Las consultas por violencia de genero en la Facultad de DErecho aumentaron más de un 40% en un año (Foto: Gustavo Gavotti)

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El Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió a 1.031 personas que consultaron por situaciones de violencia de género entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre de 2026. Sumadas las derivaciones directas de otros dos organismos conveniados, el total de casos admitidos para patrocinio legal en 2026 alcanzó los 1.077, una cifra que representa un incremento del 40,6% respecto de los 766 casos admitidos durante todo 2025.

El dato surge del informe presentado por la Secretaría de Extensión Universitaria, a través del Departamento de Práctica Profesional, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

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El informe también destaca que las 1.031 consultas por violencia de género representan el 5,90% del total de las 17.453 consultas generales recibidas.

Dentro de las causas que tramitan en el fuero penal, el abuso sexual continúa como el delito más denunciado, con 56 casos que representan el 30,4% del total. Le siguen las infracciones a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con 25 casos (13,6%); las amenazas y coacción, con 22 casos (12%), y el hostigamiento o maltrato, con 13 casos (7%). Un año antes, el abuso sexual había concentrado una proporción aún mayor: el 49% de las 146 causas penales registradas en 2025, con 72 casos.

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Una red de comisiones especializadas sostiene la asistencia legal gratuita

El trabajo se desarrolla en comisiones especializadas que funcionan en la sede central de la Facultad de Derecho, en el barrio porteño de Recoleta, y en centros externos habilitados mediante convenios vigentes con el Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa red garantiza que quienes acuden a esos organismos reciban patrocinio letrado inmediato, gratuito y especializado, a cargo de estudiantes y docentes de la carrera de abogacía.

La intervención rara vez se limita a un único expediente. Una misma situación de violencia de género suele derivar en múltiples causas judiciales, porque el trabajo legal no se agota en la denuncia inicial ni en las medidas de protección urgentes: se extiende a procesos conexos como alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación y control de legalidad, lo que multiplica el alcance de cada intervención.

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El crecimiento interanual en los casos de violencia de género admite una lectura con matices. Mientras los casos admitidos treparon un 40,6%, las consultas que llegaron de manera directa al Consultorio de la Facultad se mantuvieron casi sin cambios: de 1.050 a 1.031, apenas un 1,8% menos. La brecha entre ambos indicadores se explica porque no todo caso admitido nace de una consulta registrada en la sede central.

De las 1.031 personas que consultaron en el Consultorio, solo 674 fueron derivadas a comisiones de patrocinio, casi dos de cada tres consultantes. Las 403 causas restantes que completan el total de 1.077 casos admitidos ingresan de manera directa a las comisiones especializadas instaladas en los dos organismos conveniados: 236 casos llegan derivados por el Consejo de la Magistratura y 167 por la Defensoría del Pueblo. Se trata de personas que nunca pasan por el circuito de atención inicial de la Facultad, sino que acceden al patrocinio por una vía institucional distinta.

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Del total de causas admitidas, 894 tramitaron en el fuero civil y 184 en el penal, una proporción de cinco a uno a favor del primero.

Las edades de las víctimas

El perfil etario de quienes consultaron en 2026 muestra una fuerte concentración en la adultez temprana y media. Cuatro de cada diez consultantes —423 personas— tenían entre 18 y 35 años, y una proporción prácticamente idéntica —433 personas— se ubicó entre los 36 y los 50 años. Ambos tramos suman el 83% del total.

Las personas de 51 a 65 años representaron poco más de uno de cada diez casos, 132 en total, mientras que los mayores de 65 años y los menores de edad quedaron en los extremos, con 39 y 4 consultantes respectivamente.

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El nivel educativo también traza un patrón definido: 882 de las 1.031 consultantes —el 68% del total— alcanzaron al menos el secundario completo. Dentro de ese grupo, 299 personas completaron la secundaria y 237 la dejaron inconclusa, mientras que 113 obtuvieron un título universitario y 134 iniciaron estudios de ese nivel sin terminarlos. Apenas 10 personas —el 1%— no accedieron a ningún tipo de educación formal.

