La asignación presupuestaria para el sistema nacional de bomberos voluntarios supera los 59.330 millones de pesos

Guardar

El Gobierno nacional destinó un refuerzo de casi $ 60.000 millones al sistema de bomberos voluntarios y de emergencias, con una asignación total de $ 59.330.748.051 que se distribuirá entre los cuarteles registrados de todo el país, federaciones provinciales, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y organismos estatales con competencia en fiscalización y respuesta ante emergencias.

La medida se oficializó mediante la publicación de la resolución 1217/2026 en el Boletín Oficial, que establece que 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios recibirán $ 43.009.278,33, cada una. La suma total asignada es de $ 46.277.983.480,08.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo dispuesto, esos aportes deberán utilizarse para la compra de elementos destinados a combatir incendios, tareas de protección civil y el mantenimiento de los bienes que ya integran el equipamiento de cada institución.

El esquema también incorpora recursos para capacitación, funcionamiento institucional y fiscalización. Los pagos quedarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones administrativas, la presentación de rendiciones de cuentas y la disponibilidad de fondos en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina.

Por otro lado, las entidades de segundo grado provinciales recibirán dos partidas de $ 3.559.844.877,75, monto que será distribuido de manera proporcional a la cantidad de asociaciones afiliadas que cada federación haya informado y que estén incluidas entre las beneficiarias del Anexo I.

PUBLICIDAD

Una estará destinada a solventar gastos de funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de las obligaciones legales de las federaciones. La otra partida tendrá como destino específico la formación de bomberos voluntarios y directivos de las instituciones. En ambos casos,

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, identificado como entidad de tercer grado, recibirá $ 3.559.844.883,06 para el funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.

A ese monto se sumarán $ 1.186.614.961,02 para gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones de la entidad. La diferencia de algunos pesos respecto de las partidas asignadas a las federaciones provinciales responde a los importes establecidos de manera específica en los artículos de la medida.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contará con $ 1.186.614.971,34, que serán percibidos a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios. Ese presupuesto podrá aplicarse a tareas de fiscalización de entidades, creación de centros regionales de control, compra de equipamiento y gastos administrativos.

La partida para la AFE también abarca movilidad, traslados, formación de instructores, diseño de cursos, elaboración de guías y materiales de estudio. Además, contempla subsidios extraordinarios para asociaciones de bomberos voluntarios ante situaciones de emergencia y otros destinos que la autoridad de aplicación fundamente dentro de sus atribuciones.

El cronograma oficial de pagos dará prioridad a las provincias con menor cantidad de entidades para asegurar la cobertura ante emergencias. (Foto: Irma Mont)

Los desembolsos no serán automáticos para todas las entidades incluidas. La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios deberá remitir a la Subsecretaría de Gestión Administrativa la nómina correspondiente para que se realicen las transferencias.

PUBLICIDAD

La medida también fija un criterio de prioridad para las instituciones que hayan acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de sus obligaciones.

El orden de las transferencias comenzará por las provincias con menor cantidad de entidades. El objetivo señalado es garantizar capacidad de apoyo federal cuando se requiera la intervención de bomberos voluntarios ante desastres naturales o situaciones causadas por la acción humana de gran magnitud, de cara a las temporadas de verano.

La normativa prevé controles sobre el uso de los aportes. Si se detectan incumplimientos administrativos o anomalías operativas después de la asignación de recursos, la autoridad de aplicación podrá suspender a la asociación involucrada como beneficiaria y, si corresponde, iniciar acciones legales.

PUBLICIDAD

Asimismo, los equipos, materiales y bienes adquiridos con estos subsidios deberán registrarse en el inventario previsto por la Ley N.º 25.054. La disposición busca que la autoridad de aplicación pueda verificar que las compras se ajusten a los objetivos para los que fueron otorgados los fondos.

Los bienes inmuebles o móviles que se incorporen mediante este financiamiento deberán llevar la leyenda: “Subsidio Nacional Ley N.º 25.054. Ministerio de Seguridad Nacional - Presidencia de la Nación”. La AFE, por medio de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, definirá las especificaciones técnicas para esa identificación.