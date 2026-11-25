La influencer explica parte de su historia en este video de TikTok

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Martina Díaz tenía 11 años y estaba abrazada a un peluche. Acostada en una camilla, alguien le pasaba un láser por el cuerpo. Era una de las primeras máquinas de depilación definitiva que llegaron a Argentina, y el procedimiento no estaba recomendado para una niña que todavía no había menstruado. A Martina le dolió mucho todo el procedimiento. “Mucho, mucho dolor”, recuerda Díaz en una entrevista con Infobae a través de una videollamada.

La decisión la habían tomado ella y su madre. A los 10 años ya se depilaba con otros métodos, y el láser parecía la solución para dejar de llamar la atención. No funcionó. El pelo volvió.

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Desde que tiene memoria, la gente se le quedaba mirando. En la calle, en el transporte público, desconocidos le sacaban fotos. Tenía los ojos grandes, el pelo oscuro en la cara y unas cejas que ocupaban buena parte de la frente. “Yo era una niña tímida, vergonzosa, calladita, que quería pasar desapercibida, ser normal”, cuenta. Mientras más la miraban, menos quería que la miren.

Martina nació en los 90, cuando los referentes de belleza femenina eran pocos y uniformes. Se usaba la ceja finita, ni un pelo en el cuerpo. “Yo me sentía tan distinta a eso que pensaba ‘¿cómo hago para corregir esto, para ser normal?’”, explica durante la charla.

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Martina Díaz se depiló por primera vez a los 11 años (Johana Rambla)

No tenía ninguna condición médica. “Qué gracioso que no puedan asimilar el hecho de que las mujeres tienen pelo en el cuerpo sin asociarlo a una condición de salud”, se defendió varias veces desde su cuenta de Instagram. Su padre tenía las mismas cejas. Era genético.

Cada zona del cuerpo tenía su cronograma

A los 15, Martina Díaz estaba completamente depilada. Cada área de su cuerpo seguía un esquema propio. Las cejas, reducidas a la mitad de su tamaño natural, eran trabajo diario. La Martina adolescente se levantaba, se lavaba los dientes y agarraba la pinza. Los brazos se los teñía con su madre una vez al mes. Las piernas y el resto del cuerpo en un local donde le ponían cera hirviendo y se la arrancaban. “Iba sudando los nervios cada vez que iba”, sostiene, ahora entre una sonrisa mientras levanta sus cejas y abre bien grandes sus ojos.

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Tenía tres hermanos varones. Los veía tirados en el sillón, jugando a la PlayStation, con más pelo que ella en las piernas. No pasaba nada. “Siempre me fue obvio, estuvo ahí en mis ojos la comparación de decir no puedo creer que están tan tranquilos mientras yo me quiero depilar esto, lo otro, la crema depilatoria, el teñirme, decolorarme los brazos, ir a la cera”, explica.

Martina se muestra al natural y sin depilar en las redes sociales

Le gustaba una analogía. Martina sostiene que la vida para la mujer es como un escenario. Una se presenta en escena toda depilada e impecable. Pero detrás pasan cosas que nadie ve. Díaz enumera el tiempo, la plata, el dolor, la logística de depilarse acá y allá para poder salir “presentable”. Esa era su rutina durante toda la adolescencia, mientras cursaba la secundaria y después las dos carreras universitarias que completó. La de Licenciatura en Marketing y Contadora Pública.

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En esos años también sufrió trastornos de la conducta alimentaria. No dio detalles, pero dijo que aceptar su cuerpo con pelo la ayudó después a sanar la relación con su cuerpo en general. Terminó las carreras y entró al mundo corporativo. Martina trabajó cinco años en empresas de tecnología, en el área de marketing. “Estaba muy en la vida corpo”, resume Ceja a la mitad, depilación al día, ropa de oficina. Así era la rutina laboral de la joven influencer.

Una imagen de Martina adolescente cuando se depilaba las cejas a diario

La foto de niña que cambió su vida

En 2016, cuando Martina tenía 20 años, murió su padre. Fue inesperado y rápido. Él era su persona más cercana. El duelo no estalló de inmediato. La joven tardó años en procesarlo. En 2020, encerrada por la pandemia, la crisis llegó entera. “Estaba muy perdida, muy mal”, cuenta sobre ese momento. Empezó terapias alternativas, autoconocimiento, y se puso a revisar todo. Desde sus vínculos, su carrera, su relación consigo misma. Salió de la pareja con la que convivía. “En esa volteada apareció la depilación”, explica.

