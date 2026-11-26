Una subestación eléctrica resultó dañada por los recientes ataques con drones y misiles rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Odesa, Ucrania, el 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

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Rusia modificó sus ataques contra la infraestructura eléctrica de Odesa y ahora concentra sus operaciones en la red de transmisión, con el objetivo de dificultar el suministro desde las zonas donde Ucrania aún genera energía hacia el principal puerto del país.

El director local de la empresa energética privada DTEK, Dmytro Hryhoryev, inspeccionó una subestación dañada en la ciudad y sostuvo que el ataque forma parte de una estrategia para aislar a Odesa, una urbe de casi un millón de habitantes, del resto de Ucrania. La ciudad, situada sobre el mar Negro, constituye el mayor puerto ucraniano y una vía central para las exportaciones de cereales. Desde el inicio de la invasión, Rusia atacó Odesa con drones y misiles.

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Hryhoryev afirmó que Moscú cambió sus objetivos después de que Ucrania lograra restablecer con rapidez parte de su capacidad de generación eléctrica tras ataques anteriores. “El objetivo era impedir que la electricidad que aún se genera en el país se distribuyera adecuadamente entre las regiones”, declaró el directivo de 57 años a Reuters.

El director ejecutivo de DTEK, Maxim Timchenko, señaló este mes que Ucrania dispone de generación suficiente para cubrir su demanda, aunque enfrenta dificultades para trasladar la electricidad desde las centrales del oeste del país hasta los consumidores de otras regiones.

Obreros reparan una subestación eléctrica dañada por los recientes ataques con drones y misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Odesa, Ucrania, el 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

El titular de DTEK de Odesa afirmó que los ataques rusos alcanzaron el 60% de las subestaciones de la región de Odesa, aunque las reparaciones permitieron restablecer el suministro y mantener conectada la infraestructura eléctrica.

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“Los rusos siguen cambiando de táctica, atacando las redes troncales en un intento de impedir por completo que la electricidad llegue a nuestra ciudad”, señaló Hryhoryev sobre las principales líneas que conectan las regiones de Ucrania. El directivo indicó que Odesa no cuenta con instalaciones propias de generación. La ciudad recibe electricidad de las cinco centrales termoeléctricas de DTEK, que abastecen a varias regiones ucranianas.

Rusia niega ataques deliberados contra civiles, pero sostiene que la infraestructura energética es un objetivo militar legítimo en la guerra.

Los ataques contra componentes centrales del sistema eléctrico pueden dejar sin luz a zonas enteras durante días o semanas. Estas instalaciones suelen incluir equipos especializados de difícil reemplazo.

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Un trabajador inspecciona el equipo de una subestación eléctrica, dañado por recientes ataques rusos con drones y misiles en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Odesa, Ucrania, el 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

Rusia rechazó hasta ahora la propuesta de Ucrania de suspender los ataques contra refinerías de petróleo rusas a cambio del cese de los bombardeos sobre la infraestructura eléctrica ucraniana, mientras los daños en la red energética dejaron sin calefacción a cientos de miles de personas en la zona de Odesa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Moscú de intentar volver inhabitables las principales ciudades del país. Un ataque ruso a gran escala contra el sistema energético ucraniano, lanzado a finales de la semana pasada, provocó cortes de electricidad, calefacción y agua en Odesa antes de la caída de las temperaturas invernales.

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Dos días después de ese bombardeo, cerca de 240.000 personas seguían sin calefacción en el área metropolitana de la ciudad, según datos oficiales.

Una subestación eléctrica aparece dañada tras recientes ataques rusos con drones y misiles, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Odesa, Ucrania, el 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

Hryhoryev afirmó que los equipos técnicos lograron recuperar parte del servicio tras los ataques. “Lamentablemente, hemos aprendido a hacer cosas que no se describen en ningún libro de texto de ingeniería eléctrica. Hacemos todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico lo más rápidamente posible”, declaró.

“Hemos aprendido a trabajar bajo la lluvia y la nieve, a trabajar de noche, a trabajar sin descansos”, añadió Hryhoryev.

La subestación eléctrica dañada en la región de Odesa, Ucrania, el 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

Los ataques contra Odesa continúan. Unas 9.000 viviendas de la región permanecían sin electricidad el miércoles por la mañana, después de un bombardeo nocturno que volvió a alcanzar instalaciones de la empresa energética DTEK, según informaron las autoridades locales.

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(Con información de Reuters)