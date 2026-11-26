Agustín Rada llevó un pantalón muy particular que perturbó a Evelyn Botto: "¿Cómo desveo algo?"

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Lejos de sus típicos chistes o sus trucos de magia, Agustín “Rada” Aristarán protagonizó un momento incómodo con Mario Pergolini y Evelyn Botto después de presentarse en Otro Día Perdido (Eltrece) con un pantalón de lino que, por el movimiento de la tela, dejaba ver más de lo que sus compañeros consideraban apropiado frente a cámara.

El humorista iba a dar inicio a su sección cuando intentó explicar el efecto de la prenda. “Arrancan los chismes de Rada. Hice una cosita, un movimiento. Porque el lino patalano este que tengo puesto me genera...”, alcanzó a decir antes de que Botto lo interrumpiera.

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La conductora reaccionó al gesto de cintura que Rada había hecho y le pidió que no lo repitiera. “Sí, no hagas la ventiletita esa que hacés”, le advirtió. El mago tomó el comentario con humor y explicó: “Sí, este es el de las alitas”.

La respuesta no convenció a Mario Pergolini, que fue directo con su opinión. “Es, es desagradable”, afirmó. Rada intentó negar que estuviera realizando un gesto intencional, pero el conductor sostuvo que el pantalón producía ese efecto al moverse. “No, es desagradable, no estoy haciendo-”, comenzó el humorista, y Pergolini lo interrumpió: “Sí, estás ventilando”.

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Mario Pergolini calificó el efecto visual de la prenda como "desagradable" durante la emisión del ciclo

“Es para afuera, Mario”, respondió Rada, en alusión a la dirección que tomaba el movimiento de la tela. En ese punto, Evelyn Botto sumó una observación que terminó de instalar el tema en la charla: “Paqueteás un poco”.

Pergolini profundizó su argumento y explicó por qué el gesto le resultaba incómodo. “No importa, igual el viento te hace vacío. Te hace siente aire, pero si hacés así te hace vacío”, sostuvo. La discusión se centró así en el movimiento del pantalón y en cómo quedaba expuesto el frente de la prenda cuando Rada se movía frente a sus compañeros.

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El humorista respondió con fastidio, aunque mantuvo el tono de broma. “Los odio”, lanzó. Pergolini reiteró que el problema no era solo el movimiento, sino la elección de la prenda para asistir al programa: “Yo odio que, que tengas eso”.

Botto también insistió con el pedido para que evitara volver a hacerlo. “No, no lo hagas más, por Dios”, le reclamó. Rada buscó justificarse al señalar que la situación no dependía de una acción deliberada, sino de la caída de la tela: “Pero es el movimiento de la tela, viejo, pero...”.

Agustín "Rada" Aristarán protagonizó un momento incómodo con Mario Pergolini y Evelyn Botto por el uso de un pantalón de lino

La explicación no modificó la reacción de Botto, quien expresó su sorpresa por lo que había visto. “Ay, ¿cómo desveo algo?”, dijo. Rada, por su parte, detalló que había realizado un movimiento puntual de cintura, sin intención de provocar la respuesta que generó en el estudio.

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“Hice un movimiento de cintura ahí, como por favor”, explicó el humorista. Después, cerró el intercambio con otra broma sobre el recuerdo que le dejaría el episodio: “Yo lo voy, lo voy a aprovechar para durar más tiempo voy a acordarme de esto”.

Meses atrás, en otra emisión de Otro día perdido, Agustín “Rada” Aristarán llevó el tema de los celos al terreno de la comedia con Mario Pergolini y Evelyn Botto. Lo que había comenzado como la presentación de una consigna para el programa terminó convertido en una broma sobre las presuntas preferencias dentro del equipo.

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Pergolini introdujo el asunto al hablar de las reacciones que suelen tener las personas celosas cuando se les consulta de manera directa por esa característica. Según planteó, pocas la niegan de forma rotunda: más bien bajan la mirada y admiten, aunque sea parcialmente, esa condición.

Mario Pergolini encabeza una discusión en el estudio del programa "Otro día perdido", emitido por El Trece. Durante la emisión, los integrantes del programa abordan el tema de los celos y las dinámicas de trabajo dentro del equipo.

Antes de que el conductor completara la idea, Rada intervino con una breve confesión que le dio otro tono al intercambio. “Un poco, sí”, dijo. Su respuesta abrió la puerta para que el tema dejara de ser una consigna general y pasara a la dinámica entre los integrantes del ciclo.

Botto sumó su mirada al señalar que ciertas actitudes pueden resultar habituales dentro de una relación, aunque para alguien ajeno al vínculo parezcan excesivas. La panelista planteó que esas conductas, asociadas a los celos, a veces se presentan como una muestra de interés y no como un motivo de conflicto.

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La charla avanzó cuando Pergolini consultó si alguno había sido objeto de celos que resultaran agobiantes. Sin embargo, se detuvo durante la formulación de la pregunta y, entre risas, advirtió que nadie respondería con total franqueza a una consulta de ese tipo.

El conductor entonces mencionó a Juani Lecea, el movilero que debía salir a la calle con una pregunta vinculada al tema, y se preguntó si él sería celoso. Rada aprovechó esa referencia para trasladar el debate a su vínculo cotidiano con Pergolini y Botto en el estudio.

“No sé, pero yo siento a veces que vos la preferís un poco más a Evelyn”, lanzó el humorista. Así dejó de lado la consigna prevista y construyó una escena basada en un supuesto malestar por la cercanía entre el conductor y su compañera.

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Rada reforzó el planteo con un reclamo ficticio sobre su antigüedad en el programa. “Yo estoy desde antes y me parece raro eso”, agregó. Botto siguió el juego y avaló la hipótesis de una preferencia: “Yo no quería decir nada, pero sí”.

El intercambio quedó atravesado por la complicidad entre los tres, que utilizaron la pregunta sobre los celos como punto de partida para una situación humorística al aire.