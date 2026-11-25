El Gobierno espera un repunte de la economía en el cuarto trimestre que revierta la recesión técnica. (Foto: Reuters)

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El dato de actividad de septiembre confirmó que la economía entró en recesión, al acumularse dos trimestres consecutivos de caída de actividad. La paradoja es que ese mes la economía recuperó 1,1%, mientras que en agosto fue otro 0,4%, acumulando dos meses consecutivos de mejora.

La caída del tercer trimestre fue de 1,8%, en su mayor medida explicada por un julio muy flojo, registrando una disminución del 2,5% que fue solo parcialmente recuperada por los dos meses subsiguientes.

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Con los valores registrados ayer, todo hace pensar que el cuarto trimestre finalizará positivo, incluso ayudado por el arrastre estadístico que deja septiembre. Si esto sucede, habría sido una estricta “recesión técnica”, ya que solo se prolongó por dos trimestres. Posiblemente la mejor descripción de la etapa que está atravesando la economía argentina sea la de estancamiento.

En 2026, la actividad económica finalmente crecería entre 0,5% y 0,7%, es decir una recuperación insignificante. La mejora es sustancialmente inferior al 5% que había proyectado el Gobierno en el Presupuesto 2026. Y también estuvo lejos del 3% que muchos analistas económicos habían estimado incluso en los primeros meses del año.

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Luis “Toto” Caputo evitó hablar de recesión en su posteo tras conocerse el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El ministro de Economía destacó el buen dato de septiembre y que el “indicador tendencia ciclo” está 6,1% arriba del nivel de diciembre de 2023.

Además, también resaltó que hubo una revisión al alza de los últimos datos conocidos. De esta forma, julio pasó de un -2,8% a -2,5%, mientras que agosto pasó de una mejora de apenas 0,1% a 0,4 por ciento.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, relativizó la lectura de la recesión técnica. En un “mensaje al periodismo”, tal cual lo definió, explicó que el propio National Bureau of Economic Research no acepta la regla de los dos trimestres para definir si hay una recesión. Entre los motivos señala que “si las caídas son pequeñas no pueden considerarse una recesión”.

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La gran incógnita hacia adelante es hasta dónde puede llegar el repunte de la economía. En general, los analistas son cautos y creen que no irá mucho más allá de este cuarto trimestre o a lo sumo también los primeros meses de 2027.

Las dudas vienen por el lado de las mayores turbulencias cambiarias y un contexto internacional desafiante. El tipo de cambio oficial subió hasta $1.615, mientras que el dólar MEP quedó cerca de los 1.700 pesos.

Esta mayor volatilidad del dólar podría impactar en un aumento de las tasas de interés, lo cual agregaría presión a las PYMES, que justamente vienen financiando capital de trabajo a tasas por debajo de la inflación.

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El otro gran tema es si el salto cambiario podría impulsar la inflación en los próximos meses. Pero por ahora las subas han sido más bien acotadas por lo que no parece que el efecto pueda ser significativo, al menos por el momento.

Entre los economistas privados, la guerra también ocupa un lugar central. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, planteó que el motivo principal de la caída en recesión técnica son factores internacionales. “La guerra entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre que se sumó después fueron claves”, analizó. Asimismo, mencionó las elecciones de Brasil y de Estados Unidos y la crisis vinculada a la inteligencia artificial, que según dijo, “pega más que nada en el margen”.

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En una entrevista, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó que entre los factores que están impactando negativamente sobre la economía argentina se encuentra el shock petrolero, la suba de tasas en Estados Unidos y la caída de los mercados. La suba del tipo de cambio de las últimas jornadas está relacionada con ese deterioro de la confianza de los inversores globales.