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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, dialogó en conferencia de prensa después de la gran actuación de su equipo en la victoria 2-0 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza. El Vasco analizó lo que dejó el encuentro y ya se mostró enfocado en la llave de cuartos de final del próximo domingo ante Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura.

“Lo importante es que el equipo volvió a decir presente después de conseguir un título. Muchas veces puede haber una pequeña relajación mental y los chicos estuvieron muy bien. Querían estar todos. Y estuvo la mayoría, excepto el Ruso (Ascacibar), que no sé cómo jugó la final (ante Atlético Mineiro), es un chico que quiere estar siempre y tuve que tomar la decisión de no ponerlo desde el inicio. Me pone contento la ilusión del hincha, se sienten identificados con el grupo. Hicimos un partido serio y manejamos los momentos. Estoy contento con los chicos, pero hay que seguir. Ahora, dentro de cuatro días, vamos a tener un nuevo partido. Ahora, descansaremos en el hotel y entrenaremos mañana”, manifestó Arruabarrena en el inicio del intercambio con los periodistas.

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Más adelante, se refirió al rendimiento colectivo del equipo, que se llevó el pasaje a los cuartos con los goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel: “Haber conseguido la Tabla Anual nos sacó una mochila, y de la manera en la que se hizo. Se venía de mucho tiempo sin conseguir un título y hay chicos que se sacaron esa mochila y vimos en estos últimos partidos que fuimos un poco más vistosos, pero siempre fuimos un equipo serio con las ideas claras. Esperemos que siempre se vea un Boca mejor, también el rival juega y presenta diferentes matices”.

En otro tramo de la conferencia, le preguntaron qué había tomado de Carlos Bianchi como entrenador y el Vasco destacó una virtud copiada del Virrey: “Tomé su manejo de grupo. Los suplentes o los que tienen pocos minutos son fundamentales a lo largo del año. Y en este semestre, jugamos cada 3 o 4 días y tener jugadores preparados es fundamental. Hoy en día, es importante. Por eso trato de ser sincero e ir de frente con todos los chicos. Hay un montón de jugadores que quisieran tener más minutos, y están apoyando porque el beneficio es para todos. Después, en diciembre, nos sentaremos a hablar y las partes se irán o se quedarán, pero mientras tanto lo que nos interesa a todos es apostar a conseguir cosas por este club y para el ego de cada uno”.

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“Sería irrespetuoso que me compare con Carlos. Ha sido el mejor entrenador del club y no tengo ni un 2% de sabiduría o manejo de grupo que tenía él”, amplió.

*La declaración del Vasco sobre las lesiones y la rotación en el mediocampo de Boca

Además, Rodolfo Arruabarrena le mandó un mensaje a los hinchas, luego del imponente recibimiento al plantel en la antesala al compromiso eliminatorio ante la Lepra mendocina: “La gente está contenta, lo notamos. Trataremos de darle más felicidad consiguiendo estos títulos que podemos pelear. La ilusión está y nosotros trataremos de hacerlo posible. El hincha quiere que Boca gane, y vamos a estar mucho más cerca jugando de esta manera”.

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La agenda de Boca Juniors permanece sin descanso porque el campeón de la Copa Sudamericana y la Tabla Anual se medirá el domingo a partir de las 22:00 contra Gimnasia La Plata con el arbitraje de Darío Herrera y, de imponerse en esa fase, se cruzará con Barracas Central o Rosario Central el siguiente fin de semana por las semifinales del Clausura. Entremedio, Platense será su contrincante el próximo miércoles en la final de la Copa Argentina.

MÁS DECLARACIONES DEL VASCO ARRUABARRENA

¿Hará rotación de apellidos en lo que resta del año? “Vamos a tener que hacerla, hay que encontrar los momentos justos. Hoy roté por necesidad. El Ruso (Ascacibar) no jugó ni un minuto, pero estará el próximo partido obviamente. Hay que cuidar a algunos jugadores. Vamos viendo y charlando. Lea (Paredes) no pudo terminar el otro día, ahora jugó los 90 minutos y tuvo un rendimiento bueno. Charlamos con la parte médica, miramos situaciones y confío en mi banco de suplentes. Lo que más me preocupa es el cansancio mental, volver a concentrar, tener mucha rutina que hace cinco meses que la tenemos, pero también tenemos la sensación de que podemos aspirar a pelear otro título, y eso nos da más confianza y de la cabeza tendríamos que estar fresquitos”.

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¿Se detuvo a pensar todo lo conseguido? “Estar constantemente con partidos cada tres o cuatro días hace que no pienses en lo que hiciste. Después, cuando te retiras o te vas, ves el currículum. Por eso siempre trato de inculcarles que en este club tenés que seguir ganando y, cuando estamos en un buen momento, hay que aprovecharlo. No nos podemos relajar. Nos vamos a enfrentar a equipos muy duros. Nos costó Independiente Rivadavia. Hemos tenido la ocasión de abrir el marcador en el momento justo, y después lo pudimos controlar, pero no hay que relajarse. Hemos tenido algunas lesiones. Hay que seguir cuidándose, pero el grupo está muy bien y me pone contento que el hincha se sienta identificado con el equipo”.

¿Disfruta sus logros? “Lo disfruto a mi manera, obviamente cuando vayamos a cenar ya tenemos que estar pensando en Gimnasia y en la recuperación de los jugadores. Capaz mi cara no dice mucho cuánto lo disfruto, pero estoy en una institución donde hay que ganar, ganar y ganar. Tenemos que ser protagonistas, no sé si nos va a dar la nafta, yo creo que sí, pero nos vienen partidos muy duros y buscaremos estar a la altura. Tenemos hambre y esperemos poder demostrarlo en la cancha”.

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La actualidad de Sebastián Villa: “Ha crecido muchísimo. Es un jugador de jerarquía y hace la diferencia en el uno contra uno. Siempre aparece en los partidos importantes y ahora teniendo un buen nivel. Tiene que seguir, sabe que no debe aflojar”

*El resumen del triunfo de Boca Juniors