En materia de nacionalidad, 845 consultantes eran argentinas y 186 provenían de otros países. Dentro de ese grupo, la mayoría —165 personas— llegó de naciones de América del Sur, mientras que Europa, América del Norte y Asia sumaron en conjunto menos de veinte casos. La proporción de personas extranjeras se mantuvo estable respecto del año anterior.

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Una infografía del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta reporta nueve transfemicidios en Argentina durante el año 2026.

La fragilidad económica atraviesa buena parte de los casos relevados. Más de la mitad de las personas que consultaron —el 53% del total— no percibe ingresos o gana menos de un Salario Mínimo Vital y Móvil: 382 personas no tienen ningún ingreso propio y 165 cobran menos de ese piso salarial. El resto se reparte entre quienes ganan de uno a dos salarios mínimos —144 personas—, de dos a tres —206— y más de tres —134.

La situación laboral refleja un cuadro similar: 649 personas —el 63% del total— tenían trabajo al momento de la consulta, mientras que 382 —el 37%— estaban desocupadas. Esa proporción de desempleo resultó levemente superior a la de 2025, cuando alcanzaba el 34%, lo que sugiere un deterioro moderado en las condiciones laborales de quienes se acercan al servicio.

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Los casos de femicidio en Argentina aumentaron con respecto a 2025 (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

De las 894 causas de violencia que tramitaron en el fuero civil durante 2026 surgieron además 825 causas conexas adicionales, lo que eleva a 1.719 el total de expedientes atendidos por el patrocinio en relación con las personas que consultaron. El reclamo de alimentos concentra la mayor parte de esas causas adicionales, con 282 casos —un tercio del total—, seguido por el divorcio, con 77 casos; la guarda, tutela o adopción, con 72; el régimen de comunicación, con 70, y la homologación de acuerdos o mediaciones, con otros 70. Un año antes, el patrón había sido similar, aunque con los alimentos representando una proporción todavía mayor: la mitad de las 528 causas conexas registradas en 2025.

Qué establece la ley que concentra la segunda causa penal más frecuente

La Ley 26.485, sancionada en 2009, no tipifica delitos penales en sentido estricto, sino que establece un marco de protección integral frente a la violencia contra las mujeres. Define cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica —esta última entendida como aquella que, a través de patrones estereotipados o mensajes discriminatorios, naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad—. La norma también distingue modalidades según el ámbito en que ocurre la violencia —entre ellas la doméstica, la institucional y la laboral— y habilita sanciones judiciales, como la asistencia obligatoria del agresor a programas educativos o terapéuticos, ante el incumplimiento de medidas de protección ya ordenadas.

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El trabajo sobre violencia de género fue realizado por el Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Aumentó el número de femicidios

Considerado el período completo desde 2021, el Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito de la UBA recibió 7.456 consultas por violencia de género y admitió 6.365 casos para patrocinio legal. La serie histórica muestra que 2022 concentró el mayor volumen de actividad, con 1.566 consultas y 1.531 casos admitidos, seguido por un descenso sostenido hasta 2024 y 2025, y la recuperación que refleja el relevamiento de 2026.

El informe precisa, además, que sobre el total acumulado de 9.452 causas que hoy tramita el patrocinio jurídico gratuito en todas sus áreas de intervención, el 16,11% corresponde a situaciones de violencia de género, lo que equivale a 1.523 causas activas vinculadas a esta problemática.

La violencia machista sigue marcando un ritmo constante de víctimas en la Argentina. Según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, 2025 cerró con 262 víctimas letales: 219 femicidios directos, 30 femicidios vinculados, 5 travesticidios y transfemicidios, y 8 instigaciones al suicidio.

El relevamiento de 2026 ya superó ese total antes de que terminara el año: entre el 1 de enero y el 20 de noviembre, el observatorio contabilizó 273 víctimas letales, con 222 femicidios directos, 32 vinculados, 9 travesticidios y transfemicidios y 10 instigaciones al suicidio, once casos más que los registrados en los doce meses de 2025. A esa cifra se suman 373 intentos de femicidio y femicidio vinculado durante el mismo período, de los cuales 34 víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y apenas 21 contaban con medidas judiciales de protección vigentes.