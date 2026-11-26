La hipomagnesemia ocurre cuando la concentración del mineral en la sangre desciende por debajo de los valores normales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas del organismo y es necesario para la producción de energía, la actividad neuromuscular y el equilibrio de otros minerales. La ciencia indica que también participa en la síntesis de proteínas, ADN y ARN, además de contribuir a la función cardiovascular y a la estructura ósea.

El cuerpo obtiene este mineral a través de la alimentación, en productos como frutos secos, semillas, legumbres, cereales integrales, verduras de hoja verde y chocolate negro. Sin embargo, algunos cuadros de déficit pueden pasar desapercibidos porque las primeras manifestaciones son amplias y se confunden con molestias frecuentes.

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De acuerdo con la Mayo Clinic, una concentración baja puede vincularse con calambres musculares, dolores de cabeza, dificultades para dormir y alteraciones en la presión arterial o el nivel de azúcar en sangre. La deficiencia de magnesio, cuyo nombre médico es hipomagnesemia, ocurre cuando la concentración del mineral en sangre está por debajo de los valores normales.

5 síntomas silenciosos que pueden indicar una deficiencia de magnesio

El magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas esenciales para la producción de energía y la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los signos iniciales de una hipomagnesemia suelen ser poco específicos. La Cleveland Clinic advierte que algunas personas no presentan síntomas, mientras que otras pueden experimentar molestias que también aparecen en numerosas condiciones de salud. Por esa razón, la presencia de una o varias alertas no permite confirmar una deficiencia por sí sola.

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1- Fatiga. La National Library of Medicine incluye el cansancio entre las manifestaciones comunes de una concentración baja de magnesio. La falta de energía puede relacionarse con múltiples causas, pero adquiere relevancia clínica cuando se presenta junto con antecedentes médicos, cambios en la alimentación o el uso de determinados fármacos.

2- Pérdida de apetito. Es otro de los síntomas tempranos señalados por Cleveland Clinic y por la University of Pittsburgh Medical Center. Puede pasar inadvertida si es transitoria, aunque forma parte del conjunto de manifestaciones que los profesionales consideran al revisar la historia clínica de una persona con sospecha de desequilibrio electrolítico.

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3- Náuseas. También pueden aparecer en casos leves. La University of Pittsburgh Medical Center indica que, cuando los niveles están apenas por debajo del rango normal, pueden presentarse mareos, debilidad o pérdida de apetito. Estos síntomas no son exclusivos de la hipomagnesemia, por lo que requieren una evaluación que considere el contexto general de salud.

4- Debilidad muscular. Figura entre las señales posibles. Según Cleveland Clinic, el déficit afecta principalmente al sistema neuromuscular y puede producir fatiga, temblores, espasmos o sensación de debilidad. El magnesio interviene en la transmisión nerviosa y la contracción muscular, de modo que su alteración puede impactar en esos mecanismos.

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5- Espasmos, rigidez o calambres musculares. Mayo Clinic señala que estos pueden formar parte de los síntomas asociados a niveles bajos de magnesio. En situaciones de mayor gravedad, Cleveland Clinic menciona la tetania, que incluye espasmos musculares, calambres y entumecimiento en manos y pies.

Qué hacer ante la insuficiencia de magnesio

La hipomagnesemia puede producirse por una ingesta insuficiente, por problemas de absorción intestinal o por una pérdida excesiva a través de la orina o las heces. Cleveland Clinic menciona como factores asociados a la malabsorción la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal. La diarrea aguda o crónica también puede favorecer la pérdida de este mineral.

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Las personas con enfermedad renal deben evitar los suplementos de magnesio sin control médico por riesgo de acumulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concentración de magnesio se relaciona de manera estrecha con la de calcio y potasio. La entidad sanitaria explica que la hipomagnesemia suele coexistir con niveles bajos de esos dos electrolitos. Por este motivo, ante una sospecha clínica, pueden solicitarse análisis de sangre para medir magnesio, calcio y potasio, además de estudios de orina y un electrocardiograma según cada caso.

La evaluación no siempre es directa. Mayo Clinic explica que gran parte del magnesio se encuentra dentro de las células, mientras que los análisis de sangre miden principalmente el mineral presente fuera de ellas. Un resultado bajo confirma la deficiencia, aunque uno dentro del rango habitual no siempre permite conocer las reservas totales del organismo.

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Cuando la deficiencia es leve, Cleveland Clinic indica que el abordaje puede incluir comprimidos de magnesio por vía oral y el tratamiento de la causa subyacente. En los cuadros graves, puede requerirse internación y administración intravenosa. La University of Pittsburgh Medical Center advierte que una hipomagnesemia prolongada o marcada puede asociarse con arritmias, convulsiones y otras complicaciones potencialmente graves.

La suplementación no es adecuada para todas las personas. Mayo Clinic señala que quienes tienen enfermedad renal no deben tomar magnesio sin indicación y seguimiento médico, debido al riesgo de acumulación del mineral. Los suplementos también pueden causar diarrea, calambres abdominales y urgencia para defecar, por lo que cualquier decisión sobre su uso requiere considerar los antecedentes, los síntomas y la evaluación clínica.

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