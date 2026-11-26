La selección argentina de básquet enfrenta a Bahamas en Zárate por la quinta ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027 (Prensa CAB)

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La selección argentina de básquet iniciará este jueves una nueva doble fecha de las Eliminatorias de FIBA Américas para la clasificación al Mundial Qatar 2027. El primer duelo será ante Bahamas en el Espacio Diego Armando Maradona de Zárate, desde las 21:40 (con televisación de TyC Sports y DSports), en un partido que puede marcar el rumbo de la Albiceleste de cara a las últimas jornadas para conseguir el boleto a la máxima competencia.

El combinado dirigido por Pablo Prigioni ingresa a la Ventana 5 con un registro de 6 victorias y 2 derrotas, con 14 puntos acumulados, igual que Uruguay. El conjunto celeste se encuentra con ventaja en el desempate por haber obtenido una mejor diferencia de puntos en el enfrentamiento entre ambos. Por su parte, Canadá lidera la zona de manera invicta con 16 unidades (8-0) y está prácticamente clasificado, mientras que Bahamas sigue cuarto con 12 (4-4), a dos victorias de la Argentina. En tanto que Panamá y Puerto Rico cierran el grupo con récord de 2-6.

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Cabe destacar que los tres primeros de cada grupo —el E y el F— clasificarán de manera directa a Qatar 2027, y el séptimo cupo disponible para las Américas irá al mejor cuarto posicionado entre ambas zonas. Con cuatro partidos por delante, Argentina depende de sí misma para sellar el pasaje a Medio Oriente. En la otra zona, Estados Unidos lidera (7-1), seguido de República Dominicana y Brasil (6-2). México se encuentra tercero (5-3) y hasta el momento es el mejor cuarto.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni acumula seis victorias y dos derrotas en la tabla de posiciones de las Eliminatorias de FIBA Américas (Prensa CAB)

De acuerdo con los posibles escenarios, Argentina no podrá clasificarse al Mundial este jueves ante Bahamas, pero quedaría a un solo paso. Debería, además, vencer el próximo domingo 29 de noviembre a las 18:10 a Canadá en Zárate para sellar definitivamente su pasaje a la Copa del Mundo. En caso de una derrota ante cualquiera de los dos rivales de esta ventana, los de Prigioni deberán ir en busca de la clasificación de visitante contra Puerto Rico y Bahamas, en febrero próximo.

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El cruce de este jueves tiene un componente extra: fue precisamente Bahamas la que privó a Argentina de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el Torneo Preolímpico FIBA disputado en 2023 en suelo argentino, los bahameños superaron a la Albiceleste en dos ocasiones, incluida la final, con un marcador de 82-75. Antes de ese período, el historial favorecía a los albicelestes, que habían ganado los tres enfrentamientos previos entre ambas selecciones.

Las importantes ausencias de Argentina para enfrentar a Bahamas

Pablo Prigioni no podrá contar con al menos tres de los pilares de la selección, que se encuentran lesionados: Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro. El base del Real Madrid es el líder del equipo en asistencias y, pese a encontrarse en la concentración con el resto de los compañeros, no jugará ante Bahamas por una contractura en su bíceps femoral izquierdo que sufrió el pasado 1 de noviembre ante el San Pablo Burgos de La Liga de España. El caso del Tortu es distinto, ya que fue operado de su hombro izquierdo tras una luxación el pasado 14 de octubre y su baja podría extenderse hasta el año que viene. En tanto que el jugador del Olimpia Milano, que llegaba como una de las figuras, padeció una lesión muscular en el aductor con su equipo.

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Las bajas por lesión de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro obligaron a reconfigurar la alineación albiceleste (Prensa CAB)

Como reemplazos estarán Nicolás Laprovittola, Juani Marcos, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, todos protagonistas en la liga española. Desde la Liga Nacional se sumaron José Vildoza, Francisco Cáffaro, Leonardo Lema (Boca), Martiniano Dato, Carlos Rivero (Gimnasia), Agustín Cáffaro (Independiente) y Gonzalo Bressan (Atenas). Por su parte, Luca Vildoza y Juan Fernández podrían incorporarse para el partido del domingo ante Canadá, dependiendo de sus compromisos con sus clubes.

Del lado de Bahamas, el base Dominick Bridgewater, Tavis Munnings e Isaiah Mobley son los referentes a tener en cuenta ante las bajas de los jugadores NBA Buddy Hield, V.J. Edgecombe, Eric Gordon y DeAndre Ayton. Los isleños, que buscan llegar por primera vez a un Mundial de básquet, enfrentan una situación límite: necesitan victorias cuanto antes si quieren mantenerse en la pelea por el cupo del mejor cuarto puesto entre los dos grupos.

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El motor que impulsa a esta selección es el recuerdo de una ausencia histórica. Argentina no clasificó al Mundial de Básquet 2023, lo que rompió una racha de presencias consecutivas que incluía una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El seleccionado busca en Qatar 2027 lo que sería su 15.ª participación en un Mundial, un regreso que el grupo de Prigioni tiene como objetivo central desde el comienzo del ciclo.

La Albiceleste busca asegurar su decimoquinta participación mundialista tras quedar fuera del certamen de 2023

Los convocados de Pablo Prigioni para los partidos ante Bahamas y Canadá

Baralle, Franco - Flamengo (Brasil)

Barreiro, Agustín - Boca Juniors (Argentina)

Bocca, Juan - Racing de Chivilcoy (Argentina)

Bolmaro, Leandro - Pallacanestro Olimpia Milano (Italia)

Bressan, Gonzalo - Atenas (Argentina)

Brussino, Nicolás - Casademont Zaragoza (España)

Cáffaro, Agustín - Independiente de Oliva (Argentina)

Cáffaro, Francisco - Boca Juniors (Argentina)

Campazzo, Facundo - Real Madrid (España)

Corbalán, Gonzalo - Valencia Basket (España)

Dato, Martiniano - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Fernández, Juan - University of South Carolina (Estados Unidos)

Gallizzi, Tayavek - Quimsa (Argentina)

Giovannetti, Lucas - Movistar Estudiantes (España)

Laprovittola, Nicolás - Joventut Badalona (España)

Lema, Leonardo - Boca Juniors (Argentina)

Marcos, Juan Ignacio - UCAM Murcia (España)

Monacchi, Tomás - Boca Juniors (Argentina)

Negrete, Alex - Flamengo (Brasil)

Rivero, Carlos - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Vaulet, Juan Pablo - Movistar Estudiantes (España)

Vildoza, José - Boca Juniors (Argentina)

Vildoza, Luca - KK Partizan (Serbia)

Zezular, Federico - Ferro Carril Oeste (Argentina).