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José María Muscari protagonizó uno de los momentos más hilarantes de la temporada de ¡Ahora Caigo! (Eltrece) cuando quedó completamente en blanco ante una dinámica de apenas dos opciones y provocó la reacción incrédula de Darío Barassi, quien llegó a preguntarle “¿Sos boludo?” en pleno aire del programa de Eltrece.

El juego era, en apariencia, sencillo: Barassi leía una pista y los participantes debían elegir entre dos posibilidades, Blancanieves o La Bella Durmiente. Muscari participó como líder del especial del elenco de Sex, junto a la participante Dori, y desde el primer minuto quedó claro que los cuentos infantiles no forman parte de su acervo cultural.

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La primera señal llegó cuando el conductor describió a la princesa que vive con siete enanitos y Muscari, antes de escuchar la consigna completa, ya lanzó un “paso”. Barassi lo frenó en seco: “No, no, no regales el paso porque perdés una vida y tenés tres nada más”. El director teatral respondió con un lacónico “me muero”, que generó las carcajadas del estudio.

Darío Barassi advirtió al director teatral sobre el límite de vidas disponibles tras un intento de ceder el turno ante la pista de los siete enanitos

Lejos de mejorar con el correr de las preguntas, el desempeño del director de Sex fue de mayor a menor. Cuando Barassi le planteó que el nombre del personaje “se debe a la palidez de su piel”, Muscari respondió con convicción: “La Bella Durmiente”. La confusión era tan evidente que el conductor no pudo contenerse: “¿Sos boludo?”, y de inmediato intentó justificarse ante el equipo de producción: “No sé qué hacer porque lo quiero tratar bien y le dije boludo, pero es que me salió del alma”.

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Muscari, lejos de ofenderse, se limitó a repetir su descargo con una honestidad que arrancó risas: “Te juro que no sé de cuentos”. La frase se convirtió en el estribillo de la tarde. La situación escaló cuando Barassi, con una paciencia que él mismo describió como al límite, decidió contarle de manera resumida el argumento de Blancanieves para que el participante pudiera orientarse: la madrastra obsesionada con ser la más linda del reino, el espejo mágico, la orden de matar a la joven. Muscari lo escuchó con atención y, ante la pregunta sobre quién era la más bella para ese espejo, volvió a responder: “La Bella Durmiente”.

El momento derivó en uno de los intercambios más divertidos de la emisión. Muscari argumentó, con cierta lógica retorcida, que si Barassi lo estaba ayudando y la pregunta mencionaba la palabra “bella”, era razonable elegir “La Bella Durmiente” por asociación directa. “Si la pregunta dice bella, ¿la respuesta contendría el título o elegiría la otra si no sabe del cuento? Yo elegiría la que dice bella”, se defendió, y el público le dedicó un aplauso que dejó a Barassi visiblemente desconcertado.

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El director teatral defendió su postura ante la audiencia con el argumento de que siguió una asociación directa con la palabra bella

El conductor no tardó en revirar: “¿Qué aplauden?”. Pero Muscari insistió: “Me estás ayudando y me decís: ¿cuál es la más bella?”. La lógica era tan particular que hasta resultó coherente dentro de su propio razonamiento, aunque no alcanzó para sumar puntos.

Desde el otro lado del juego, Dori tampoco salió ilesa. Cuando Barassi le adelantó que el nombre del personaje era Aurora, ella respondió “Blancanieves”, lo que llevó al conductor a preguntar con genuina perplejidad: “Pero chicos, si se llama Blancanieves, ¿cómo se va a llamar Aurora?”. El director aprovechó el momento para contraatacar y sugirió que el problema era del psicotécnico de acceso al programa: “Si viene gente de Sex y pones cuentos infantiles, el psicotécnico le falta a tu equipo”.

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La réplica de Muscari fue directa y generó otra carcajada generalizada: “Dame cultura general o dame sexo, no me des infantil, flaco”. Barassi, que ya acumulaba varios minutos de incredulidad, le respondió que hasta los cuentos infantiles tienen algo de sexual —“una mina que se queda dormida con siete enanos alrededor”— pero Muscari no cedió: “No es lo mío”.