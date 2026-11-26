Una investigación observacional de la Universidad de Uppsala siguió a más de 12.000 personas durante once años y halló que el déficit estival refleja con mayor probabilidad una deficiencia crónica que el registrado en invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nivel bajo de vitamina D en los meses de verano puede ser una señal de alerta más seria para la salud que el mismo déficit registrado en invierno. Esa es la conclusión de un nuevo estudio que analizó los valores de esta vitamina en la sangre de más de 12.000 personas mayores para determinar cuándo conviene medir sus concentraciones y en quiénes resulta necesario recurrir a suplementos.

La investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, y publicada en la revista PLOS Medicine. El trabajo parte de una paradoja conocida: aunque millones de europeos consumen suplementos de vitamina D de forma habitual, los ensayos aleatorizados no lograron demostrar que esa práctica rutinaria mejore la salud o prolongue la vida. El equipo buscó determinar si las variaciones estacionales en los niveles de esta vitamina podían explicar, al menos en parte, esa aparente falta de efecto.

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La vitamina D cumple un rol clave en el organismo: regula la absorción de calcio y fosfato, y contribuye a mantener la salud de los huesos, los dientes y los músculos. La mayor parte se obtiene a través de la exposición solar, aunque también está presente en alimentos como el pescado azul, los huevos y algunas variedades de setas.

El verano, el momento más revelador para medir la vitamina D

Un informe de la Universidad de Uppsala en Suecia detalla el impacto del déficit de vitamina D en verano y propone ajustar los criterios clínicos de suplementación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el hemisferio norte —donde el invierno transcurre entre diciembre y febrero, en paralelo al verano sudamericano—, el organismo acumula reservas de vitamina D durante los meses de mayor exposición solar y las consume cuando la luz natural escasea. Los investigadores de Uppsala dividieron a los participantes según la época en que se tomó la muestra de sangre: verano, de julio a septiembre, o invierno, de enero a marzo, y siguieron su evolución durante un promedio de 11 años.

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Los resultados mostraron que quienes registraron concentraciones bajas durante el verano —por debajo de 40 nanomoles por litro (nmol/L)— tuvieron mayor probabilidad de sufrir fracturas óseas o de morir en ese período, frente a quienes presentaron valores elevados —por encima de 80 nmol/L— en esa misma estación.

En contraste, las personas con valores bajos medidos en invierno no mostraron el mismo incremento de riesgo. Los autores subrayaron que este hallazgo podría tener implicancias directas en la práctica clínica: medir la vitamina D en verano, y no solo en invierno como suele hacerse, permitiría detectar déficits reales con mayor precisión.

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Por qué el déficit estival es más preocupante que el invernal

Un estudio observacional sueco publicado en PLOS Medicine vincula las concentraciones bajas de esta vitamina durante los meses estivales con una probabilidad más alta de fracturas óseas y muerte prematura en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el equipo sueco, la diferencia radica en lo que representa cada medición. Los valores bajos en invierno son, en gran medida, el resultado natural del ciclo estacional: el cuerpo simplemente agota las reservas acumuladas durante los meses previos.

Pero cuando las concentraciones resultan bajas en pleno verano —la época de mayor síntesis de vitamina D por exposición al sol—, es más probable que eso refleje una deficiencia crónica y persistente.

“Las mediciones realizadas en invierno están muy influenciadas por la variación estacional, mientras que los niveles bajos de vitamina D en verano es más probable que reflejen un estado persistentemente bajo y un mayor riesgo de resultados adversos para la salud”, escribieron los autores. Por eso, el estudio concluye que el verano sería el momento más informativo para realizar ese tipo de análisis y permitiría a los médicos identificar a quienes más se beneficiarían de una suplementación dirigida, en lugar de generalizar su uso.

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El estudio tiene limitaciones y abre la puerta a nuevas investigaciones

La investigación, realizada con más de 12.000 participantes durante once años, encontró que los valores bajos en invierno responden en gran medida al ciclo estacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advirtieron que, al tratarse de un trabajo observacional, sus conclusiones no permiten establecer una relación de causalidad entre los niveles bajos de vitamina D y las fracturas óseas o la muerte prematura. Además, la muestra se compuso principalmente de personas suecas de raza blanca, por lo que los resultados podrían no trasladarse de igual forma a otras poblaciones con distintos perfiles de pigmentación cutánea o de exposición solar.

Pese a esas limitaciones, los hallazgos se mantuvieron sólidos incluso después de considerar variables como la edad, el sexo y el tamaño corporal de los participantes. Los investigadores indicaron que se necesitan nuevos ensayos aleatorizados centrados en personas con déficit estival, con el objetivo de precisar para quién los suplementos representan un beneficio concreto. “Debemos comprender mejor quién necesita realmente suplementos de vitamina D”, señalaron en las conclusiones del trabajo.

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El estudio también plantea revisar el momento en que habitualmente se solicitan estos análisis, ya que realizar la medición en invierno —la práctica más extendida— podría estar subestimando la prevalencia real de la deficiencia crónica en la población.