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Entonces se preguntó. ¿Qué pasa si me dejo crecer las cejas y reconecto con esa niña de cejas grandes que siempre fui? Su padre tenía las mismas. Eran, dijo, “copy paste”. Desde la curiosidad, encontró en Instagram a una chica que trabajaba con cejas y pestañas. Le contó toda su historia. La chica la acompañó en el proceso de dejarlas crecer y, cuando la cuarentena lo permitió, le hizo un laminado de cejas, un tratamiento que las deja moldeables y permite peinarlas hacia arriba. “De repente yo tenía una cosa acá gigante”, dice y se ríe.

Con los ahorros de sus cinco años en el mundo corporativo, Martina Díaz se fue a vivir a Barcelona en el segundo año de pandemia (Johana Rambla)

Subió su primera foto con las cejas así a sus redes. Tenía mil seguidores, todos conocidos. La publicación tuvo muchos compartidos y guardados. Le escribió una marca de aros para proponerle una producción de fotos a cambio de un canje. Una fotógrafa le ofreció una sesión por colaboración. Fue a ambas. “Me pareció muy loco cómo algo que yo había sido motivo de burla en mi infancia, y había tratado de esconder tanto tiempo, de repente todos me lo elogiaban como que era algo hermoso. Fue como experimentar otra mirada sobre mí”, sostiene Martina.

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Después vino la segunda pregunta. ¿Qué pasa si me dejo de depilar las piernas? La lógica era la misma. Una experimentación. “Me di cuenta que no quería depilarme más. Me cayó la ficha de todo lo que había sufrido por los pelos y me pregunté qué pasaría si me los dejaba”, recuerda Martina.

Martina también se muestra en la playa durante sus vacaciones

La explosión en TikTok

Con los ahorros de sus cinco años en el mundo corporativo, Martina Díaz se fue a vivir a Barcelona en el segundo año de pandemia. Una amiga vivía allá. Intentó trabajar como modelo, hizo algunas producciones, pero el modelaje le presentaba dos problemas. El primero es que la industria no terminaba de aceptar a una mujer con pelo en las piernas. “Las cejas eran hasta ahí, hasta las cejas te bancaban”, explica. “Una modelo mujer con pelo en la pierna, creo que a nadie le entra todavía esa idea”. El segundo es que sus antecedentes con los trastornos alimentarios hacían que esa industria fuera un terreno difícil.

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En las producciones le decían que tenía que mostrarse en redes. Ella era licenciada en Marketing, algo sabía. Se abrió un TikTok. Su tercer video era ella peinándose las cejas hacia arriba. “Se me hace superviral, pero de un día para el otro era seguidores, seguidores, seguidores, comentarios, comentarios, comentarios”. Ese video acumula hoy 70 millones de reproducciones.

Los comentarios se dividían mitad y mitad. De un lado, mujeres que le agradecían por visibilizar el pelo en el cuerpo femenino, que le decían que las inspiraba, que le escribían contándole sus propias experiencias de sufrimiento adolescente por el vello. Madres que le mostraban los videos a sus hijas chiquitas y después le contaban que a las nenas les habían empezado a gustar sus propias cejas. “Todo lo bueno que me dan las redes a mí me contrarresta el hate”, sostiene Martina.

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Martina era muy observada de chica por las cejas que heredó de su papá

Del otro lado, la otra mitad. “Me levantan en Twitter y se empiezan a hacer chistes de que soy fea, de que parezco hombre”. En TikTok, un usuario le escribió en mayúsculas: “No nos molesta. Estás en todo tu derecho. El problema es que es muy poco atractivo”. Otro le preguntó: “¿Por qué te molesta que nos moleste?”. Díaz publicó un video con una pregunta. “¿Por qué les molesta tanto que una mujer se deje pelos en las piernas, cuando lo vieron en hombres y jamás les generó el mínimo conflicto?”.

Cuando subió la primera historia mostrando sus piernas sin depilar, la reacción fue la misma que con las cejas pero amplificada. “Me chocaba que sea tan condenado en mujeres y tan aceptado en hombres algo que es exactamente lo mismo”, explica Martina.

Graba, edita, negocia, factura y no se puede ir de vacaciones

Martina Díaz estuvo un año y medio en Barcelona. Volvió a Buenos Aires de visita y algo cambió. La gente la saludaba por la calle, le pedían fotos, agencias la contactaron para trabajos de contenido. “Allá no me pasaba”, admite. Las oportunidades laborales estaban en Argentina. Eso y los siete sobrinos a los que extrañaba ver crecer la trajeron de vuelta.

