La Unión Europea afronta una cumbre clave por el presupuesto comunitario 2028-2034 y la financiación de Ucrania (REUTERS)

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Los líderes de la Unión Europea se enfrentarán este jueves por el presupuesto comunitario para el período 2028-2034 y la financiación de Ucrania, en una cumbre de dos días en Bruselas marcada por el ultimátum del presidente francés, Emmanuel Macron, y las exigencias del canciller alemán, Friedrich Merz.

Los mandatarios llevan casi todo 2026 sin alcanzar un consenso sobre el tamaño del próximo presupuesto plurianual, después de que la Comisión Europea propusiera el año pasado un plan de gastos de dos billones de euros, una cifra que genera rechazo en la mayoría de las capitales del bloque.

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La UE pretende cerrar un acuerdo antes de diciembre para evitar que las negociaciones se extiendan hasta un año marcado por elecciones en distintos países europeos, entre ellos Francia, donde la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen encabeza los sondeos.

Las dificultades aumentaron después de que Merz condicionara cualquier resolución de la disputa presupuestaria a un acuerdo de los 27 Estados miembros sobre la financiación de Ucrania. Los países deben respaldar un préstamo adicional de 45.000 millones de euros (49.000 millones de dólares) para garantizar el financiamiento de Kiev hasta 2027, pero varias capitales reclaman quedar al margen de esa obligación.

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Los líderes analizarán la última propuesta del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien intentó acercar posiciones con una reducción de 204.000 millones de euros respecto del plan original y la incorporación de nuevos ingresos mediante un impuesto a las empresas digitales.

Macron elevó la presión el miércoles al amenazar con abandonar las negociaciones si no existe un acuerdo antes de 2027. Esa posibilidad abriría la puerta a que la UE deba negociar más adelante con Le Pen, quien ya prometió reducir la contribución financiera de Francia al presupuesto comunitario.

Los líderes analizarán la última propuesta del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien intentó acercar posiciones con una reducción de 204.000 millones de euros respecto del plan original y la incorporación de nuevos ingresos mediante un impuesto a las empresas digitales (REUTERS)

Pese a la urgencia, un diplomático europeo advirtió que no espera un entendimiento inmediato y recordó que ya existe una nueva reunión de líderes prevista para fines de diciembre con el objetivo de cerrar las negociaciones. “Esta cumbre está diseñada para fracasar”, afirmó el funcionario.

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Un representante del Gobierno alemán expresó una expectativa más optimista sobre los resultados del encuentro. “Lo que esperamos es que ya pueda haber cierta convergencia para el final de la semana”, sostuvo.

Alemania, que encabeza el grupo de países considerados “frugales” por su postura restrictiva en materia de gasto comunitario, también fijó condiciones para el próximo presupuesto. Merz consideró que su volumen continúa siendo “demasiado alto” y recibió fuertes críticas de los líderes de República Checa y Eslovaquia después de afirmar que cualquier acuerdo presupuestario depende de que todos los países, “sin excepción”, contribuyan a financiar a Ucrania.

República Checa, Hungría y Eslovaquia figuran entre los países que la semana pasada solicitaron quedar excluidos del respaldo al nuevo préstamo. Los tres gobiernos también se apartaron de un mecanismo de financiación similar y de gran escala aprobado el año pasado.

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El primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien mantiene estrechos vínculos con el Kremlin, acusó a Alemania de recurrir al “chantaje”, mientras que su homólogo checo, Andrej Babis, rechazó las declaraciones de Merz. Por su parte, el primer ministro húngaro, Peter Magyar, consideró que vincular el presupuesto comunitario con la financiación de Ucrania “no es un buen enfoque”.

Merz consideró que su volumen continúa siendo “demasiado alto” y recibió fuertes críticas de los líderes de República Checa y Eslovaquia después de afirmar que cualquier acuerdo presupuestario depende de que todos los países, “sin excepción”, contribuyan a financiar a Ucrania (REUTERS)

El ultimátum alemán tampoco recibió un respaldo unánime entre los demás integrantes del bloque. Algunos gobiernos temen que esa condición refuerce la resistencia de las capitales que se oponen a financiar a Kiev, en lugar de convencerlas de participar.

Sin embargo, otro diplomático europeo defendió la vinculación entre ambos asuntos y consideró que es “normal” abordarlos en conjunto. También advirtió que no debe esperarse una decisión sobre uno de los temas sin que el otro quede resuelto.

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Además del presupuesto y la ayuda a Ucrania, los mandatarios europeos incluirán en la agenda la carrera para reemplazar a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. El nombramiento depende de un acuerdo más amplio entre Francia y Alemania.

Los líderes de la eurozona prevén respaldar al candidato español Pablo Hernández de Cos, actual titular del Banco de Pagos Internacionales, por encima del neerlandés Klaas Knot, expresidente del banco central de Países Bajos. También evaluarán una fórmula franco-alemana para los otros dos principales cargos de la entidad, con Laurence Boone y Marcus Brunnermeier como candidatos.

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(Con información de AFP)