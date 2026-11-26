Primera semifinal de la historia para Argentina en la Copa Davis. Ricardo Cano y Guillermo Vilas en el histórico doble que se les escapó por poco y sentenció la derrota con Australia

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La devolución de Karlovic se fue larga. Eternamente larga. En el primer match point, Federico Delbonis lograba la victoria que tantos jugadores habían soñado y el tenis de nuestro país saldaba la deuda más pesada de su rica historia. A las 17:48 de aquel inolvidable domingo 27 de noviembre de 2016, Argentina se consagró campeón de la Copa Davis, cortando un maleficio que parecía infinito, en un durísimo fin de semana como visitante ante Croacia, dentro de una serie que estuvo a punto de naufragar, pero finalmente se pudo salir flote para disfrutar del éxito más buscado.

Argentina campeón de la Copa Davis. El viejo sueño se hacía realidad. El desvelo de varias generaciones, que persiguieron esa quimera, era un festejo concreto, pletórico de emoción. Todos gritamos frente al televisor y se festejó en las canchas de fútbol, en medio de la jornada dominguera. Porque el tenis hacía largo rato que había dejado de ser un deporte de élite. Y un hombre fue el responsable de esto. El mismo que lo masificó y convirtió en popular, que rompió las barreras y el primero en dejar cualquier cosa por defender la celeste y blanca en la Davis: Guillermo Vilas.

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Porque Argentina comenzó a disputar la preciada ensaladera en la década de 1920, pero a partir de la aparición de Willy fue tomando otro color. El mismo lo explicaba al recordar su debut en la competencia: “Mi primer partido por Copa Davis fue en 1970 frente a Chile en Buenos Aires. El capitán era Oscar Furlong, quien me puso en el segundo single enfrentando a Jaime Fillol. En el game inicial me tocó sacar y llegamos a 40 iguales. Gané el siguiente punto y el árbitro dijo: ‘Ventaja Argentina’. Se me puso la piel de gallina y quedé como paralizado. Recién ahí, dentro de la cancha, tomé conciencia real de que estaba jugando por mi país. Que, si ganaba o perdía, no era Vilas quien lo hacía, sino Argentina”.

La decepción pintada en los rostros de Guillermo Vilas y José Luis Clerc. Dolorosa derrota con Checoslovaquia en la semifinal de 1980, con muchos problemas internos

El tenis ya no era el mismo. A los pocos años, sus triunfos por el mundo hicieron que este deporte comenzara a ser practicado por todos los rincones del país. Los clubes que tenían canchas, debieron construir más y los que no poseían ninguna, pusieron manos a la obra ante el reclamo de los socios. Incluso las calles se fueron poblando de pibes y no tan pibes, que improvisaban raquetas. Se abrieron tajos naranjas a lo largo de toda la geografía nacional, porque donde aparecía un baldío con las medidas posibles, allí se levantaba una cancha de tenis.

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Y de la mano de Vilas, llegó el primer gran momento en la Copa Davis. Fue en 1977, su gran año, donde incuestionablemente fue el mejor del mundo, aunque el insólito sistema de ranking nunca se lo reconociera (por ahora). En mayo se logró la histórica primera victoria ante Estados Unidos en Buenos Aires. Willy consiguió sus dos singles, pero fue clave el éxito de Ricardo Cano sobre Dick Stockton, que era el número 12° del ranking mundial.

Ese triunfo en la final de la zona americana, permitió alcanzar por primera vez las semifinales, que se disputaron ante Australia en el Buenos Aires Lawn Tennis, una semana después de la consagración de Vilas en el U. S. Open. Tras un viernes empatado, llegó el sábado, con un match de dobles que sería crucial, porque los argentinos sorprendieron a los rivales variando las tácticas. Dent y Alexandre conformaban una excelente dupla, que se fue desorientando. El partido se suspendió por falta de luz con el score 2-2 en el quinto set. Cuando se reanudó el domingo por la mañana, la sorpresa se había diluido, y los australianos obtuvieron un triunfo clave, que se cerró con la victoria de Dent sobre Cano.

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Ese doble, a la postre histórico, fue el primer partido de tenis del que tengo recuerdos. Fui a la casa de mis abuelos maternos, como solía hacer cada sábado, y quedé fascinado por las imágenes en blanco y negro que nos traía Canal 9. Mi abuela, un ser único y maravilloso, que me marcó en muchos aspectos, me iba explicando cada punto. Y desde allí, se convirtió en un hermoso hábito, ver la Copa Davis en el comedor de su departamento del barrio de Congreso durante muchos años. Era una ceremonia para ese chico, que iba creciendo en su amor al deporte, bordado con aquellas charlas plenas de belleza y amor.

