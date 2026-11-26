La Justicia Federal de Córdoba tramita causas penales por fraude a la administración pública contra ambos exfuncionarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, resolvió remover a dos encargados de registros automotores de Córdoba por no depositar remanentes de recaudación que pertenecían al Estado nacional. Se estimó un perjuicio fiscal actualizado de más de $337 millones y ordenaron iniciar gestiones para recuperar esos fondos.

Las desvinculaciones quedaron asentadas en dos resoluciones, publicadas esta madrugada en el Boletín Oficial. Las decisiones alcanzaron a Roberto Francisco Longo, titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Carlos Paz N°1, y a María Claudia Luraschi, responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Córdoba N°21.

PUBLICIDAD

Según informaron las autoridades, ambos casos habían sido objeto de sumarios administrativos y derivaron en denuncias penales que se tramitan en la Justicia Federal de Córdoba.

En el caso de Roberto Francisco Longo —según indica la resolución N° 568/2026—, no depositó en tiempo y forma los remanentes de recaudación de siete períodos entre julio de 2024 y mayo de 2025. El capital inicialmente calculado por la instrucción sumó $133.416.890,24.

El Ministerio de Justicia removió a dos encargados de registros automotores de Córdoba por retener más de 337 millones de pesos de fondos públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó ese monto a $205.030.505,34 al 25 de septiembre de 2026, cifra que calificó como de “relevante significación económica”. Asimismo, se dispuso que las áreas del Ministerio de Justicia impulsen las acciones administrativas o judiciales necesarias para procurar su recupero, con los intereses que correspondan.

PUBLICIDAD

La investigación sobre Longo se originó por irregularidades en el Registro de Villa Carlos Paz N°1, donde se detectaron faltantes en las liquidaciones de emolumentos de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2024, además de enero y mayo de 2025.

A raíz de esto, el encargado fue notificado del sumario, pero no se presentó a declarar ni formuló un descargo. En ese contexto, el Ministerio de Justicia consideró acreditada su responsabilidad disciplinaria y aplicó la máxima sanción prevista para estos casos: la remoción.

Por otro lado, la resolución N° 570/2026 dispuso la remoción de María Claudia Luraschi, encargada titular del Registro Automotor de Córdoba N° 21. El expediente analizó la falta de depósito de fondos correspondientes a julio y agosto de 2024, además del período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero de 2025.

PUBLICIDAD

La propiedad en donde funciona el Registro del Automotor N° 21 de Córdoba

El capital atribuido inicialmente ascendía a $79.888.659,50. Tras la actualización de la SIGEN, el perjuicio fiscal fue establecido en $132.309.057,05 al 29 de septiembre de 2026, también bajo la calificación de relevante significación económica.

A diferencia del otro sumario, Luraschi declaró, presentó un descargo, incorporó documentación y cuestionó la prueba reunida. Según se detalla en el documento, sostuvo que la falta de depósitos no estuvo relacionada con una maniobra de apropiación o desvío de dinero, sino a una situación de desfinanciamiento del registro.

En línea con esto, la encargada afirmó que utilizó los fondos para cubrir “sueldos, cargas sociales, alquiler, servicios, mantenimiento e insumos indispensables” con el fin de sostener la atención de la oficina, sin obtener un beneficio personal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó ese argumento, tras remarcar que los fondos recaudados por aranceles registrales pertenecen al Estado desde el momento de su percepción y que los problemas operativos no habilitan su utilización para otros fines.

Las dos resoluciones se apoyan en el mismo criterio normativo. El régimen establece que los registros seccionales deben transferir el remanente de lo recaudado mediante un único depósito dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre mensual.

La cartera de Justicia señaló que la normativa “establece con precisión qué parte de lo recaudado corresponde al Encargado en concepto de retribución y gastos operativos, y qué parte constituye remanente de recaudación perteneciente al Estado Nacional”. PUBLICIDAD Por ese motivo, el texto enfatiza que una eventual situación económica deficitaria del registro no puede ser invocada como justificación. “La eventual diferencia negativa entre ingresos y egresos integra el riesgo propio de la gestión del Encargado”, sostienen ambas medidas, y no autoriza a “retener o aplicar a otros fines” las sumas que debían girarse a la cartera de Justicia. En el expediente de Luraschi, además, se mencionaron antecedentes vinculados a incumplimientos de similar naturaleza, un elemento que el ministerio consideró agravante al momento de definir la sanción. Los dos casos tienen una derivación penal. Longo está imputado por administración fraudulenta contra la Administración Pública en una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Córdoba N° 2. PUBLICIDAD En tanto, la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba pidió el procesamiento de Luraschi en el marco de otra investigación radicada en el mismo juzgado federal. La resolución refiere a los delitos previstos en los artículos 173 inciso 7 y 174 inciso 5 del Código Penal. Las decisiones administrativas todavía pueden ser recurridas. Tanto Longo como Luraschi podrán presentar un recurso de reconsideración en un plazo de 20 días hábiles administrativos o un recurso jerárquico dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación. Compartir nota: