Una revisión de 149 estudios y más de 71 mil participantes vinculó el consumo de cannabis con un primer episodio de psicosis 2,5 años antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) Sydney, Australia, analizó 149 estudios y vinculó el consumo de cannabis con la aparición del primer episodio de psicosis 2,5 años antes, en promedio, que entre quienes no usaban la droga. La diferencia se amplió con la edad y superó los seis años en las personas cuyo trastorno surgió a partir de los 30 años.

Los trastornos psicóticos representan hasta el 3% del gasto sanitario en los países desarrollados, de acuerdo con el psiquiatra Matthew Large. Retrasar o prevenir su aparición podría reducir costos sociales y económicos, además de evitar interrupciones en la educación, el trabajo y los vínculos personales.

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La psicosis implica una alteración de la percepción de la realidad que puede manifestarse con alucinaciones, delirios (creencias falsas) y cambios en el pensamiento o la conducta. Puede formar parte de la esquizofrenia y de otros trastornos de salud mental; hasta el 3% de los adultos recibe a lo largo de su vida un diagnóstico que la incluye.

La investigación, publicada en Biological Psychiatry, reunió datos de más de 71.000 participantes. La mayoría de los trabajos se realizó desde 2011 en Europa, América del Norte y Australia, y se concentró en personas diagnosticadas con esquizofrenia.

Una brecha mayor después de los 25 años

En las personas cuyo trastorno surgió después de los 30 años, los consumidores de cannabis tuvieron psicosis 6,3 años antes en promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los estudios en los que la psicosis aparecía, en promedio, entre los 20 y los 24 años, los consumidores de cannabis tuvieron su primer episodio 1,6 años antes que quienes no consumían. La diferencia aumentó a 4,43 años en los trabajos centrados en personas cuyo trastorno se manifestaba entre los 25 y los 29 años.

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La brecha más amplia se registró en los estudios sobre mayores de 30 años: los consumidores presentaron su primer episodio psicótico, en promedio, 6,3 años antes que los no consumidores. Según los autores, este patrón podría indicar que los efectos psiquiátricos asociados al cannabis se acumulan tras períodos prolongados de consumo.

Matthew Large, investigador principal, psiquiatra y profesor asociado de la Escuela de Medicina Clínica de UNSW, sostuvo que los riesgos no se limitan a la adolescencia.

“Hemos tendido a concentrarnos en los peligros de consumir cannabis durante la adolescencia, cuando el cerebro todavía se está desarrollando, pero el riesgo no desaparece una vez que se llega a los 20 años”, afirmó.

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Los autores señalan que los riesgos asociados al cannabis no se limitan a la adolescencia y que pueden mantenerse después de los 20 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista comparó el posible proceso con otros consumos sostenidos: “Lo que estamos observando sugiere un efecto acumulativo, en el que el daño aumenta con el tiempo, algo similar a lo que ocurre con el alcohol o la nicotina”.

El análisis no detectó una diferencia estadísticamente relevante en la edad de inicio de la psicosis entre adolescentes consumidores y no consumidores. Los investigadores advirtieron, sin embargo, que ese resultado no demuestra que el cannabis sea inocuo para las personas más jóvenes.

La psicosis rara vez se desarrolla antes de la mitad de la adolescencia, por lo que existe un margen limitado para que su inicio se adelante aún más. Large explicó que podría haber “un límite biológico” y que, en los grupos jóvenes, los factores de desarrollo, genéticos u otros riesgos de psicosis pueden tener mayor peso y volver más difícil detectar el efecto asociado al cannabis.

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Los límites para establecer una relación causal

La investigación plantea que el efecto asociado al cannabis podría acumularse con el tiempo, sobre todo entre quienes tienen más de 30 años (Imagen ilustrativa Infobae)

El trabajo examinó estudios observacionales ya existentes, por lo que no puede demostrar que el cannabis cause directamente psicosis ni que adelante su aparición. Un experimento capaz de confirmarlo exigiría exponer deliberadamente a personas a un posible daño psiquiátrico, una práctica que los investigadores consideran contraria a la ética.

Aun con esa limitación, Large consideró que la regularidad de los resultados respalda una posible relación causal. “La consistencia de los resultados, en especial el fuerte efecto en los adultos mayores que probablemente han consumido durante más tiempo, apoya la teoría de que el cannabis desempeña un papel causal en el momento de inicio de la psicosis y, posiblemente, en algunos casos de personas que de otro modo no la habrían desarrollado”, señaló.