Hoy vive de sus redes sociales. Es embajadora de una marca desde hace dos años, que apoya su mensaje sobre belleza real. Trabaja con otras marcas que van surgiendo. Sigue modelando de vez en cuando. Pero lo principal es crear contenido, y lo hace sola. Martina graba, edita, responde mails, negocia contratos y factura. No tiene equipo.

Su trabajo tiene dos caras. El contenido para marcas viene con estructura. Tiene que cumplir fechas, briefs y guiones que aprobar. El contenido orgánico, el propio, depende de ella. “Es lo más importante al fin y al cabo, porque es lo más real”, dice Martina. La flexibilidad del día a día tiene un costo. La desconexión no existe para la influencer. “Yo estoy de vacaciones y más que nunca tengo que estar pensando en el contenido que hago con la bikini, por el pelo, y qué puede ser un contenido. No existe desconectar”.

Hoy vive de sus redes sociales. Es embajadora de una marca desde hace dos años, que apoya su mensaje sobre belleza real

Un martes puede decidir no trabajar. Pero la vacación de desconexión total, la de dos semanas sin pantalla, no es una opción en su caso. Todo lo que le pasa es un posible video.

En la calle la reconocen de dos maneras. Hay quienes la abrazan y le agradecen. Y hay quienes la señalan como quien avista algo raro. “Hay otra gente que es más tipo ‘¿Vos sos la de TikTok?’ ‘Sí’. Y se van a decirle a alguien. Como el chisme. Como: ‘Ay, hay un tigre’”.

En el subte, con la luz blanca, encara a quien la mira

Martina Díaz dice que nunca recibió un comentario agresivo en persona. Las miradas siguen, pero ya no le producen lo que le producían de chica. “Depende el día”, aclara. Cuando está de buen humor, las deja pasar. Cuando no, encara. “Si estoy cruzada y me doy cuenta que están en el subte con la luz blanca y veo que se cuchichean y me miran, los miro así y les digo: ‘¿Qué pasa? ¿Qué me mirás?’”.

Su madre tampoco recibió el cambio con entusiasmo inmediato. En algún momento de la transición le dejaba en el cuarto folletos de casas de depilación. Ofertas para todo el cuerpo por 10 mil pesos. “Le dije ‘mirá, ma, no me voy a depilar porque no quiero, no porque quiero una promo de todo el cuerpo por diez mil’”. La madre lo respetó.

Hay una asociación que la indigna. La que vincula pelo en la pierna de una mujer a sucio, desarreglado y antihigiénico

Díaz dijo que se bajó “de la carrera de ser atractiva para la mayor cantidad de gente posible, que es una carrera que muchas mujeres estamos”. No tiene pareja. Tuvo. Sabe que hay menos gente que se siente atraída hacia una mujer que no se depila. Eso no le cambia la decisión. “La persona que se quiera acercar a mí y quiera compartir conmigo, bien. Y los que no, no. Y está bien”.

Hay una asociación que la indigna. La que vincula pelo en la pierna de una mujer a sucio, desarreglado y antihigiénico. Pelo en la pierna de un hombre equivale a nada. “Si fuese sucio el pelo, la cabeza, todo el mundo tendría pelo”, razona. En sus redes juega con esa contradicción. Martina se viste con polleras, se maquilla, se muestra femenina según los códigos convencionales, y a la vez lleva los pelos. “Romper esta cosa del rol de género, de que la mujer tiene que estar depilada, vestirse así, hacer estas actividades. Jugar con lo que vos quieras. Eso es un poco mi mensaje”, sostiene.

Hace poco viajó a Costa Rica y buscó trabajo presencial en hostels, haciendo voluntariados. Subió un video hablando de lo que podría pasar si una mujer no depilada se presenta a un puesto de atención al público. Una seguidora le comentó que trabajaba en un hotel, que no se depilaba, y que su jefe le llevó una Gillette. Le dijo que tenía que depilarse. La chica lo hizo porque necesitaba el trabajo.

Martina Díaz tiene 31 años, vive sola en Buenos Aires, se levanta y no agarra la pinza. Las cejas que una camilla de láser intentó borrar cuando ella tenía 11 ocupan ahora la mitad de una pantalla en los teléfonos de 70 millones de personas. El peluche ya no está. El pelo sí.