Durante el ciclo de canto, La Cobra cuestionó la higiene de esa costumbre y Guido Kaczka quedó sorprendido al descubrir que el resto del panel apoyaba dejar el calzado en la entrada (Video: Es mi sueño, Eltrece)

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Jimena Barón protagonizó un divertido debate sobre los hábitos de higiene en el hogar durante su participación como jurado en Es mi sueño, el ciclo de Guido Kaczka que se emite por Eltrece. La actriz y cantante se enfrentó —con humor pero con convicción— al conductor, a quien no dudó en llamar “cochino” por su costumbre de entrar a su casa con los zapatos puestos.

El tema surgió en medio de la charla distendida que el programa propicia entre sus invitados. Barón fue contundente desde el inicio: en su hogar, el calzado se deja en la puerta hace años. “Nórdicos, chicos”, fue la manera en que definió esa práctica, apelando a la costumbre escandinava de no ingresar al hogar con el calzado de la calle. Su argumento fue tan simple como directo: “Vos vas por la calle, ves la caca, el pichín, el chicle, el escupitajo, todo eso lo metés en tu casa”, le explicó a Kaczka, visiblemente convencida de su postura.

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El conductor, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder sin pelear. Kaczka cuestionó la lógica de Barón señalando que ella convive con una cantidad considerable de perros en su domicilio, sugiriendo que eso podría relativizar la preocupación por la suciedad exterior.

La respuesta de la artista fue inmediata y sin concesiones: “Pero el perro no está escupido, es un perrito, ¿qué tiene que ver? Estás mezclando los temas”. El conductor insistió —“es lo mismo”— y Barón lo negó de plano.

Jimena Barón abrió el debate sobre la higiene doméstica durante su participación en el ciclo Es mi sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abel Pintos , también jurado del ciclo y presente en el estudio, sumó su voz al debate desde una posición intermedia. El cantante reconoció que en su casa están intentando adoptar la costumbre de dejar el calzado en la entrada, aunque admitió con honestidad que el hábito todavía no termina de consolidarse. “Estamos intentando aplicar la de dejarlos en la puerta. Sí, pero todavía no se logra. Pero estamos en eso”, explicó con una sonrisa. Barón lo alentó con un escueto “está bueno, está piola”, mientras Kaczka seguía resistiendo.

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En ese clima de debate, Pintos aportó un dato irónico que arrancó carcajadas en el estudio: contó que a su perro le pusieron rollers en las patas para los paseos. La revelación generó risas y aplausos del público, aunque Barón la encuadró dentro de su argumento central sobre la suciedad que puede acumularse en las patas de los animales tras caminar por la calle.

Guido Kaczka cuestionó la postura de Barón al señalar la convivencia con perros en el domicilio

La discusión tomó un giro pintoresco cuando intervino Chaqueño Palavecino , quien sorprendió con una referencia inesperada. El artista folklórico recordó haber visto esa costumbre en gente que vive en circo, en los tráileres que se expanden como casas rodantes, donde estaba prohibido subir con zapatos. “Yo lo hago”, aseguró, aunque aclaró, a modo de chiste, que sus botas nuevas estaban algo ajustadas y le costaban un poco más.

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La escena derivó en el momento más festivo del segmento: Barón cantó unos versos para describir el ambiente relajado que se genera cuando uno entra descalzo al hogar. El Puma Rodríguez , también presente, calificó ese clima de “bien oriental, japonés”, en referencia a la cultura nipona, donde dejar el calzado en la entrada es una práctica arraigada.

Mientras tanto, Kaczka seguía sin poder creerlo. “Pero ¿qué te pensás, que es un lugar de camas elásticas? ¿Por qué nos vamos a sacar las zapatillas para entrar?”, preguntó. La respuesta de Barón no se hizo esperar y fue categórica: “Cochino”. El conductor repitió cuatro veces seguidas “no lo puedo creer”, visiblemente divertido pero también algo acorralado por la unanimidad del jurado del ciclo de canto, que terminó reconociendo —con mayor o menor entusiasmo— que la práctica tiene su lógica. “Por ahí no lo hacemos, pero hay que hacerlo”, cerró Palavecino.

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