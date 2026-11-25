Tiene 90 años y vive solo hace más de seis décadas en una cueva de los cerros tucumanos (Video: gentileza YouTube @conociendomipais-sergiocab6050)

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A sus 90 años, Pedro Mamaní tiene una certeza: no quiere irse de su casa. Aunque para muchos resulte difícil imaginarlo, su hogar es una cueva ubicada en medio de las montañas de San Pedro de Colalao, en la provincia de Tucumán, a varias horas de caminata desde el último punto al que se puede llegar en vehículo. Allí vive solo desde hace más de seis décadas, rodeado de vegetación, animales, arroyos y un paisaje imponente que conoce como pocos.

Su rutina transcurre entre juntar leña, preparar comida a las brasas, buscar agua en una vertiente, cuidar de sus dos cabras y salir a cazar. No tiene las comodidades de una vivienda convencional ni acceso a los servicios básicos. Sin embargo, Pedro aprendió a desenvolverse en ese entorno y conserva las costumbres que marcaron buena parte de su vida.

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La cueva es su hogar y allí construyó su refugio y encontró la tranquilidad que buscaba

Llegar hasta la cueva de Pedro no es sencillo. “Desde San Pedro de Colalao, en Corral Alto, Tucumán, se puede avanzar una parte del recorrido en vehículo, durante aproximadamente media hora. Pero después aparece una tranquera y se termina el camino transitable”, detalló el youtuber Sergio Caballero, en diálogo con Infobae, quien visitó al anciano días atrás.

“Desde allí, la única manera de continuar es a pie. El ascenso demanda entre tres y cuatro horas, por un sendero de montaña que atraviesa una vegetación frondosa y es una especie de selva”, describió Sergio, que grabó parte de estadía para su canal @conociendomipais-sergiocab6050.

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La cueva está ubicada en medio de las montañas de San Pedro de Colalao, en la provincia de Tucumán

El camino ofrece paisajes que contrastan con las condiciones de vida de su habitante. La vegetación, las vertientes naturales y las vistas de las montañas acompañan a quienes emprenden la caminata. Pero para Pedro, ese entorno no es un destino turístico ni un lugar para visitar ocasionalmente: es el escenario de su vida cotidiana.

“La cueva de Pedro está ubicada en tierras que pertenecen a su familia y que llegaron a él por herencia”, aseguró el youtuber, según lo que le contó el anciano. “Él me dijo que no se piensa mudar y que vive ahí porque le gusta”, remarcó. “Me contó que su hobby por la cacería y la posibilidad de vivir en contacto con la naturaleza fueron algunas de las razones que lo llevaron a elegir ese lugar”, agregó.

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“Como le gustaba cazar, fue por esa zona, descubrió la cueva, que estaba toda tapada, y empezó a limpiarla. Sacó los yuyos y todo lo que había adentro. Iba cada tanto a cazar y después cada vez se fue quedando más, porque le gustó el lugar y quería tranquilidad”, relató Sergio.

Para llegar hasta la cueva, que está a 1700 metros del mar, hay que caminar entre 3 y 4 horas a pie por el cerro

De trabajador golondrina a vivir en una cueva

Antes de instalarse definitivamente en la montaña, Pedro trabajaba como peón “golondrina” y había recorrido distintas provincias argentinas. No tiene pareja ni hijos. Aunque conserva algunos familiares en la zona de Trancas, su contacto con ellos es prácticamente inexistente. Su mundo cotidiano transcurre en soledad, sin vecinos ni viviendas cercanas.

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“Él vive solo, todo su mundo está en esa cueva”, describió el youtuber. “En el interior hay una cama, una mesa construida con piedras, algunos banquitos, ropa y diferentes elementos que utiliza para sus actividades cotidianas”, detalló.

“También tiene una pequeña cocina en la que prepara sus comidas sobre una parrilla instalada directamente en el suelo”, señaló. En cuanto a la recolección de leña, Pedro contó que es una de sus actividades diarias indispensables: debe buscarla permanentemente para cocinar, mantener la calefacción y la iluminación nocturna.

. Pedro tiene dos cabras que cuida y mantiene cerca durante la noche. Antes tenía más animales, pero los pumas fueron matando a los que formaban parte de su pequeño rebaño

La entrada de la cueva está parcialmente cubierta y el refugio se encuentra abierto al entorno natural. “Para conseguir agua, Pedro tiene una vertiente a unos diez minutos de caminata. Su alimentación también depende en buena medida de los recursos que encuentra en el entorno y de lo que puede llevar cuando baja al pueblo, que suele hacer una vez al mes cuando va a cobrar su jubilación”, contó Sergio.

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Aunque la zona recibe visitantes que realizan caminatas y actividades de trekking, la cueva de Pedro no forma parte de los circuitos turísticos habituales. Algunas personas llegan ocasionalmente para visitarlo y acercarle alimentos o elementos que necesita, pero no es un lugar de circulación frecuente.