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El nuevo análisis retoma dos investigaciones anteriores. Un metaanálisis más pequeño, dirigido por Large en 2011, concluyó que la psicosis comenzaba unos 2,7 años antes entre consumidores de cannabis, mientras que otro análisis, publicado en 2015, estableció que el trastorno se desarrollaba habitualmente 6,3 años después del inicio del consumo.

Los especialistas advierten que el consumo de cannabis puede asociarse con riesgos psiquiátricos en adolescentes y adultos de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguno de esos trabajos había reunido información suficiente para establecer cómo variaba la relación entre cannabis y psicosis según la edad. La nueva revisión permitió comparar las distintas etapas de la adultez con una base de estudios más amplia.

Carly Stevens, autora principal e investigadora de la Escuela de Ciencias Biomédicas de UNSW, cuestionó la idea de que evitar el cannabis durante la adolescencia elimine los riesgos psiquiátricos. “Lo que hemos hallado contradice la suposición de que estarás bien si esperas a fumar marihuana hasta la mitad de tus 20 años; simplemente no es así”, dijo.

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La investigadora sostuvo que las advertencias deben alcanzar a todas las edades. “Se ha puesto mucho énfasis en que los adolescentes no consuman cannabis, lo cual es importante, pero necesitamos ampliar las advertencias para todos”, agregó.

El impacto sobre la educación, el trabajo y los vínculos

La psicosis puede incluir alucinaciones delirios y cambios del pensamiento o la conducta, y forma parte de la esquizofrenia y otros trastornos (Imagen ilustrativa Infobae)

El inicio de la psicosis durante la adolescencia tardía o los primeros años de la adultez puede coincidir con la finalización de los estudios, el comienzo de una carrera laboral, la formación de relaciones y una mayor independencia. Un trastorno psiquiátrico grave en ese período puede interrumpir esos procesos.

Stevens describió las consecuencias personales: “Las personas pueden perder oportunidades de estudio, trabajo, viajes y relaciones durante esos años, y el tratamiento también puede tener efectos secundarios físicos que dificulten aún más la vida”.

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Large afirmó que reducir o abandonar el consumo podría ayudar a retrasar la enfermedad. “Es una enfermedad grave, que te quita la realidad compartida con familiares, amigos y todos los que te rodean”, expresó.

El psiquiatra añadió que incluso una demora de pocos años puede modificar la trayectoria de una persona: “Si podemos retrasar la psicosis aunque sea unos años, será más probable que las personas alcancen hitos importantes en la educación y la formación, y que desarrollen redes de apoyo sólidas, que pueden proteger contra el deterioro psicosocial”.

El aumento del cannabis medicinal preocupa a los investigadores por la percepción de bajo riesgo y el uso de productos con THC elevado

Los investigadores reclaman advertencias de salud más firmes sobre las posibles consecuencias psiquiátricas del cannabis. “No podemos realizar experimentos directos, así que debemos guiarnos por la mejor información disponible”, señaló Large. “A mi juicio, el umbral para las advertencias sanitarias sobre cannabis y psicosis se ha cumplido claramente”.

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El aumento del cannabis medicinal es una de las preocupaciones planteadas por el especialista, porque su uso como producto terapéutico puede llevar a algunas personas a considerar que presenta pocos riesgos. Large indicó que ha atendido a un número creciente de pacientes con psicosis que antes habían recibido recetas de cannabis para afecciones en las que el respaldo sobre su eficacia continúa siendo limitado.

“Hay una especie de halo terapéutico a su alrededor que ciega a las personas frente al riesgo”, afirmó. También señaló los productos comestibles, que pueden contener concentraciones elevadas de tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto responsable de los efectos psicoactivos de la droga.

La legalización podría facilitar el acceso al cannabis, aunque también abriría herramientas para reducir daños mediante límites a la potencia de los productos, educación al consumidor, impuestos e información obligatoria sobre consecuencias sanitarias. “Se podría gravarlo, regularlo y exigir que las personas demuestren que comprenden los riesgos antes de comprar”, propuso Large.

Las próximas investigaciones buscarán identificar los procesos biológicos que podrían explicar por qué la asociación se vuelve más marcada con la edad. También apuntarán a mejorar la medición del consumo de cannabis y a estudiar a usuarios de mayor edad, una población cada vez más relevante por la expansión del cannabis medicinal y de productos con altas concentraciones de THC.