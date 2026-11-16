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Lizy Tagliani mandó al frente a una compañera de MasterChef: “Nos usa para armar su carrera”

La humorista protagonizó un momento inesperado durante la grabación del reality de Telefe que desató una polémica entre los participantes del certamen. Los mensajes privados que sacó a la luz

Lizy Tagliani expuso ante Wanda Nara los mensajes privados que Edith Hermida envió a sus compañeras de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

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Lizy Tagliani volvió a ser el centro de la escena en MasterChef Celebrity (Telefe) con una revelación que nadie esperaba: en plena grabación del programa, se paró frente a Wanda Nara y mostró los mensajes privados que Edith Hermida les enviaría a sus compañeras para coordinar sus apariciones al aire. “Nos usa para armar su carrera”, disparó la humorista sin filtros, mientras exhibía el celular ante las cámaras de Telefe.

El episodio tomó por sorpresa a la conductora del ciclo, que no tardó en querer conocer cada detalle. Tagliani le contó que había intentado acercarse a una compañera con buena onda, sin ninguna intención de generar conflicto, pero que la respuesta que recibió la dejó helada. “Me dijo: ‘No te preocupes por mí, chiquita’. Me dijo: ‘Yo puedo, me arreglo sola’”, relató entre risas, dejando en claro que el clima dentro del grupo dista bastante de la armonía que suelen mostrar en las redes sociales.

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Wamda, intrigada, preguntó directamente si el grupo estaba dividido. La respuesta de Tagliani fue tajante: “Sí, está dividido”. Y fue más allá: describió dos bandos que se autodenominarían, con ironía, “las divinas” y “las conchudith”, apodo que la propia humorista le adjudicó a Hermida a partir de las maniobras que, según ella, la conductora de Bendita llevaría a cabo en el chat compartido.

Lizy Tagliani afirmó que Edith Hermida coordinó por chat las intervenciones al aire para impulsar su presencia en el ciclo
Lizy Tagliani afirmó que Edith Hermida coordinó por chat las intervenciones al aire para impulsar su presencia en el ciclo

La acusación central apuntó directamente a la estrategia que Hermida habría desplegado por mensaje privado. Según Tagliani, la periodista les escribiría a sus compañeras con instrucciones precisas sobre qué decir y qué hacer durante las emisiones del reality, con el objetivo de que ellas le “montaran el personaje” y así posicionarla mejor dentro del juego. “Vos hacés esto, vos decime esto”, habría sido la dinámica descripta por la humorista, quien remató con una frase que sintetizó todo su malestar: “Ella sola, chicos, nos está usando para armar su carrera”.

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La conductora de Bendita ya venía construyendo dentro del programa una presencia que va mucho más allá de la de una simple participante. Desde las primeras semanas de grabación, aprovechó cada pausa entre hornallas y cada devolución del jurado para montar lo que sus compañeros comenzaron a llamar “microprogramas” propios.

El más conocido lleva el nombre de “MasterChiru”: un segmento informal en el que Hermida adopta el rol de conductora de espectáculos y lanza entrevistas filosas a sus colegas en medio de la cocina, como el cruce con Rocío Robles en el que le preguntó directamente por Adrián Suar. También impulsó una versión bautizada informalmente como MasterChef Edithado, donde bromea con que su propio “ciclo” supera en calidad al programa oficial de Telefe, simula tomar el control del estudio y anuncia “informes detrás de cámaras” sobre Wanda Nara.

Dos mujeres con delantales en una cocina de televisión, una en primer plano y otra al fondo que bate una preparación en un cuenco metálico
Edith Hermida impulsó emisiones paralelas en el estudio bajo los nombres de MasterChiru y MasterChef Edithado

Pero el personaje que más tracción le generó fue el de villana confesa. Cada vez que Hermida obtuvo un beneficio en la competencia, montó un show de “maldad y envidia” (en sus propias palabras) para elegir a quién complicar, asignándole a rivales como Karina Mazzocco, la China Suárez, Julieta Nair Calvo o Morena Beltrán las peores estaciones o los ingredientes más difíciles. Con el mismo nivel de teatralidad, reaccionó ante las críticas del jurado: armó escenas de descargo para defender sus platos, acusó a sus compañeros (en especial a Elizabeth “La Negra” Vernaci) de haberle tendido una trampa cuando apareció un pelo en su comida, y protagonizó sucesivas novelas mediáticas en torno a su vínculo con Sebastián Presta. El resultado fue un personaje de alto voltaje televisivo que claramente le reportó visibilidad. Pero, según Tagliani, ese personaje no sería del todo espontáneo.

Como si eso no fuera suficiente, Lizy reveló que Edith también prometería una recompensa económica a cambio de esa colaboración. “Dice que después gana y nos reparte la plata”, afirmó, con el tono entre divertido y desconcertado que la caracteriza. Nara no podía creerlo: “Ah, pero es que es todo armado lo que hace, pensé que era fluido, natural”, comentó la conductora, visiblemente sorprendida.

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