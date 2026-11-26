Una ilustración de la lesión del defensor Procópio Cardoso con Cruzeiro generada por Pelé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pelé es el ídolo indiscutido de casi todos los brasileros. O Rei ganó tres Mundiales con su selección, el primero con apenas 17 años, y se ganó el amor de su pueblo. Pero hay alguien en la tierra del Jogo Bonito que no guarda un grato recuerdo del astro. Procópio Cardoso tiene en su memoria el día que el crack del Santos le quebró la pierna y lo alejó cinco años de las canchas.

Cardoso jugaba como zaguero en el Cruzeiro cuando, el 13 de octubre de 1968, una entrada de Pelé le destrozó la rodilla izquierda en pleno estadio Pacaembú, en San Pablo. El golpe le provocó la ruptura total del tendón rotuliano y el desplazamiento de la rótula hasta la ingle. Perdió el conocimiento en el campo y pasó 1.869 días, es decir, cinco años, un mes y 13 días, sin volver a jugar al fútbol profesional.

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“Pelé quebró mi pierna de manera cobarde, necesito decir esto. De manera cobarde, de manera cobarde. Lo digo en voz alta y clara”, relató Cardoso al UOL Esporte. Según su descripción, Cardoso controló la pelota con la pierna derecha, con la izquierda apoyada en el piso, y Pelé fue directo a esa rodilla. “Hubo ruptura en todo, del tendón rotuliano. Mi rótula fue a parar a mi ingle”, agregó.

Pelé y Procópio Cardoso con el Estadio Pacaembú de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio defensor reconoció que no guarda certeza sobre la intención real de la jugada. “Quiero creer que fue un accidente de trabajo”, sostuvo en el 2013, en diálogo con Globo Esporte. El partido entre Cruzeiro y Santos se jugaba en un clima tenso: el equipo paulista buscaba revertir una seguidilla de derrotas ante los mineiros, que incluía una goleada por 6 a 2 en encuentros anteriores. Antes de la jugada, el propio Cardoso había advertido al árbitro José Mário Vinhas que el partido se encaminaba hacia un enfrentamiento violento. El árbitro no tomó medidas.

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El vínculo entre ambos jugadores no era de rivalidad personal. Cardoso vivía en el mismo edificio que la hermana de Pelé en Belo Horizonte y, días antes del partido, había compartido una cena con ella y con los padres del astro brasileño. Tras la lesión, Pelé visitó a Cardoso en su casa, aunque el defensor indicó que aquella conversación se borró de sus recuerdos.

El 31 de octubre de 1968, 18 días después de la lesión, el contrato de Cardoso con el elenco brasileño se venció. El club, advertido por los médicos de que el jugador quedaría inutilizado, no renovó el vínculo. Cardoso pasó casi seis meses enyesado y, según su relato a UOL, más de tres años y ocho meses internado en un hospital de Belo Horizonte para intentar recuperar la movilidad de la pierna

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Sin ingresos ni respaldo del club, que no le brindó asistencia y lo obligó a atenderse por la red pública de salud, Cardoso debió desprenderse de su patrimonio para sostener a su familia, compuesta por su esposa y dos hijas. Vendió una granja en Salinas, su ganado, dos apartamentos y finalmente su casa en el barrio Mangabeiras, de Belo Horizonte, para mudarse a una propiedad en alquiler. También trabajó brevemente en un banco, experiencia que abandonó al cabo de un mes.

Durante la recuperación, Cardoso cursó la carrera de educación física. Para aprobar las pruebas prácticas de ingreso, con la pierna aún comprometida, debió correr 800 metros en minuto y medio y superar exámenes de salto en largo, salto en alto y natación. Incluso aprendió a caer de costado, y no de frente, para no sobrecargar la rodilla lesionada.

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Con mayor confianza en su estado físico, Cardoso jugó como delantero centro en un campeonato universitario y luego se animó a participar en partidos con veteranos del propio Cruzeiro. Esa actividad derivó en una convocatoria para una prueba en el plantel profesional del club. Fue mantenido en los entrenamientos durante varias semanas, hasta que llegó la oportunidad de volver a jugar de manera oficial.

El regreso se produjo ante Vasco da Gama, con derrota por 3 a 1, como titular junto al defensor argentino Roberto Perfumo. Antes del partido, un dirigente le había advertido: “Ese partido es para terminar tu carrera”. Cardoso también relató que un compañero llegó a cuestionar frente a otros jugadores la presencia de un futbolista de 33 años en el plantel. Perfumo, en cambio, respaldó su continuidad y le preguntó directamente al entrenador Ilton Chaves por qué Cardoso no jugaba.

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La actuación de Cardoso en ese partido recibió elogios de la prensa y el zaguero continuó en el equipo junto a Perfumo durante la recta final del Campeonato Brasileiro de 1973.

El reencuentro con Pelé en 1974

El 10 de febrero de 1974, Cruzeiro y Santos volvieron a enfrentarse en el Pacaembú, esta vez por la fase final del Campeonato Brasileiro. Era el reencuentro entre Cardoso y Pelé, seis años después de la lesión. El Jornal do Brasil publicó al día siguiente un diálogo entre ambos en tono conciliador, con una disculpa de Pelé y una respuesta de perdón de parte de Cardoso.

Sin embargo, el propio defensor matizó esa versión en su testimonio a UOL, 46 años después del episodio. Dijo no recordar los detalles de la conversación, ya que estaba concentrado en el partido y sin intención de hablar con Pelé. “Él vino a saludarme, yo lo saludé por educación”, afirmó.

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Cardoso (a la izquierda) con Reinaldo, figura del Atlético Mineiro

El partido terminó con triunfo de 1 a 0 para el Cruzeiro, con gol de Dirceu Lopes. Según Cardoso, Pelé no tuvo una actuación destacada en ese encuentro. Poco después, en ese mismo 1974, el zaguero puso fin a su carrera como jugador.

Tras el retiro, Cardoso volcó su experiencia a la formación de juveniles del Cruzeiro y luego dio el salto a la conducción de primeros equipos. Como entrenador, dirigió a Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional y Fluminense, además de experiencias en el exterior, en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Cardoso acumuló nueve títulos como entrenador a lo largo de su carrera, seis de ellos con el Atlético Mineiro, club en el que ocupa el segundo lugar en la historia por cantidad de partidos dirigidos, con seis ciclos distintos al mando del equipo. Se alejó de los bancos de suplentes en 2007. Tiene 87 años.

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