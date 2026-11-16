“Una herida que no saben con qué se produjo”: el insólito fallo en Uruguay que dejó a dos boxeadoras sin título y desató la polémica

El combate entre Ailén Cabrera y Selene Olguin se detuvo en el el segundo asalto e impidió consagrar oficialmente a cualquiera de las dos

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El combate de boxeo entre Ailén Cabrera y Selene Olguín terminó sin una vencedora oficial en un evento celebrado en Montevideo. La situación ocurrió durante una jornada fiscalizada por la Federación Uruguaya de Boxeo (FUB), que reunió siete peleas profesionales nacionales e internacionales en la disputa del Título Uruguayo FUB. La falta de una resolución en el cruce dejó interrogantes entre el público y luego se trasladó a las redes sociales.

El enfrentamiento correspondió a la categoría superwelter y fue uno de los dos combates femeninos de la noche. La uruguaya Cabrera llegó con un registro profesional de 2-0, mientras que la argentina Olguín se presentó con una marca de 1-0. Ambas conservaban el invicto y contaban con antecedentes en el boxeo amateur antes de este duelo.

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El cruce entre Ailén Cabrera y Selene Olguin concluyó sin decisión

Cabrera, de 23 años, tenía victorias por nocaut tanto en el amateurismo como en el profesionalismo. Olguín, conocida como la Mona y oriunda de La Plata, acumulaba 16 triunfos y cinco derrotas en el plano amateur, según BoxRec.

La jornada se realizó en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate (Cedec), ubicado en el cruce de Bulevar Batlle y Ordóñez y Avenida Italia, en Montevideo. El programa se desarrollaba sin episodios fuera de lo habitual hasta que llegó el momento de anunciar el resultado del combate entre la representante local y la boxeadora argentina.

Cabrera y la Mona llegaron al combate invictas para definir el título (@infoboxarg_)

Tras una charla entre los jueces por una herida en el rostro de la argentina, el árbitro tomó las manos de Cabrera y Olguín mientras ambas aguardaban el veredicto. La persona encargada de comunicar el resultado no anunció el nombre de una ganadora y explicó: “El árbitro y los jueces dicen que la pelea queda sin decisión por una herida en el segundo round que no saben con qué se produjo. Así que felicitaciones a ambas, pero combate sin decisión”.

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Luego de la explicación, ninguna de las dos peleadoras realizó un reclamo frente al público. Ambas se saludaron después de conocer que el cruce no tendría una decisión unánime ni una vencedora oficial. En las imágenes difundidas tras el combate se observó a Olguín con un vendaje en la zona de la ceja izquierda, producto de un corte que tuvo con la uruguaya a falta de 19 segundos para finalizar el segundo round y evitó la continuidad del combate.

La fuerte declaración de Luis Rivera, entrenador de la Mona (@marcegon318)

Después de lo ocurrido, el periodista especializado Marcelo González, de TyC Sports, compartió en sus redes sociales una publicación del entrenador platense Luis Rivera, director técnico de la Mona. El mensaje sostuvo que Cabrera había subido al ring con hebillas en el cabello y vinculó ese elemento con la lesión que motivó la decisión de dejar la pelea sin resultado.

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“El boxeo es un deporte de riesgos y por eso debemos cuidar a los boxeadores. Las picardías dentro del deporte se aceptan, pero que una boxeadora suba al ring con hebillas como lo hizo Cabrera deja de ser una picardía, y pasa a ser un peligro para la rival. ¿Qué pasaba si a Selene una hebilla se le metía en el ojo? No olvidemos que detrás de cualquier deportista la espera una familia, una hija”, expresó Rivera.

En la misma publicación, difundida por González, el entrenador agregó: “Tal vez la falta de experiencia del rincón llevó a ponerle hebillas en el pelo para intentar una ventaja, eso no es picardía, eso se llama maldad. La federación uruguaya debiera sancionar a la esquina de Cabrera. Y los periodistas uruguayos no deben defender lo indefendible. Gente del boxeo que el árbol no les tape el bosque”. Hasta el momento, el organizador del torneo no informó una resolución posterior ni respondió públicamente a la decisión.

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