La presencia de animales salvajes también forma parte de su realidad. “Pedro contó que los pumas merodean por los alrededores y que, en distintas oportunidades, atacaron a sus cabras. Por ese motivo, suele mantenerlas cerca de la cueva y resguardarlas durante la noche”, dijo Sergio. En otra conversación recordó que llegó a encontrarse con dos pumas mientras estaba cosiendo una camisa, pero que logró ahuyentarlos.

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Sin electricidad ni agua corriente, Pedro cocina sobre el fuego y camina unos diez minutos hasta una vertiente para buscar agua

Las serpientes también representan un peligro para él. “Me contó que sufrió varias picaduras a lo largo de los años y recordó que en una oportunidad una víbora lo mordió en una mano. A pesar de esas experiencias, aseguró que nunca acudió a un hospital y que recurrió a remedios que conocía por su experiencia en el monte”, remarcó el youtuber.

Estafado en medio del cerro

Detrás de la imagen de un hombre que eligió vivir alejado de la sociedad hay una historia de dificultades económicas y conflictos familiares que generaron preocupación entre quienes conocieron su situación.

“Al viralizarse la historia de Pedro, también nos enteramos que había una persona que se encargaba de cobrar su jubilación, pero que no siempre se la entregaba”, se lamentó Sergio.

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El youtuber Sergio Caballero conoció su historia a través de una publicación de hace diez años y, después de varias averiguaciones, consiguió llegar hasta la cueva para conocerlo.

“Luego, apareció un sobrino que se comprometió a hacerse cargo de sus necesidades, gestionar el cobro en Anses y llevarle alimentos y otros elementos. Sin embargo, con el tiempo surgieron nuevas denuncias y cuestionamientos sobre el cumplimiento de ese compromiso”, precisó.

En una de sus visitas, Sergio comprobó que Pedro no tenía en su poder ni su tarjeta bancaria ni su documentación. “Me contó que su sobrino le entregaba solamente una parte del dinero. ‘A veces viene con treinta, con cuarenta, con cincuenta pesos’, me dijo al referirse a las cantidades que recibía”.

Eso derivó en una denuncia y que la comuna tomara cartas en el asunto. “Desde hace tres meses es el propio Pedro quien se encarga de cobrar la jubilación. Una vez al mes, baja al pueblo y la gente de la comuna lo lleva en auto hasta el banco”, contó Sergio.

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Tras detectar irregularidades en el cobro de su jubilación, Sergio y otras personas impulsaron gestiones para que Pedro pudiera volver a recibir el dinero que le corresponde

Esta situación provocó en un enfrentamiento impensado entre el youtuber y el sobrino. “Cuando se enteró de la denuncia me puso una restricción perimetral, que complicó el trabajo de quienes intentábamos ayudar a Pedro. Sin embargo no nos dimos por vencidos y volvimos por Pedro, porque nos necesita”, explicó.

“Por suerte, ahora hay una señora de la comuna que se hizo cargo del caso y pudo corroborar lo que nosotros veníamos diciendo: que él no estaba cobrando y la estaba pasando mal. Ahora es el sobrino quien tiene una perimetral”, retrucó Sergio.

Sin embargo, todavía quedan trámites pendientes: “La intención es que pueda acceder a controles médicos. Hace bastante tiempo que no tiene un seguimiento de salud regular”.

Así es la vista al cerro que Pedro tiene desde su cueva

Pedro no quiere abandonar la cueva: “Acá soy feliz”

Otro de los mayores inconvenientes es la falta de electricidad. Cuando cae la noche, el anciano depende del fuego para iluminarse. También necesita poder ver cuando escucha ruidos en los alrededores, en un entorno donde está completamente aislado.

“En visitas anteriores, le había llevado un reflector solar; pero cuando volví me encontré que se le habían cortado los cables. Esta última vez le acercamos una linterna solar, ropa de abrigo y unos borcegos de trekking que nos había pedido”, contó Sergio.

“Ahora, la idea es conseguir un panel solar que le permita contar con una fuente de energía más estable, similar a la que utilizan otras personas que viven en los cerros”, señaló.

Pedro luce contento con la ropa y los borcegos nuevos que le regaló el youtuber

La iniciativa ya consiguió una respuesta favorable por parte de la intendencia de Trancas y los paneles llegarían en los próximos días desde Córdoba. “Voy a permanecer en Tucumán hasta que se concrete la entrega y yo mismo pueda trasladar los paneles solares hasta la cueva”, enfatizó Sergio, con el fin de evitar que la ayuda quede postergada.

Más allá de la falta de luz, Pedro aclaró que no tiene intención de mudarse al pueblo. “Yo le pregunté: ‘¿Qué elegís, el pueblo o la cueva?’. Y me dijo: ‘No, yo acá soy feliz’. También me dijo que ahí no paga luz, no paga nada y está tranquilo porque en el pueblo tiene que lidiar con la gente”, concluyó Sergio.

Pedro no quiere abandonar la cueva: “Acá soy feliz”