El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer visibiliza las problemáticas de género que sufren las mujeres mayores. EFE/ Stringer

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El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pone el foco en que las violencias por razones de género también afectan a las mujeres mayores, cuyas experiencias suelen quedar fuera de las políticas de prevención, asistencia y acceso a la justicia. El sexismo, la discriminación por edad y los prejuicios sobre la sexualidad pueden limitar su autonomía y ocultar situaciones de maltrato en vínculos familiares, afectivos y de cuidado.

La fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, activistas opositoras a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, ocurrido el 25 de noviembre de 1960. Su lucha impulsó una movilización internacional que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a proclamar la conmemoración en 1999.

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Dolores Covacevich, magíster en género y políticas públicas, sostuvo que la edad no modifica el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, aunque familiares, instituciones y profesionales pueden sustituir esa voluntad bajo argumentos de cuidado.

—¿Cómo atraviesa el envejecimiento la sexualidad de las mujeres y qué prejuicios sociales persisten sobre el deseo, el placer y la vida sexual en la vejez?

—La sexualidad es una dimensión constitutiva de las personas durante todo el curso de vida. No se limita a la genitalidad ni a las relaciones sexuales: incluye el deseo, el placer, la intimidad, los afectos, la identidad y las distintas formas de vincularse con el propio cuerpo y con otras personas.

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Dolores Covacevich advirtió que los entornos familiares y las instituciones suelen sustituir la voluntad de las mujeres con argumentos de cuidado.

Sin embargo, persiste una representación social que desexualiza especialmente a las mujeres mayores. Se espera que abandonen el deseo, que no quieran establecer nuevas relaciones o que su vida afectiva quede subordinada a las expectativas familiares.

Esa mirada tiene consecuencias concretas. Una mujer puede ser cuestionada por iniciar una relación después de enviudar, expresar deseos sexuales, usar juguetes sexuales o buscar nuevas formas de intimidad. También puede ocurrir que su entorno considere inapropiado que tenga una pareja o espacios privados para vivir su sexualidad.

La edad no modifica el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La autonomía sexual supone poder decidir si tener o no relaciones sexuales, con quién, cuándo y de qué manera.

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—¿De qué manera los mandatos de género y los estereotipos sobre la edad condicionan la autonomía de las mujeres mayores para decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad?

—El sexismo y el edadismo se entrecruzan y producen formas específicas de desigualdad. Las representaciones sobre la vejez femenina suelen asociarla con la fragilidad, la dependencia, la pasividad y el retiro de la vida afectiva y sexual. Esas ideas pueden traducirse en discriminación, infantilización y pérdida de autonomía.

Los mandatos de género acompañan a las mujeres durante toda su vida. Muchas crecieron bajo la expectativa de que el matrimonio, la maternidad y el cuidado de otras personas debían ocupar un lugar prioritario, incluso por encima de sus propios proyectos. El envejecimiento no elimina automáticamente esos mandatos ni las desigualdades que produjeron.

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La conmemoración del 25 de noviembre recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

Las trayectorias laborales interrumpidas, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, las menores oportunidades de acceder a empleos formales y las desigualdades previsionales pueden generar dependencia económica. Eso condiciona las posibilidades de decidir sobre la propia vida.

También aparece el edadismo institucional y social: familiares o profesionales que toman decisiones sobre sus cuerpos sin consultarles, descalifican sus opiniones, cuestionan su capacidad para decidir o restringen sus vínculos afectivos. Una mujer puede querer iniciar una nueva relación, vivir sola, separarse o mantener espacios de intimidad, y encontrarse con que su familia lo cuestiona. El problema aparece cuando el cuidado se confunde con el control y la protección se convierte en una justificación para sustituir su voluntad.

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—¿Qué formas de violencia pueden aparecer en los vínculos afectivos y sexuales durante la vejez? ¿Cuáles suelen permanecer invisibilizadas?

—Las violencias por razones de género no prescriben con la edad. Pueden ser situaciones que comenzaron décadas atrás y continúan durante la vejez, pero también pueden aparecer nuevas vulneraciones en relaciones afectivas, familiares o en contextos de dependencia económica y de cuidados.

En los vínculos afectivos y sexuales, pueden expresarse a través de la coerción, las relaciones sexuales no consentidas, las presiones para mantener encuentros sexuales, el control de la intimidad y la imposibilidad de expresar límites. Que exista una relación de pareja de larga duración no implica consentimiento permanente.

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En los contextos de dependencia y cuidados también pueden aparecer invasiones de la privacidad, restricciones arbitrarias de la intimidad, impedimentos para establecer nuevos vínculos o decisiones sobre el cuerpo tomadas sin consentimiento.

Las violencias sexuales suelen quedar especialmente invisibilizadas porque persiste el prejuicio de que las mujeres mayores ya no tienen vida sexual o no pueden ser víctimas de determinadas agresiones. La desexualización y la infantilización dificultan tanto la identificación de estas situaciones como la posibilidad de pedir ayuda.

Los datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) muestran esa realidad. Durante 2025 registró 1.075 personas mayores afectadas por situaciones de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires: el 75% eran mujeres. La violencia psicológica estuvo presente en el 97% de los casos evaluados y, en una de cada cuatro situaciones, se identificó un riesgo alto o altísimo. En el 52% de los casos, las personas denunciadas eran hijos o hijas; en el 22%, parejas o exparejas.

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Estos datos corresponden a situaciones de violencia doméstica atendidas por la OVD en la Ciudad de Buenos Aires y no permiten establecer por sí solos la prevalencia de las violencias por razones de género en toda la población de mujeres mayores.

La Oficina de Violencia Doméstica atendió a 1.075 personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires en 2025 y tres de cada cuatro fueron mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Qué herramientas necesitan las mujeres mayores para ejercer sus derechos sexuales, vivir una sexualidad libre de violencias y tomar decisiones sobre sus cuerpos?

—Necesitan que sus decisiones sean reconocidas y respetadas. Eso implica escuchar su voluntad, garantizar información accesible sobre derechos sexuales y reproductivos, y evitar que familiares, instituciones o profesionales sustituyan sus decisiones bajo argumentos de protección.

También necesitamos incorporar las experiencias de las mujeres viejas a las agendas de prevención de las violencias por razones de género y a las políticas públicas. No se puede pensar la prevención solo desde la imagen de mujeres jóvenes o adultas en relaciones de pareja.

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Hay que construir una agenda de derechos sexuales que reconozca el deseo femenino sin imponer una fecha de vencimiento. Las mujeres mayores tienen derecho a enamorarse, separarse, volver a formar pareja, explorar su sexualidad, experimentar placer, decidir no tener relaciones sexuales, vivir solas o acompañadas y construir proyectos propios.

Campaña denominada Ageism Stops With You para combatir el edadismo y promover una conversación pública intergeneracional

La edad no puede ser una excusa para negar derechos, naturalizar violencias o silenciar deseos. Las violencias por razones de género no tienen edad, y los derechos tampoco deberían tenerla.

La campaña ÚNETE de UNESCO

La Asamblea General de las Naciones Unidas definió en su resolución 48/104, aprobada en 1993, la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”, incluidas las amenazas, la coacción y la privación arbitraria de libertad en ámbitos públicos o privados.

Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2026, la UNESCO participará de los 16 Días de Activismo de la campaña ÚNETE. La iniciativa buscará reforzar las leyes, los servicios centrados en las supervivientes y la rendición de cuentas de los responsables, además de combatir los estereotipos y las normas sociales que perpetúan la violencia.