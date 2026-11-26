Elina Valtonen, canciller de Finlandia, con Marco Rubio en Washington, el 29 de octubre. Dijo en Buenos Aires que "Rusia puede terminar esta guerra hoy". (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

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La canciller de Finlandia, Elina Valtonen, afirmó este miércoles que “Rusia puede terminar esta guerra hoy” y que la agresión rusa ya no se limita a Ucrania, apenas cuatro días después de que un ataque con drones incendiara un carguero ruso en el golfo de Finlandia. Lo dijo en una conversación con medios argentinos, entre ellos Infobae, en un hotel de Buenos Aires, donde cerró una gira por Chile y la Argentina con una delegación empresarial. “Esta guerra ocurre solo por Rusia. Si Ucrania deja de defenderse, no hay Ucrania”, sostuvo.

Valtonen, de 44 años y miembro del conservador Partido de la Coalición Nacional, el mismo del primer ministro, Petteri Orpo, habló desde la posición de un país que ingresó en la OTAN en 2023 y comparte con Rusia una frontera de unos 1.340 kilómetros. Rusia, dijo, “respeta la fuerza”. Por eso no cree que Finlandia sea la próxima en la lista, aunque sí le inquieta “todo el vecindario”.

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Una agresión que se derrama

El Sparta II, en llamas el 22 de noviembre en el golfo de Finlandia. Valtonen dijo que lo que se derrama es "la agresión rusa". (Guardia Fronteriza de Finlandia/Handout vía REUTERS/Archivo)

El incidente al que aludió ocurrió el sábado, cuando el carguero ruso Sparta II, vinculado al aparato militar ruso, fue alcanzado por drones, se incendió y derivó después hacia aguas finlandesas. Las autoridades de Helsinki señalaron a Ucrania como probable autora. Orpo había dicho que la guerra “se derrama sobre nuestro entorno inmediato”.

La canciller matizó el verbo: lo que se derrama es “la agresión rusa”, porque Rusia es “el agresor en Ucrania”. Describió el ataque como “básicamente un dron ucraniano apuntando a un objetivo militar ruso”, “aparentemente vinculado a la economía de guerra”, aunque admitió que los detalles aún deben confirmarse. Finlandia, afirmó, es “extremadamente estricta” en que su territorio y su espacio aéreo “no deben usarse para actividades hostiles, sea quien sea que las lleve a cabo”. Y reconoció que el hecho no la deja “contenta”, por la dependencia finlandesa del transporte marítimo en el Báltico. Pero subrayó que Ucrania tiene “pleno derecho” a defenderse según la Carta de la ONU.

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También rechazó el argumento del Kremlin de que la ampliación de la OTAN lo empujó a invadir. La alianza, dijo, “no se amplía por la fuerza”: países libres como Finlandia y Suecia entraron por decisión propia. “Lo único que queremos de Rusia es que se quede de su lado de la frontera”, afirmó.

La receta finlandesa frente a la guerra híbrida

Un reservista finlandés, cerca de Lappeenranta, el 21 de mayo de 2025. Valtonen dijo que Finlandia solo quiere que Rusia "se quede de su lado de la frontera". (REUTERS/Leonhard Foeger)

Preguntada por lo que el modelo finlandés de “seguridad integral” —en el que el Estado, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos comparten la responsabilidad de proteger a la sociedad ante una crisis— puede enseñar a países como la Argentina frente a las amenazas híbridas, Valtonen descartó la existencia de “una fórmula secreta” contra la desinformación. Si hay algo parecido, dijo, “es la educación de las personas”, junto con una democracia transparente y el Estado de derecho. Atribuyó parte de la resistencia de su país a la confianza en las instituciones y a una ciudadanía capaz de cuestionar fuentes dudosas, aunque aclaró que Finlandia “no es inmune”.

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Según explicó, la táctica de Moscú no inventa la polarización, sino que “potencia y alimenta” un malestar ya existente. Recordó que, según le comentó su par español [José Manuel Albares] semanas atrás, Madrid logró rastrear cómo los bots rusos amplificaron en redes el movimiento independentista catalán de hace una década. Enumeró además ciberataques, sabotajes e incendios intencionales en Europa, y señaló que Rusia opera en África occidental.

Un mensaje para la Argentina: confianza, minerales e inteligencia artificial

La canciller de Finlandia, Elina Valtonen, con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Valtonen destacó la experiencia finlandesa en generar confianza. (Foto: Instagram @elinavaltonen)

Valtonen pidió a los argentinos “estar del lado correcto de la historia” en el conflicto y añadió: “Sé que lo están haciendo”. Cuando se le planteó la posición del gobierno de Javier Milei en votaciones multilaterales, incluidas las de agenda de género, evitó criticar a la Casa Rosada: “No estoy aquí para decirle al gobierno argentino qué hacer, porque eso lo deciden los argentinos”. De todos modos, reivindicó la tradición igualitaria de Finlandia —primer país europeo en aprobar el voto femenino— y afirmó estar segura de que muchos argentinos comparten esos valores “independientemente de lo que se vote” en los organismos internacionales. Luego prefirió destacar el vínculo histórico bilateral —la Argentina fue el primer país no europeo en reconocer la independencia finlandesa, en 1918— y deseó que las reformas en marcha “tengan éxito”.

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La gira, su primer viaje a América Latina, tuvo a la minería como eje. Su agenda en la Argentina incluyó reuniones con el canciller, Pablo Quirno; el secretario de Minería, Luis Lucero, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Dijo haber tenido “muchas buenas reuniones” con el gobierno y la autoridad monetaria, y explicó que Finlandia es conocida por la confianza: cómo reconstruirla “después de años muy difíciles”, hasta llegar a un punto en que la gente confía “en su propia moneda” y paga impuestos o abre empresas “con gusto”.

La canciller de Finlandia, Elina Valtonen, con el canciller argentino, Pablo Quirno. Dijo esperar que el país siga hacia el libre comercio y la apertura. (Foto: Instagram @elinavaltonen)

Al analizar la coyuntura local, Valtonen elogió el control de la inflación —“el progreso es gigantesco en los últimos tres años”— y dijo esperar que el país siga “hacia el libre comercio y la apertura al mundo”. Consultada sobre si los empresarios que la acompañan esperarán a las elecciones del próximo año para invertir, respondió que “es decisión de las empresas”, aunque hay “mucho interés”. Quién gobierne después, sea Milei u otro, “lo deciden los argentinos”. “Estamos esperando a la Argentina”, resumió.

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La canciller, ingeniera informática antes de dedicarse a la política, enlazó esa agenda con la inteligencia artificial, tema de su discurso del martes en Chile. La carrera por los modelos más avanzados, reconoció, es “bastante bipolar”, entre Estados Unidos y China. “Europa no está ahí. La Argentina no está ahí.” Pero la IA, dijo, es una cadena que empieza con los minerales críticos, la electricidad abundante y el cómputo, algo de lo que el país dispone, y sigue con infraestructuras de conectividad fiables. Para los países pequeños y medianos, concluyó, “hay más posibilidades que desafíos”, siempre que los datos se confíen a socios y aliados de confianza.