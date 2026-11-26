Científicos de la Universidad de Texas en Austin identificaron marcas moleculares del trastorno de estrés postraumático en tejidos cerebrales de 302 donantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una experiencia traumática puede terminar, pero sus efectos biológicos podrían persistir durante años en el cerebro. Un análisis de tejidos post mortem de 302 donantes identificó marcas moleculares asociadas con el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y cambios en células que intervienen en la comunicación entre neuronas. El trabajo, publicado en la revista Cell Reports, examinó tres regiones cerebrales vinculadas con el miedo, la memoria y el control de las emociones.

La investigación fue encabezada por científicos de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, y comparó muestras de 101 personas con diagnóstico de TEPT, 101 con depresión y 100 sin antecedentes de trastornos de salud mental. Los resultados aportan detalles sobre la relación entre las vivencias traumáticas y la regulación de genes dentro del cerebro, aunque no prueban que esos cambios sean la causa del trastorno.

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El equipo buscó rastros en el tejido cerebral que no suelen aparecer con la misma precisión en estudios basados en sangre o saliva. La diferencia es relevante: el TEPT afecta procesos que dependen de circuitos cerebrales específicos, por lo que observar directamente las células de esas zonas permite una mirada más cercana a los mecanismos involucrados.

El estudio examinó más de 850.000 regiones del ADN

El análisis epigenético examinó más de 850.000 regiones del ADN en la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron la metilación del ADN, un proceso epigenético que agrega o quita grupos químicos en determinadas zonas del material genético. Estas marcas no modifican la secuencia del ADN, pero pueden alterar la forma en que los genes se activan o se silencian en cada célula.

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El equipo revisó más de 850.000 regiones genómicas en la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Cada una cumple funciones distintas: la amígdala participa en la detección de amenazas y las respuestas de miedo; el hipocampo interviene en la memoria; y la corteza prefrontal se asocia con la toma de decisiones, la regulación emocional y el control de impulsos.

La comparación entre los grupos detectó cuatro regiones del ADN con patrones de metilación diferentes en la corteza prefrontal de las personas con TEPT frente a quienes no tenían diagnósticos psiquiátricos. Una de las señales se asoció con un gen que no había sido vinculado antes con el trastorno y que cumple una función relacionada con la memoria.

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Ese resultado no permite establecer una cadena directa entre un cambio molecular y un síntoma concreto. El análisis se hizo sobre cerebros donados tras la muerte, por lo que ofrece una fotografía detallada de las diferencias encontradas, pero no permite seguir su aparición a lo largo del tiempo ni separar con certeza qué cambios antecedieron a la enfermedad y cuáles ocurrieron después.

La amígdala mostró menos células que protegen las conexiones neuronales

La corteza prefrontal de personas con TEPT presentó alteraciones de metilación en cuatro zonas genéticas, una de ellas vinculada a la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo celular más marcado apareció en la amígdala. En las muestras de personas con TEPT, los científicos observaron una reducción relativa de oligodendrocitos, células encargadas de producir mielina, una capa que recubre ciertas prolongaciones de las neuronas y ayuda a que las señales eléctricas viajen de manera eficiente.

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La mielina funciona como el recubrimiento de un cable. Cuando la comunicación entre neuronas depende de circuitos que procesan amenaza, recuerdos y reacciones emocionales, las alteraciones en las células que sostienen esa transmisión despiertan preguntas sobre el funcionamiento de esas redes.

La reducción de oligodendrocitos no se limitó a los donantes con un diagnóstico. Los investigadores encontraron un patrón similar en las tres regiones cerebrales de 58 personas expuestas a trauma durante la adultez, sin importar si habían recibido o no un diagnóstico de salud mental. En cambio, no hallaron la misma señal entre 97 donantes que habían atravesado experiencias traumáticas en la infancia.

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Frances Champagne, especialista en epigenética conductual y coautora del estudio, señaló a Nature que el descenso de oligodendrocitos observado en el TEPT parece estar ligado, en particular, a la exposición a trauma en la vida adulta. La distinción por edad no implica que las experiencias infantiles carezcan de consecuencias, sino que su huella biológica puede seguir mecanismos distintos o requerir otras herramientas para ser identificada.

La edad, el sexo y otros factores pueden influir en las huellas del trauma

Factores como el sexo, la pertenencia racial y la edad al momento del evento influyen en la diversidad de las respuestas biológicas al trauma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también mostró que las firmas moleculares asociadas con el TEPT no son idénticas entre todas las personas. La variación entre individuos fue amplia y puede estar influida por variables como el sexo, la pertenencia racial y el momento de la vida en que ocurrió la exposición traumática.

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Esa heterogeneidad ayuda a explicar por qué dos personas que atravesaron hechos similares pueden desarrollar respuestas diferentes. El TEPT suele incluir recuerdos intrusivos, pesadillas, evitación de situaciones asociadas al hecho traumático, hiperalerta, ansiedad y cambios persistentes en el estado de ánimo. Sin embargo, la intensidad de los síntomas, su duración y la respuesta a los tratamientos varían de un caso a otro.

Alicia Smith, investigadora de la epigenética del TEPT en la Universidad Emory, describió el análisis como la revisión más amplia de las diferencias entre tipos de células en regiones cerebrales tras un diagnóstico de este trastorno. La escala del estudio permitió contrastar muestras de tres áreas del cerebro y distinguir entre TEPT, depresión y ausencia de diagnóstico.

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Los resultados no cambian aún el tratamiento del TEPT

La investigación no propone una terapia ni identifica una prueba clínica lista para usar. Sus autores se concentraron en comprender los cambios presentes en el tejido cerebral, una base que podría orientar estudios posteriores sobre prevención, diagnóstico y tratamientos personalizados.

También existen límites que obligan a una lectura prudente. Las muestras proceden de personas fallecidas y los registros médicos no pueden abarcar todos los factores que moldean la salud mental a lo largo de una vida, como la duración del trauma, los tratamientos recibidos, el consumo de sustancias, otras enfermedades o las condiciones sociales. Además, la presencia de una marca epigenética no define por sí sola el futuro clínico de una persona.

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El próximo paso será confirmar estos resultados en nuevas colecciones de tejido y relacionar las señales moleculares con datos clínicos más completos. Por ahora, el estudio deja una imagen precisa: el trauma puede asociarse con rastros medibles en células del cerebro, pero esas marcas forman parte de una historia biológica y personal mucho más amplia.