En la previa, la final de 1981 como visitante ante Estados Unidos parecía imposible. Vilas y Clerc le dieron alas al sueño y estuvieron cerca de la hazaña en un doble inolvidable

Tras años más tarde, ya con José Luis Clerc en el equipo, se volvió a producir una festejada victoria ante Estados Unidos, gracias a que Batata superó al genial John Mc Enroe el viernes (culminó el sábado por la mañana) y Vilas hizo lo propio el domingo. Eso posibilitó estar nuevamente en la semifinal como local. El adversario fue Checoslovaquia, que pulverizó nuestros sueños por dos elementos claves: tenía en sus filas a un joven de 20 años, que mostró todo su potencial, que lo llevaría a ser muchos años el número 1 del mundo: Iván Lendl. El otro motivo, fue una pelea interna, con una famosa solicitada publicada en los medios, el día anterior a comenzar la serie, por gente del mundo del tenis, en contra de Vilas y Clerc, por sus críticas a la conducción de la Asociación Argentina de Tenis. Eso generó un clima raro, hostil, de resentimientos y pases de factura, que sumados a Iván el terrible, derivó en una dolorosa derrota.

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La temporada ‘81 trajo la primera final de Copa Davis para Argentina. Con caras opuestas: buen rendimiento dentro de la cancha y bochornos y discusiones afuera. Allí se produjo la primera pelea entre Vilas y Clerc. Pero eran tan buenos, que aún en ese clima, rozaron la hazaña. El escenario de la final no podía ser más complejo: De visitantes, en cancha rápida frente a Estados Unidos que tenía al mejor del mundo (McEnroe), al sacador más potente del planeta (Tanner) y la pareja número 1 de dobles (el propio McEnroe con Fleming).

Clerc demostró porque esa fue su mejor temporada. Venció a Tanner en sets corridos el viernes y el domingo recién cayó en el quinto set frente a un McEnroe que debió agotar sus recursos para vencerlo. En el medio quedó un doble tan inolvidable como doloroso. Willy y Batata casi no se hablaban. Sin embargo, ese día, decidieron hacerlo porque sentían que podían quedar en la historia. Y arañaron la proeza, al punto que sacaron para ganar en el último set. Se escapó por poco.

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Juan Martín del Potro disputó un partido excelente frente a David Ferrer en polvo de ladrillo, pero no le alcanzó ante la solidez del español. Derrota clave en la final de la edición 2011

Ellos dos nos “bien acostumbraron” al protagonismo. El paso del tiempo nos demostró que difícil era eso de sentarse en la mesa chica de los grandes. Y eso quedó reflejado en que recién 25 años más tarde, se pudo volver a disputar una final. Ya eran tiempos de La Legión. Y en la Davis contábamos con una carta ganadora que era David Nalbandian. Grande en el circuito e inmenso en este torneo. El desafío, en los primeros días de diciembre de 2006, fue de visitante contra Rusia, que contaba con dos de los mejores tenistas del ranking: Safin y Davydenko. A ambos, David los derrotó con autoridad, pero no se pudo conseguir el tercer punto. Se peleó hasta el último match, donde Marat Safin venció en cuatro sets a José Acasuso.

Un par de años más tarde, los planetas parecieron alinearse. Ya desde el momento del sorteo, se podía apreciar que el desarrollo del cuadro, de darse dentro de una mediana lógica, le abría el panorama a nuestro equipo de mayoría de series como locales. Y así fue. En Parque Roca, fue dejando en el camino a Gran Bretaña y Suecia, ambos por 4-1, hasta llegar a las semifinales con Rusia, ya con el ingreso de un Juan Martín del Potro en pleno ascenso. Fue él quien terminó de cerrar una serie que se había complicado el domingo, cuando a primer turno, un sólido Davydenko derrotó a Nalbandian. Delpo salió a la cancha con autoridad y aplastó a Andreev. Llegaba el turno de la primera final como locales de la historia y en el horizonte asomaba, amenazante, España.

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Los dos meses que mediaron entre la semi y la final fueron un compendio de cómo hacer todo mal. Intereses políticos, roscas por todos lados y una inesperada pelea dentro del equipo, fueron un cóctel explosivo. A medida que se acercaba la fecha, el ambiente se enrarecía más. Ni siquiera la gran noticia de la ausencia de Rafael Nadal por una lesión, parecía disipar los nubarrones. Comenzaron las disputas por el poder y por el dinero. Se jugaba más afuera que adentro, mientras los españoles, en silencio, trabajaban y observaban la situación. Del Potro viajó a China para disputar por primera vez el Masters y regresó lesionado, hecho que aumentó los problemas internos.

