóvenes “pueden adaptarse con más flexibilidad” a la disrupción de la IA y lo calificó como una señal alentadora.

Cómo Goldman identificó a los afectados por la IA

Ninguna pregunta de la encuesta oficial indaga si la IA hizo perder un empleo. Goldman analizó a más de 15.000 despedidos entre 2016 y 2025, a partir de un suplemento de la Encuesta de Población Actual del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que se realiza cada dos años.

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Para identificarlos, el banco construyó un puntaje con tres elementos: la exposición de la ocupación a la IA, el nivel de adopción de esta tecnología en el sector y si el puesto fue eliminado. Consideró probablemente desplazado por la IA al 30% con puntaje más alto. Antes de 2023 no halló diferencias significativas entre los dos grupos.

Goldman Sachs evaluó el impacto laboral de la inteligencia artificial con datos de 15.000 personas cesanteadas en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Goldman advirtió que es “todavía demasiado pronto” para evaluar el impacto por nivel educativo o región. Su investigación previa, con datos individuales desde 1979, indica que quienes perdieron un empleo por la tecnología vieron crecer más despacio su salario real y tuvieron más probabilidad de volver a quedar desocupados.

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Menos salario y reempleo en tareas rutinarias

Los datos oficiales ya muestran el golpe salarial. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, entre los trabajadores con empleos de larga duración despedidos de 2023 a 2025 que volvieron a un puesto de tiempo completo, cerca del 49% ganaba lo mismo o más que antes. En la encuesta anterior era cerca del 62%.

La oficina contó 7,4 millones de despedidos entre 2023 y 2025, frente a 6,3 millones entre 2021 y 2023. Entre quienes tenían al menos tres años en su empleo, el 72,9% de los de 25 a 54 años trabajaba de nuevo en enero de 2026, frente al 57,3% de los de 55 a 64 y el 38,6% de los de 65 o más.

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Los trabajadores reubicados tras el impacto tecnológico abandonan su sector habitual para asumir tareas con exposición similar a la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En olas anteriores, los desplazados por la tecnología solían ser recontratados en tareas más rutinarias y menos complejas. Goldman ve señales de lo mismo: los afectados por la IA abandonan con más frecuencia su ocupación y su sector, y muchos, “especialmente los mayores”, pasan a puestos con exposición igual o mayor a la IA.

Otras investigaciones apuntan a otro lugar. El Laboratorio de Economía Digital de Stanford, con datos de la empresa de nóminas ADP, encontró en agosto que el empleo de las personas de 22 a 25 años en las ocupaciones más expuestas a la IA es cerca de un 19% menor que el de sus pares en trabajos menos expuestos.

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Los investigadores Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen señalaron que el ajuste se produce sobre todo por menos contrataciones de jóvenes y no por más despidos. También escribieron que no ven un desplazamiento laboral generalizado en toda la economía por la IA. El Budget Lab de la Universidad de Yale tampoco halló relación entre la exposición a la IA y el cambio en el empleo.

Según la consultora Challenger, Gray & Christmas, los empleadores citaron la IA en 120.136 recortes anunciados hasta septiembre. Es cerca del 21% del total y el motivo más mencionado.