La empresaria mostró su entusiasmo por crear su propia música

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Tras incursionar como modelo, cubrir el Mundial de fútbol e impresionar al jurado en MasterChef Celebrity (Telefe), Marta Fort habló sobre la posibilidad de hacer música, aunque aclaró que todavía no tiene definido un proyecto ni un estilo que sienta propio dentro de la escena actual.

En una charla con Nicki Nicole, la empresaria contó que su vínculo con los instrumentos fue limitado. “No. A ver, he aprendido a tocar la flauta en su momento en la primaria, pero creo que actualmente a nadie le importa tocar la flauta. Es lo más meh que podés decir: ‘Ay, yo toco la flauta’, mejor decir que no toco nada. Capaz que te puedo tirar un do, re, mi, fa, sol así, pero...”, respondió en su programa en Blender, Fort Night Show, cuando le preguntaron si tocaba alguno.

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Fort también relató que intentó estudiar piano y guitarra, pero que necesita referencias para reconocer las notas. “Piano intenté aprender y puedo, pero si tengo, viste, los cartelitos”, explicó. Al respecto, la cantante coincidió: “Los cartelitos de cuál es cada nota. Yo aprendo piano y sí, es medio difícil. Parece fácil, pero...”.

La hija de Ricardo Fort confirmó que tomó clases de canto y que una docente encontró una similitud entre su registro vocal y el de su abuela. Sin embargo, admitió que la exigencia personal la frenó: “Yo siempre tuve el prejuicio o la idea de que si no canto mejor que Adele no me mando”. Nicki Nicole reaccionó con humor: “Amé, amé los humos”.

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Nicki Nicole planteó que el idioma y la recepción del público inciden en el desarrollo de ciertos géneros en Argentina

“Si Adele canta mejor que yo, no va”, continuó Marta Fort. Luego profundizó: “Y tengo una voz que, si bien una profesora de canto me ha dicho que es capaz para... porque tengo la misma voz, mezzo soprano, que mi abuela, que cantaba. Sí, pero es como que siento que no podría, no sentiría que mi voz puede estar representada en el estilo de música que se escucha ahora, como lo hacés vos, como lo hace, qué sé yo, Tini, María Becerra”.

Consultada sobre si le interesaría acercarse a esos géneros, Fort marcó distancia. “Es que tampoco siento que va con... O sea, si yo lo hago es porque es lo que se escucha ahora. Es que lo que a mí me gusta no pegaría directamente. Es más melódico lo mío. Te escucho a Amy Winehouse, te escucho otra cosa”, sostuvo. La referencia fue compartida por la artista rosarina: “Yo soy re fan de Amy, es mi artista favorita”.

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Para la empresaria, ese tipo de propuesta tendría un lugar difícil en el mercado local. “Pero viste que no es normal un género así acá”, planteó. Nicki Nicole respondió que el idioma puede condicionar la recepción de esos sonidos: “Es difícil llevarlo al español también, a un género así que suena tan bien en inglés y lo tenemos como tan naturalizado. De hecho, pasa mucho que la gente dice: ‘Uy, no hay música así en Argentina’. Después hay música así en Argentina y no la consumen o tienden a criticarla, y en realidad es lo mismo. Pero a la vez no, porque el idioma...”.

Marta Fort evaluó la posibilidad de iniciar una carrera musical tras su paso por el modelaje y la televisión

Fort consideró que una canción destinada a tener alcance amplio debe adecuarse a distintos momentos de escucha. “Creo que para tener una canción exitosa vos tenés que pensar que sea para todo, o sea, sea para escuchar en el auto, sea para escuchar en una fiesta”, expresó. La intérprete de “Wapo Traketero” matizó esa idea y le sugirió probar sin imponerse de entrada la publicación de un material: “Sí, si querés hacer un single, sí. Después, ya si hacés un disco, yo creo que podés jugar un poquito más porque es como, bueno, se van a encontrar con un todo. Pero para mí tenés que probar. No sacar música, pero digo, si te interesa”.

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Al preguntarle si la veía como artista, Marta Fort planteó su principal duda: “Es que justamente yo no sé si sería artista porque no hay nadie en la industria argentina que me diga ‘quiero ser igual a esa persona’, que está bien, pero al mismo tiempo es como algo nuevo, ¿entendés?”. Nicki Nicole le dio una respuesta directa: “Mirá, que no haya nadie igual a vos en la industria es lo mejor que te puede pasar, Marta. Porque sos única”.

Fort dejó abierta la posibilidad de alternar la música con otras actividades. “No, yo haría todo. Yo capaz que me aburro, te saco un tema; capaz que me aburro y te hago una obra de teatro. Capaz que me aburro y mirá, soy notera”, dijo entre risas. También se refirió a su participación en el certamen culinario: “Y estoy cocinando, hago de todo. A mí me gusta hacer eso, una Barbie, Barbie lo que tú quieras”.

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