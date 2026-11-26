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*El testimonio de Leandro Paredes

Leandro Paredes es el emblema de este Boca Juniors que le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. El volante abrió el marcador y volvió a distinguirse con su juego a la hora de darle claridad al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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Pese a la cantidad de partidos, de llegar con lo justo pese a las lesiones que sufrió en el último período y hasta un desmayo luego de conquistar la Copa Sudamericana, este miércoles el capitán volvió a estar presente.

Luego del triunfo ante el elenco mendocino, el campeón mundial en Qatar 2022 con la Selección analizó la victoria y explicó la clave de este gran momento de Boca Juniors. “Como en la Copa Argentina, sabíamos que iba a ser un partido difícil porque después de ganar un título quizás se baja la atención y queda demostrado que queremos cosas importantes, seguir compitiendo y creo que vamos por buen camino”, dijo en diálogo con ESPN.

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Luego reveló: “Este grupo ya se puso un chip y no se lo cambió más. Sabe lo que quiere, sabe competir, estar a la altura y creo que lo seguimos demostrando”.

Boca Juniors celebra la vuelta olímpica con su afición en el estadio

El hambre de gloria es clave y el volante de 32 años subrayó: “El grupo es muy importante. Creo que nosotros formamos uno muy bueno, con mucha experiencia, de jóvenes que tienen ganas de crecer, de mejorar y de ganar cosas importantes”.

Ante la consulta de si iban a intentar todo lo que resta en juego, sostuvo: “Vamos a intentar competir como lo propusimos apenas arrancó el semestre. Nos propusimos pelear todas las competencias, lo estamos haciendo y así seguiremos hasta el final”.

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Acto seguido, Paredes y todos sus compañeros celebraron con la gente y dieron la vuelta olímpica con al trofeo de la Copa Sudamericana. Fue una fiesta en una Bombonera que bajó sus luces y con fuegos artificiales fuera del estadio, los focos fueron sobre los futbolistas que caminaron al grito del “dale campeón, dale campeón”, que bajó de las gradas.

Este miércoles, Independiente Rivadavia lo complicó a Boca Juniors en el primer tiempo, que supo ponerse en ventaja con el mencionado gol de Paredes. En el complemento, el elenco local fue superior y mereció ampliar su diferencia que se cristalizó con el tanto de Miguel Merentiel.

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Boca Juniors extendió esta noche su serie de triunfos tras haber conquistado el sábado la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. El club ya ganó la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de la Ribera mantiene opciones de obtener cinco títulos durante un semestre.

La próxima semana, Boca Juniors disputará la final de la Copa Argentina ante Platense en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Será el miércoles 2 de diciembre, desde las 20:00 horas.

En cuanto al Torneo Clausura, jugará el domingo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, a las 22:00. Si obtiene el título en este certamen, jugará el Trofeo de Campeones contra Belgrano de Córdoba el 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027, torneo en el que buscará su séptimo título.