Trump compró hasta USD 5 millones en acciones de Nvidia días antes de levantar una restricción a sus chips

Donald Trump compró hasta USD 5 millones en acciones de Nvidia días antes de levantar restricciones a la venta de chips a China. (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró entre USD 1 millón y USD 5 millones en acciones de Nvidia en los días previos a que su gobierno derogara, en mayo de 2025, una norma que limitaba la venta a China de los chips de IA más avanzados, según un análisis publicado por The Guardian.

El dato surge de las declaraciones financieras públicas del mandatario, analizadas por la organización anticorrupción DeKleptocracy.

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Las acciones de Nvidia subieron tras conocerse la decisión, según el diario británico. China fue durante años uno de los mercados clave de la empresa: entre 2010 y 2022 representó cerca de una cuarta parte de sus ventas.

La norma derogada correspondía a la administración de Joe Biden. Según el medio, buscaba fortalecer la industria estadounidense de semiconductores y limitar el desarrollo de capacidades avanzadas de IA en China, por motivos de seguridad nacional.

La fortuna personal de Jensen Huang descendió a USD 141.900 millones luego de una fuerte caída en la cotización de los títulos de Nvidia. (REUTERS/Evan Vucci)

Axios indicó el 7 de mayo de 2025 que el gobierno eliminaría la norma al día siguiente y que las acciones de Nvidia cerraron con una suba de más del 3% tras el primer reporte de Bloomberg. Un vocero de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio la calificó de “excesivamente compleja y burocrática”.

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La Casa Blanca sostuvo, cuando se conocieron las primeras compras, que no existía conflicto de intereses. Las declaraciones públicas no precisan quién decidió cada operación ni si el presidente la solicitó o la aprobó.

Más compras tras el permiso para vender el H200

En diciembre de 2025, Trump anunció que permitiría a Nvidia vender a China su chip H200, y el Departamento de Comercio aprobó la medida en enero de 2026. Los expertos citados por el medio señalaron que esos procesadores eran unas seis veces más potentes que los disponibles entonces en ese país.

Después del anuncio, las declaraciones del presidente registran al menos tres compras de acciones de Nvidia, de entre USD 250.001 y USD 500.000 cada una.

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El mercado chino representó cerca de una cuarta parte de las ventas totales de Nvidia entre 2010 y 2022. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Desde que asumió el cargo, Trump realizó decenas de operaciones con títulos de la empresa y también adquirió acciones de Microsoft, Meta y Apple, según el mismo análisis.

El Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios de Estados Unidos, advirtió que la venta del H200 podía ampliar la capacidad de los centros de datos de IA chinos y fortalecer a un competidor tecnológico del país.

El análisis se conoce en medio de cambios en la conducción de Nvidia

El análisis se difundió después de que Jensen Huang dejara la dirección ejecutiva de Nvidia, en un contexto de cuestionamientos por su relación con una presunta espía china. La directora financiera, Colette Kress, asumió como directora ejecutiva interina.

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Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia y Colette Kress asumió la conducción interina de la compañía. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Disminución del patrimonio de Jensen Huang

La fortuna de Jensen Huang, cofundador de Nvidia y exCEO, descendió a USD 141.900 millones al cierre del 13 de noviembre de 2026, después de perder USD 20.300 millones durante la semana, según Forbes.

La caída estuvo vinculada al retroceso de las acciones de Nvidia, de la que posee aproximadamente el 3,5 %, y lo hizo bajar del octavo al decimotercer lugar entre las personas más ricas del mundo.

La fortuna de Jensen Huang descendió a USD 141.900 millones debido a la caída en el valor de las acciones de Nvidia. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El jueves 12 de noviembre, los títulos de la compañía cedieron 4,3 % y su patrimonio disminuyó USD 8.200 millones, la mayor pérdida diaria registrada por Forbes entre los multimillonarios seguidos. La volatilidad del sector de inteligencia artificial, resultados empresariales por debajo de las expectativas e incertidumbre política afectaron a varias tecnológicas.

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A la presión bursátil se sumaron informaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales de Huang, que motivaron una investigación interna. El ejecutivo renunció como presidente y director ejecutivo de Nvidia tras 33 años al frente de la empresa.