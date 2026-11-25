Nora Dalmasso fue hallada asesinada el 25 de noviembre de 2006

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Un 25 de noviembre de 2006, Facundo Macarrón recibía la peor noticia de su vida: su madre, Nora Dalmasso, había sido encontrada violada y asesinada en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, Córdoba. Él tenía 19 años. En ese entonces, no llegó ni a imaginar que dos décadas después el crimen de su madre seguiría impune.

La investigación para esclarecer el homicidio de Nora fue una de las más desprolijas de la historia criminal reciente. Su consecuencia directa fue la destitución de los tres fiscales -Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro- que estuvieron a cargo de la causa durante los 15 años que tenían para resolverla. Pero las principales víctimas de su accionar negliente fueron los Macarrón, la familia de Nora.

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Facundo en particular fue perseguido judicialmente durante 5 años acusado de haber asesinado a su madre. Cuando esa línea de investigación quedó descartada, la Fiscalía apuntó conta el viudo de la mujer, Marcelo, quien hasta llegó a juicio imputado por haber abusado y matado a su entonces esposa. Resultó absuelto por pedido del propio fiscal por falta de pruebas.

El problema siempre fue el paso del tiempo. Es que mientras la Justicia se enfocaba en encontrar datos que sostuvieran sus hipótesis contra la familia, el plazo para encontrar al asesino pasaba y las esperanzas se desvanecían.

Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso con sus hijos Valentina y Facundo

Sin embargo, e insólitamente, a 20 años del hecho hay nuevas expectativas: el fiscal Pablo Jávega designado tras el juicio contra Marcelo Macarrón encontró al presunto autor y espera una resolución clave que le permita llevarlo a juicio a pesar de la prescripción del expediente. Se trata de Roberto Bárzola, el parquetista que trabajaba en la casa de Nora, cuyo ADN estaba en el arma homicida, pero nadie lo notó hasta 2024.

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En diálogo con Infobae y con duras críticas al sistema judicial, Facundo Macarrón contó cómo atraviesa este vigésimo aniversario y de qué manera elige recordar a su madre.

“Nosotros estamos convencidos de que Bárzola fue quien violó y asesinó a mi mamá. No hablamos de una sospecha construida sobre prejuicios o especulaciones, como lamentablemente ocurrió durante años con nuestra familia y con otras personas, sino de los resultados de una investigación que encontró una doble vinculación genética que consideramos contundente. Por supuesto, esa prueba debe poder discutirse en un juicio y determinarse judicialmente su responsabilidad”, dijo el hijo mayor de Nora.

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Y agregó: “Lo más difícil de aceptar es que, después de todo lo que pasó, el hombre señalado por las pruebas sigue libre y todavía no sabemos si vamos a poder llevarlo a juicio. Durante años, la Justicia nos investigó a nosotros, mientras el verdadero sospechoso estaba sentado en la vereda de enfrente, riéndose de su buena suerte”.

Facundo Macarrón, hijo mayor de Nora Dalmasso

En este contexto, también compartió cómo le gustaría que su madre sea recordada: “A veinte años, me gustaría que Nora sea recordada con dignidad, por la mujer que fue y por el amor que dejó en nosotros. En muchas personas. Pero también quisiera que podamos hablar de lo que realmente importa: quién la asesinó y por qué, después de tanto tiempo, todavía no recibió una condena. Se lo debemos a Nora. Y nos lo debemos como sociedad”.

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—¿Esperan que haya un nuevo juicio o les cuesta creer en la Justicia después de todo lo que pasaron?

—Es difícil volver a confiar después de haber sido víctimas de una investigación tan injusta. Sin embargo, no bajamos los brazos. Creemos que existen motivos jurídicos para cuestionar la prescripción en este caso y procurar que Bárzola sea juzgado. Vamos a seguir defendiendo esa posibilidad por mi mamá, pero también porque sería muy grave para todos los ciudadanos que las demoras y los errores de la Justicia terminaran impidiendo que se juzgue a quien está señalado por las pruebas.

