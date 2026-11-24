La Policía de la Ciudad detuvo a un empleado del café por el delito de lesiones tras un golpe a un inspector municipal (@MDSuarez)

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La tarde de este martes se convirtió en un episodio de tensión en el barrio porteño de Caballito, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpieron en una cafetería de la calle Ambrosetti al 300 para desmontar el deck que funcionaba en su vereda. La intervención, ordenada por Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los cambios de tránsito que comenzarán a regir mañana en ese barrio y en Villa Crespo por la inauguración del Trambus, derivó en forcejeos, el reclamo airado del dueño del local y la detención de al menos una persona.

El operativo fue ejecutado por personal de Espacio Público con apoyo policial, según informaron fuentes policiales a Infobae. La dependencia había notificado al establecimiento con un plazo de diez días para retirar el deck, aunque finalmente la intervención se produjo antes de que ese término venciera. El motivo de fondo es la implementación del Trambus, el sistema de transporte que modificará la circulación en las arterias del sector y para cuyo funcionamiento se requiere liberar espacio en la vía pública.

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Las imágenes del operativo se difundieron rápidamente en redes sociales. En los videos se observa el momento en que los agentes comenzaron a retirar las mesas y las sillas del deck, con clientes sentados que todavía consumían. Entre los presentes, una mujer reclamó que acababa de pagar su café y quería terminarlo, pero los efectivos continuaron con el desmonte sin atender la protesta. Los vecinos y clientes que se encontraban en el lugar también exigieron que se detuviera la operación, sin resultado.

La situación escaló rápidamente. En otro tramo de los videos que circularon, se ve cómo la policía reduce y detiene a un hombre en las inmediaciones del local. Según le confirmaron a este medio, un empleado del establecimiento le propinó un golpe a un inspector de Espacio Público y fue detenido por el delito de lesiones, aunque no está confirmado que sea la misma persona de las imágenes.

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Los operarios retiraron el mobiliario exterior mientras los clientes todavía consumían en las mesas del comercio (@marceloCena)

En ese contexto de caos, el dueño de la cafetería intentó interponerse entre los manifestantes y los policías para evitar que la situación se agravara aún más, ya que el enfrentamiento se desarrollaba en su propio local. “Me están rompiendo el negocio”, se escuchó gritar al propietario en medio del tumulto.

Horas antes de que el operativo comenzara, Jorge Prado, dueño del café, ya había alertado sobre lo que se venía. En declaraciones a un periodista, afirmó que a las ocho de la mañana se había encontrado con que personal municipal quería desmontar el deck sin haberlo notificado formalmente. Mariano Carmona, director general de Fiscalización, y el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, fueron apuntados por el dueño como los responsables de la orden.

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“Tanto el señor Carmona, que firmó una resolución en la cual notificó al PDA para un papel para poderme sacar el deck, del cual no estoy notificado, y el ministro de Espacios Públicos, Ignacio Baistrocchi”, enumeró Prado, señalando a los dos funcionarios que, según él, impulsaron la medida sin comunicársela de forma directa.

El propietario subrayó que ninguno de los dos se había presentado en el lugar y que él tampoco había recibido la notificación correspondiente. “Quiero saber qué es lo que va a hacer tanto el señor Mariano Carmona, que no se presentó, o el ministro de Espacios Públicos, Ignacio Baistrocchi, que tampoco se presentó, y le tengo la notificación que tampoco la tengo presentada”, insistió el comerciante. Con la policía apostada frente a su negocio y los operarios listos para actuar, Prado fue categórico: “Yo de acá no me voy a mover hasta que alguien venga y lo haga”.

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