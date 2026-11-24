La Policía de Cartagena desplegó patrullas este martes 24 de noviembre en un almacén Éxito del sector La Castellana, tras un presunto hurto que dejó a clientes y empleados dentro del establecimiento.
Las versiones iniciales señalaban que varios hombres armados y encapuchados permanecían en el interior del almacén. Patrullas fueron desplegadas en los alrededores para controlar la situación.
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Los presuntos responsables portaban armas largas y cortas, de acuerdo con los registros audiovisuales y los relatos de quienes presenciaron el hecho.
La Policía acordonó el área cercana al almacén. Un helicóptero sobrevoló el sector mientras agentes se ubicaban en distintos puntos alrededor del edificio.
El senador del Pacto Histórico, Alex Flórez Hernández, crítico sobre la seguridad en el país está fuera de control. “Los bandidos se sienten con licencia para actuar como les dé la gana. Hace unos minutos, en Cartagena, unos encapuchados se tomaron un almacén Éxito. Los videos de TikTok de Abelardo de la Espriella no intimidan a los bandidos”.
Los videos difundidos en redes sociales mostraban a hombres vestidos de civil con armas y a clientes que se asomaban desde los ventanales de la cafetería.
En esas imágenes también se veía a varias personas con las manos atadas. Según los testimonios citados en las versiones preliminares, los sujetos las habrían intimidado para impedir que fueran capturados.
“Manes armados ingresaron al Éxito, galería y cerraron el Éxito, evacuaron a todo el personal que estaba dentro del Éxito”, se escucha en el registro audiovisual.
El episodio habría comenzado cerca de las 9:00 a. m., cuando el lugar ya tenía presencia de compradores y trabajadores. Los presuntos delincuentes habrían quedado atrapados después de que otros locales del sector abrieron sus puertas.
La información disponible indicaba que algunas personas permanecían retenidas dentro del comercio.
De acuerdo con videos difundidos en las redes sociales, dentro del establecimiento las autoridades. “Tienen rehenes y todo, eso está de película”, se escucha en una de las imágenes.
El despliegue policial se concentró en controlar la situación dentro y fuera del almacén, mientras continuaba la verificación sobre las circunstancias en las que ocurrió el ingreso de los encapuchados.
La situación se registró en el Éxito ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en La Castellana, uno de los puntos comerciales más concurridos de Cartagena. Los uniformados intentaban ubicar a los hombres que habrían entrado presuntamente armados al almacén.
De manera preliminar, en los alrededores del establecimiento circuló la versión de un posible hurto. Esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente por la Policía al momento de conocerse el operativo.