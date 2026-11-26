Flavio Mendoza respondió a las burlas por su aspecto: “Mis cicatrices no me avergüenzan” (Maximiliano Luna)

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Mientras prepara el estreno de su espectáculo 7 Auras para la temporada de verano, Flavio Mendoza respondió a los cuestionamientos por las cicatrices de su rostro y reivindicó las marcas como parte de su historia personal. El director teatral publicó un descargo en X, donde apuntó contra los ataques vinculados con su apariencia física.

El coreógrafo y director teatral expresó su rechazo a los comentarios que recibe en redes sociales. “Qué triste que algunas personas dediquen parte de su vida a señalar los defectos físicos de los demás”, escribió desde su cuenta oficial. El artista sostuvo que no oculta las marcas de su cuerpo y que las asume con orgullo. “Tengo cicatrices, imperfecciones y una historia de vida que llevo con muchísimo orgullo”, afirmó Mendoza.

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Flavio Mendoza respondió a los cuestionamientos sobre las cicatrices de su rostro con un mensaje en X

También señaló que no busca responder a un ideal de perfección ni agradar a todo el público. “Soy feliz, agradecido con la vida y con quien soy. No pretendo ser perfecto ni necesito ser del agrado de todos”, agregó. En el mismo mensaje, el director planteó que la valoración de una persona debe ir más allá de los rasgos externos. “La belleza nunca estuvo solamente en un rostro, sino en lo que somos capaces de dar, de crear, de amar y de hacer sentir a los demás”, manifestó.

Mendoza reclamó una mirada más empática ante las diferencias físicas y cuestionó a quienes utilizan las plataformas digitales para agredir. “Ojalá algún día aprendamos a mirarnos con más amor y menos crueldad”, escribió, ante los ataques.

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El director teatral defendió las marcas de su cuerpo y aseguró que forman parte de su historia

El descargo concluyó con una frase dirigida a quienes lo critican por su aspecto: “Mis cicatrices no me avergüenzan. La maldad, en cambio, es algo que jamás quisiera llevar en mi alma”.

La publicación reunió mensajes de apoyo, aunque también recibió críticas. Un usuario comentó, con ironía: “También tenés una sobredosis de bótox. Flavio, digamos todo”. El coreógrafo respondió de manera breve y con un exabrupto: “Sí, en la cho…”. El intercambio continuó cuando el internauta replicó con otra referencia a su rostro.

En una entrevista concedida a Infobae en agosto, Mendoza había hablado de otras marcas que atraviesan su vida, vinculadas con el desgaste físico de su carrera y experiencias personales que todavía intenta procesar. “Hay partes que me doy cuenta de que no están sanadas”, dijo entonces al referirse a su relación con el trabajo y a cuestiones que aborda en terapia.

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Con Circo Anima, el artista llevará su propuesta navideña a una carpa instalada en Avellaneda (Gaston Taylor)

El director, de 54 años, contó que convive con ocho hernias de disco, una operación de ligamentos cruzados, artrosis en una rodilla y molestias en el empeine. En esa charla, anticipó que 7 Auras podría ser su última producción de gran exigencia física como protagonista. “Mi cabeza quiere, mi cuerpo no”, expresó.

También explicó que procura no ocultar el dolor detrás de su actividad profesional. “Hago mucha kinesiología, entreno para estar fuerte, pero no quiero depender de medicamentos”, señaló. Aunque evalúa alejarse de los números acrobáticos, aclaró que pretende mantenerse ligado al escenario con otros formatos.

Flavio Mendoza prepara el estreno de Una Mágica Navidad en Avellaneda y de 7 Auras en Mar del Plata

La agenda del artista también incluye el regreso de Una Mágica Navidad, la propuesta de Circo Anima que estrenará este viernes 27 de noviembre, a las 21, en una carpa instalada en Avellaneda sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 299.

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La obra navideña propone números de acrobacia, música en vivo y una puesta centrada en los paisajes, las luces y los colores de las fiestas. El espectáculo aborda valores como el amor, la paz y la unión, y cuenta con una carpa climatizada para 1.600 espectadores.

El coreógrafo cuestionó la crueldad de los ataques vinculados con la apariencia física en las redes

En paralelo, Mendoza estrenará 7 Auras el 25 de diciembre en el Arena de Mar del Plata. La obra, producida por Ariel Diwan, combinará danza, canto y acrobacia sobre un escenario hidráulico, con coreografías de Facundo Mazzei. Habrá funciones durante la temporada de verano 2027.