El primer día, Nalbandian le dio una cátedra al siempre sólido Ferrer, pero a continuación Delpo, claramente disminuido, cayó ante Feliciano López. El equipo capitaneado por Luli Mancini trabajó durante dos semanas con un doble conformado por Acasuso y Calleri, que fue desarmado a último momento para el ingreso de Nalbandian por el primero. La dupla López - Verdasco se mantuvo concentrada en medio de la caldera que era el estadio de Mar del Plata y se quedó con un match clave. El cuarto punto debía ser entre los dos números 1: Del Potro vs Ferrer. Ninguno de los dos estuvo. Uno por lesión y el otro por el bajo nivel del primer día que lo había afectado. Fernando Verdasco fue más que todas las ganas que puso Chucho Acasuso y le dio la ensaladera a España. El dolor fue inmenso, tan grande como la oportunidad desaprovechada, más allá de los incuestionables méritos del rival.

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En 2011 llegó otra final. Tras dejar en el camino a Rumania y Kazajstán como locales, Argentina obtuvo un inmenso triunfo en la semifinal contra Serbia como visitantes, con Nalbandian y Del Potro implacables en los singles. Djokovic no actuó en la primera jornada, porque llegó tocado en lo físico luego de disputar días antes la final del U. S. Open. Apareció el domingo, con la serie 2-1 para Argentina, enfrentando a Del Potro. Cuando el hombre de Tandil ganaba 7-6 y 3-0, Novak decidió abandonar. Sueño de una noche de Belgrado. Nuestro país otra vez en la final. Aunque el adversario era el más complejo que podía existir: España de visitante…

El estadio La Cartuja de Sevilla fue la sede. Era una empresa compleja, porque Nadal y Ferrer eran los mejores del mundo sobre polvo de ladrillo. Rafa aplastó a Mónaco en la apertura y a continuación, Juan Martín del Potro jugó uno de los más completos partidos de su carrera en esa superficie. No le alcanzó ante la solidez de David Ferrer que lo superó 6-3 en el quinto set. Casi no había margen. Se ganó el doble con Nalbandia - Schwank y el domingo Delpo volvió a estar en alto nivel, ganándole el primer parcial por 6-1 a Nadal. Luego, Rafa fue Rafa y se quedó con la victoria, sepultando, una vez más, los sueños celestes y blancos.

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Llegaron años duros dentro del equipo, con peleas, discusiones y el conflicto Nalbandian - Del Potro que parecía interminable. Éste último decidió autoexcluirse tras la semifinal ante República Checa en Parque Roca en 2012 y David jugó por última vez en el elenco nacional en la victoria de los cuartos de final de 2013, también de locales, frente a Francia. La temporada 2014 arrancó sin las grandes figuras. Había que arremangarse. El arranque no pudo ser peor: derrota frente a Italia en Mar del Plata por la primera ronda.

Esa caída trajo como consecuencia tener que disputar la reclasificación. Instancia compleja, porque en caso de perder, Argentina descendía a la zona americana. El sorteo determinó que el rival fuese Israel como visitante. Por la difícil situación que atravesaba este país, la serie se mudó a Estados Unidos. Y allí comienza, de algún modo, a ganarse la Copa Davis dos años antes. Argentina llegó al domingo 1-2. Y plantea el primer ¿qué hubiera pasado si? Por suerte Leo Mayer y Charly Berlocq ganaron sus singles. Si uno de ellos no lo hacía, en 2015 no se jugaba en el grupo mundial.

Y la otra gran ucronía fue en marzo de 2015, la primera serie con Daniel Orsanic como capitán, ante Brasil en Tecnópolis. Otra vez el domingo con el score 1-2. Y aquel match que quedó en la historia de la Copa Davis como el más extenso de singles, cuando Leo Mayer en 6 horas y 42 minutos, pudo remontar ante Joao Souza para igualar y más tarde, Delbonis cerró la serie. Se estuvo muy cerca de perder y descender. Pero se mantuvo la categoría y empezó el camino que iba a desembocar con la ensaladera en manos argentinas.

El domingo 27 de noviembre de 2016 quedó en la historia. Festejé como todos, nos habíamos sacado la mochila. Y pensé en mi abuela, que, desde arriba, también ayudó a que esa devolución de Karlovic se fuese eternamente larga.