El dispositivo, desarrollado por la empresa bávara FUTRUE Neurosciences y compuesto por 512 microelectrodos, se colocó sobre la corteza de una paciente con parálisis sin penetrar el tejido nervioso (Futrue Neurosciences)

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Un equipo de neurocirujanos de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) implantó con éxito un microchip cerebral en el encéfalo de una paciente con parálisis, con el fin de que pueda controlar una mano robótica con sus pensamientos y recuperar la sensación del tacto. Durante la operación, realizada con la paciente despierta, la mujer logró sentir un hormigueo en la mano.

Según informó Euronews, el dispositivo fue desarrollado por la farmacéutica bávara FUTRUE Neurosciences y funciona como una interfaz cerebro-ordenador (BCI). El chip, compuesto por 512 microelectrodos, se colocó durante 20 minutos sobre la superficie del encéfalo sin penetrar el tejido nervioso.

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Los sensores pueden registrar señales eléctricas de la corteza cerebral y, al mismo tiempo, estimular su superficie. A largo plazo, la tecnología apunta a que personas con parálisis puedan no solo mover prótesis robóticas con la mente, sino también percibir lo que tocan.

El chip registra señales cerebrales sin perforar el tejido

Un implante de 512 microelectrodos sobre la corteza cerebral permite a pacientes con parálisis en Múnich mover una mano robótica y recuperar sensaciones táctiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa característica es clave para reducir los riesgos del procedimiento. A diferencia de otros sistemas que requieren electrodos penetrantes, el parche descansa sobre la corteza sin dañar el tejido nervioso. El profesor Bernhard Meyer, catedrático de neurocirugía de la TUM, explicó el propósito del experimento: “Queremos entender cómo se puede devolver información al cerebro de la forma más precisa posible y sin intervenir en el tejido sensible, y cómo se puede reproducir técnicamente una retroalimentación sensorial natural”, según sus declaraciones recogidas por el medio europeo.

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Meyer y su equipo trabajan con la compañía bávara con el objetivo de consolidar una alianza de investigación en neurotecnología en Alemania y en Europa. La firma fue fundada en 2008 por Clemens Fischer —egresado de la propia TUM—, quien declaró a la cadena alemana ZDF que en el futuro estos microchips deberían “optimizar” a las personas, una afirmación que abre un debate sobre los alcances éticos de la neurotecnología aplicada a individuos sanos. La empresa compite directamente con Neuralink, la compañía de Elon Musk dedicada al desarrollo de interfaces cerebrales.

En octubre ya se operó a un joven inmovilizado desde el cuello con un dispositivo similar

Un microchip cerebral permitió a una paciente con parálisis sentir un hormigueo durante su implantación (Imagen ilustrativa Infobae)

Este procedimiento no es el primero de su tipo en Múnich. En octubre, el mismo hospital implantó un minidispositivo con electrodos de captación neuronal en el encéfalo de un paciente de 25 años, postrado desde el cuello hacia abajo tras un accidente de moto. La meta es que el joven pueda manejar su teléfono inteligente y un brazo robótico únicamente con sus pensamientos, mediante algoritmos de inteligencia artificial entrenados para asociar patrones de actividad cerebral con movimientos específicos.

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“Con la operación se utilizó por primera vez en Europa una BCI en un caso de parálisis medular”, afirmó el profesor Simon Jacob, responsable de neurotecnología traslacional en la TUM, en declaraciones recogidas por Euronews.

Jacob lleva años trabajando en el área: en 2022 operó a una paciente con afasia tras un ictus y, mediante el dispositivo implantado, logró cartografiar el procesamiento del lenguaje en el hemisferio derecho sano del encéfalo.

La TUM busca más voluntarios y advierte que participar no equivale a recibir un tratamiento

Investigadores de la Universidad Técnica de Múnich trabajan con una farmacéutica bávara para desarrollar una interfaz capaz de registrar señales cerebrales y estimular la corteza sin dañar el tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospital universitario Rechts der Isar de la TUM abrió una convocatoria para sumar participantes a un estudio con sensores de captación neuronal. Respecto a las expectativas, Jacob sostuvo que “para quienes participan en nuestro estudio es importante comprender que están tomando parte en investigación, no en un proceso de curación”.

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El proyecto se enmarca en un contexto científico de alto nivel: los premios Nobel de Medicina 2026 fueron otorgados a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel, y al estadounidense Karl Deisseroth, por sus investigaciones en optogenética, disciplina que estudia cómo controlar las células nerviosas mediante luz y que sustenta parte de los avances en este campo.

La TUM se posiciona así como uno de los pocos centros del mundo que integra medicina, neurociencias, inteligencia artificial e ingeniería bajo un mismo techo para impulsar esta área.