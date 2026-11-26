Los ensayos clínicos de fase I/II, iniciados en 2024, buscan reprogramar la respuesta inmune frente a las toxinas de la bacteria Cutibacterium acnes; los resultados no se esperan antes de finales de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De acuerdo con estimaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y asociaciones dermatológicas, el acné afecta a cerca del 95% de las personas de entre 11 y 30 años en algún momento de su vida.

Antibióticos, retinoides y cremas son los tratamientos habituales, pero la ciencia avanza hacia una alternativa inesperada: dos laboratorios farmacéuticos trabajan en vacunas capaces de reprogramar la respuesta inmune frente a la bacteria que lo provoca, con ensayos clínicos en humanos ya en marcha.

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Según publicó Michael Freeman, profesor asociado de dermatología en la Universidad de Bond (Australia), en The Conversation, el enfoque parte de una premisa planteada por el investigador Richard Gallo, de la Universidad de California en San Diego: “El acné es muy complicado. No es una infección. Es un problema inmunológico”. En lugar de destruir la bacteria Cutibacterium acnes (C. acnes), las nuevas vacunas buscan neutralizar las toxinas que esta produce y que desencadenan la inflamación en la piel. Es una estrategia quirúrgica: atacar lo que hace daño sin alterar el ecosistema bacteriano de la piel.

Un gigante farmacéutico desarrolla una vacuna de ARNm que apunta a una toxina bacteriana

Una infografía explica las investigaciones clínicas de vacunas diseñadas para neutralizar toxinas del acné en la piel humana sin destruir bacterias beneficiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los laboratorios lleva la delantera con una vacuna basada en tecnología de ARNm —la misma plataforma que se conoció masivamente con algunas vacunas contra el COVID-19—, dirigida contra el factor CAMP, una toxina secretada por C. acnes que genera pequeños orificios en las células de la piel y dispara la inflamación.

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“Básicamente eliminamos a los malos”, mientras se conservan las bacterias beneficiosas de la piel, explicó Jean-François Toussaint, director global de investigación y desarrollo de vacunas del laboratorio, en declaraciones recogidas por la revista británica The Week. La lógica detrás de este enfoque es clara: no se trata de esterilizar la piel, sino de desactivar el mecanismo que convierte a una bacteria común en un agente inflamatorio.

El laboratorio tiene activos dos estudios de fase I/II. Uno planea incorporar 800 voluntarios de entre 18 y 45 años con acné moderado a grave; el otro busca 228 participantes con acné leve. Ambos evalúan la seguridad de la vacuna, la respuesta inmune que genera y si mejora el cuadro clínico. Los ensayos comenzaron en 2024 y se espera que concluyan en diciembre de 2027. Como los participantes ya padecen la afección, los estudios analizan la vacuna como tratamiento, no como medida preventiva.

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Una empresa emergente apunta a una enzima diferente con resultados alentadores en animales

El candidato vacunal más avanzado apunta al factor CAMP, una toxina bacteriana que genera inflamación en la piel, y evalúa seguridad y respuesta inmune en personas con acné (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda compañía, una startup californiana, sigue una estrategia distinta. Su vacuna apunta a la hialuronidasa (HylA), una enzima producida por las cepas problemáticas de C. acnes que descompone el ácido hialurónico, una sustancia protectora presente en la piel. La misma bacteria produce también una variante inofensiva de esa enzima, llamada HylB.

El objetivo, según The Week, es “enseñar al sistema inmune a bloquear solo el HylA, dejando los beneficios del HylB”. En pruebas con ratones, una vacuna diseñada para atacar exclusivamente las partes únicas del HylA redujo el daño en la piel similar al acné sin afectar la cepa saludable. Otro estudio anterior mostró que una vacuna basada en proteínas CAMP redujo la inflamación en tejido humano analizado fuera del cuerpo. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones prueba aún que las vacunas eliminen el acné en personas.

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Los ensayos clínicos recién comienzan y la aprobación todavía está lejos

Una revisión publicada en enero de 2025 en la revista científica Vaccines advirtió que la mayoría de los estudios sobre vacunas contra el acné permanecen en etapas tempranas, con resultados prometedores principalmente en modelos animales. No existe hasta hoy ninguna vacuna contra el acné aprobada para uso médico.

Una revisión publicada en 2025 en la revista Vaccines advierte que la mayoría de los estudios permanecen en etapas tempranas; ninguna vacuna contra esta afección dermatológica cuenta hoy con aprobación médica

Los científicos identificaron varios blancos terapéuticos posibles: además de HylA y el factor CAMP, investigan la lipasa —que descompone el sebo y puede alimentar la inflamación— y la sialidasa, que ayuda a las bacterias a adherirse a las células de la piel. También se estudia un preparado llamado ORI-A-ce001, elaborado con proteínas bacterianas y evaluado en 38 personas con acné facial moderado, cuyos resultados aún aguardan publicación.

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El laboratorio más avanzado prevé compartir los datos de sus ensayos “en su momento”, según informó a Live Science. Con la recolección de datos prevista para finalizar en 2027, una vacuna contra el acné no llegaría al mercado en el corto plazo. Aun así, el avance marca un punto de partida inédito en el tratamiento de una de las afecciones dermatológicas más extendidas del mundo, y abre la puerta a una nueva forma de abordar enfermedades que hasta ahora se trataban solo con fármacos.