Trailer "El Expreso Polar"

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La Pere Marquette 1225, la locomotora de vapor que inspiró al tren de la película El Expreso Polar, continúa en funcionamiento más de ocho décadas después de haber sido construida. Fabricada en 1941 para transportar cargas en el Medio Oeste de Estados Unidos, hoy es una pieza de patrimonio ferroviario que cada temporada navideña vuelve a circular por Michigan al frente de excursiones temáticas.

La Pere Marquette 1225 fue el modelo que inspiró a El Expreso Polar

El vínculo con el film animado de Warner Bros., estrenado en 2004, se construyó a partir de elementos concretos de la locomotora 1225. Sus planos fueron utilizados como referencia para diseñar la formación, mientras que sus sonidos sirvieron para recrear la marcha, el silbato y otros mecanismos del tren que, en la ficción, llevan a un grupo de niños hacia el Polo Norte.

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La relación entre la película y esta máquina se explica, en parte, por su presencia visual. La Pere Marquette 1225 pertenece a la clase N-1 y tiene una configuración de ruedas 2-8-4 Berkshire, diseñada para trasladar trenes de carga pesados a velocidad. Mide 30,8 metros de largo, alcanza 4,8 metros de altura y, junto con su ténder, pesa unas 364 toneladas.

Sus dimensiones se corresponden con una capacidad técnica excepcional para la época. La formación desarrollaba 5.000 caballos de fuerza de tracción, según los datos publicados por el Steam Railroading Institute, la entidad responsable de conservar y operar la locomotora. Ese porte convirtió a la 1225 en una imagen reconocible dentro del universo ferroviario estadounidense.

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En la actualidad, el Steam Railroading Institute organiza viajes especiales con la máquina durante el período de fin de año.

Los planos y sonidos de la locomotora 1225 sirvieron como referencia para el tren de la película El Expreso Polar (Composición fotográfica)

La locomotora nació para llevar carga durante la Segunda Guerra Mundial

La Lima Locomotive Works, con sede en Lima, Ohio, fabricó la Pere Marquette 1225 en octubre de 1941 para la Pere Marquette Railway. Integró un pedido de 39 locomotoras Berkshire destinado a fortalecer el movimiento de mercancías en una región atravesada por la industria automotriz, la producción agrícola y las conexiones ferroviarias entre Detroit, Toledo, Flint, Saginaw, Grand Rapids y Chicago.

Durante una década, la 1225 trasladó productos de fábricas y explotaciones rurales, además de material de guerra. Detroit era conocida como el “Arsenal de la Democracia” por el volumen de vehículos, aviones y armamento que producía para el esfuerzo bélico de Estados Unidos. En ese contexto, los trenes de carga eran una pieza central para la distribución de insumos industriales y suministros militares.

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La operación de la máquina requería una infraestructura acorde a su escala. Su caldera trabajaba a una presión de 245 libras por pulgada cuadrada, equivalente a unos 16,9 bar, y necesitaba cerca de ocho horas para alcanzar una producción completa de vapor. El ténder almacenaba 22 toneladas de carbón y 83.279 litros de agua.

El consumo también ilustra las exigencias de la tracción a vapor. La locomotora utilizaba aproximadamente una tonelada de carbón cada 19 kilómetros y unos 568 litros de agua por kilómetro recorrido. Estos requerimientos explican parte de la posterior expansión de los equipos diésel, que modificaron la logística ferroviaria estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX.

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La fusión de la Pere Marquette Railway con Chesapeake and Ohio en 1947 no detuvo de forma inmediata la actividad de la 1225. Sin embargo, el avance de la tecnología diésel aceleró el retiro de las locomotoras a vapor. La unidad dejó el servicio en 1951, apenas diez años después de haber salido de fábrica.

La locomotora fue diseñada para mover trenes de carga pesados en el Medio Oeste de Estados Unidos durante la década de 1940 (Wikimedia Commons)

La restauración permitió que la 1225 volviera a las vías

El rescate de la locomotora comenzó en 1957, cuando Forest Akers, vicepresidente de Dodge Motors e integrante del consejo de la Universidad Estatal de Michigan, impulsó su preservación como herramienta de estudio para alumnos de ingeniería. La máquina permaneció expuesta en el campus universitario hasta 1969, cuando un grupo de estudiantes fundó el Michigan State University Railroad Club con el objetivo de restaurarla.

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El proyecto demandó años de trabajo voluntario y atravesó cambios institucionales. En 1982, la locomotora fue trasladada a los antiguos talleres de vapor de Ann Arbor Railroad, en Owosso, donde continuó una restauración compleja. Tres años más tarde, volvió a desplazarse por sus propios medios.

En 1985, la Pere Marquette 1225 se movió bajo su propia potencia por primera vez en 34 años. El retorno fue uno de los hitos de la recuperación impulsada por aficionados y especialistas ferroviarios, que más tarde quedarían vinculados al Steam Railroading Institute, actual propietario y operador del equipo.

La entidad señala que la locomotora integra el Registro Nacional de Estructuras Históricas y que, por razones operativas o mecánicas, puede ser reemplazada por tracción diésel durante algunas excursiones. También advierte que las salidas están sujetas al tránsito ferroviario y a las condiciones técnicas de cada jornada.

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A diferencia de la versión digital que aparece en El Expreso Polar, la Pere Marquette 1225 depende de carbón, agua, personal especializado y varias horas de preparación antes de cada recorrido. Esa continuidad mantiene en actividad a una máquina concebida para el transporte de carga en 1941 y convertida, con el paso del tiempo, en un referente material de la historia ferroviaria y del cine navideño.