No puede ser que la Justicia tarde veinte años en encontrar al sospechoso y que, cuando finalmente lo encuentra, el paso del tiempo termine convirtiéndose en su mejor defensa.

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—Hace unos meses destituyeron a los primeros fiscales de la causa. ¿Qué significó para ustedes?

—Fue un hecho muy importante después de tantos años de lucha. Para nosotros significó que, por fin, hubo un reconocimiento institucional de la gravedad de lo que había ocurrido durante la investigación.

Marcelo, Facundo y Valentina Macarrón en el jury a los fiscales que investigaron la muerte de Nora Dalmasso

Es difícil explicar lo que significa ver destituidos, casi veinte años después, a quienes te persiguieron como a un delincuente y tenían la responsabilidad de investigar el crimen de tu mamá o de tu esposa. Durante años tuvimos que defendernos de acusaciones, sospechas y prejuicios, mientras la investigación no avanzaba sobre quien hoy está señalado como responsable.

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Pero también sentimos tristeza e impotencia. Ninguna destitución nos devuelve a Nora ni los años que perdimos. Tampoco repara el daño que sufrió su memoria ni garantiza que su asesinato pueda finalmente llegar a juicio. Es un paso importante, pero no es el final de nuestra búsqueda.

Los fiscales fueron destituidos, pero mi mamá sigue sin justicia y el hombre señalado por las pruebas sigue libre como si nada.

—¿Cómo los encuentra este vigésimo aniversario del crimen?

—Nos encuentra en una situación distinta. A diferencia de los últimos veinte años, hoy conocemos pruebas que nos permiten sostener nuestra convicción sobre quién fue el responsable, gracias a la investigación de Jávega y su equipo.

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Hay algo particularmente doloroso en todo esto que me gustaría resaltar: si las cosas se hubieran hecho bien desde el primer momento, si se hubiera investigado a quien correspondía y se hubiera llegado a una condena en tiempo y forma, probablemente hoy Bárzola estaría saliendo de prisión, después de haber cumplido su condena. En cambio, estamos discutiendo si todavía es posible juzgarlo.

Roberto Bárzola, el parquetista acusado

Es una paradoja tremenda. La demora de quienes tenían la obligación de investigar podría terminar beneficiando a quien las pruebas vinculan con el asesinato de mi mamá. Como siempre decimos, los fiscales fueron los mejores abogados defensores de Bárzola.

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Nos robaron veinte años de justicia y ahora existe el riesgo de que también nos roben la posibilidad de tenerla.

—¿Cómo recuerdan a Nora a 20 años del homicidio?

—Los recuerdos que tengo de mi mamá como madre y como mujer son profundamente personales y forman parte de nuestra intimidad familiar. Prefiero preservarlos de esa manera, porque creo que durante demasiados años su vida privada estuvo expuesta a la mirada pública, muchas veces de una manera injusta y dolorosa.

Lo que sí creo es que, después de veinte años y con la investigación finalmente señalando a quien corresponde, deberíamos cambiar el foco. Durante todo este tiempo se habló muchísimo de la intimidad de una mujer que fue violada y asesinada, de su vida privada y de sus relaciones. Sin embargo, muy pocas veces se habló con la misma intensidad del nombre o del rostro de quien las pruebas señalan como responsable de ese crimen.

Facundo Macarrón con sus padres

Tuvimos más titulares sobre la vida privada de mi mamá que sobre el nombre de quien está acusado de violarla y asesinarla. Me parece que eso dice mucho de nosotros como sociedad, sobre cómo tratamos a las víctimas y terminamos poniendo el foco donde no corresponde.

Creo que tenemos una responsabilidad colectiva: dejar de poner bajo la lupa la vida de las víctimas y empezar a mirar a quienes son los responsables de esos femicidios, de ese flagelo que corroe nuestra sociedad. No podemos acostumbrarnos a que un crimen de esta gravedad quede sin una respuesta judicial.

Una sociedad que se acostumbra a la impunidad es una sociedad que se va destruyendo a sí misma.