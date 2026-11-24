El presunto hurto ocurrió durante la mañana del martes 24 de noviembre en el sector La Castellana (Captura de video)

La Policía de Cartagena desplegó patrullas este martes 24 de noviembre en un almacén Éxito del sector La Castellana, tras un presunto hurto que dejó a clientes y empleados dentro del establecimiento.

Las versiones iniciales señalaban que varios hombres armados y encapuchados permanecían en el interior del almacén. Patrullas fueron desplegadas en los alrededores para controlar la situación.