El ensayo clínico evaluó a 1.639 personas tratadas en centros hospitalarios de Corea del Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ensayo clínico con 1.639 personas concluyó que guiar las angioplastias con imágenes intravasculares reduce cerca de 30% el riesgo de nuevos eventos cardíacos vinculados al vaso tratado frente al uso exclusivo de la angiografía convencional.

El beneficio se mantuvo después de un seguimiento medio de 5,3 años en pacientes con lesiones coronarias complejas. Los resultados corresponden al estudio RENOVATE-COMPLEX-PCI, publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

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La angioplastia es un procedimiento que permite abrir una arteria coronaria estrechada u obstruida para mejorar el flujo de sangre hacia el corazón; en muchos casos, incluye la colocación de un stent, una pequeña malla que ayuda a mantener el vaso abierto.

La investigación comparó dos estrategias para realizar una intervención coronaria percutánea, procedimiento conocido como angioplastia: una basada en imágenes obtenidas desde el interior de la arteria y otra guiada únicamente por angiografía con rayos X.

El estudio comparó dos formas de guiar la colocación de stents

El ensayo se realizó en 20 hospitales de Corea del Sur. Participaron pacientes con obstrucciones coronarias consideradas complejas, como lesiones extensas, intervenciones en más de un vaso, bifurcaciones arteriales y oclusiones crónicas.

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Del total, 1.092 personas fueron asignadas a una angioplastia con imágenes intravasculares, mientras que 547 recibieron el procedimiento guiado por angiografía. La edad media fue de 66 años; el 49 % tenía cardiopatía isquémica estable y el 51 % ingresó con síndrome coronario agudo.

La investigación evaluó un resultado combinado: muerte cardíaca, infarto de miocardio relacionado con la arteria tratada o una nueva intervención sobre ese vaso que estuviera clínicamente indicada. Ese indicador permite medir no solo el resultado inicial de la angioplastia, sino también su evolución en el tiempo.

Los eventos se registraron en 10,5% de los pacientes guiados por imágenes

La tecnología intravascular facilita la medición del diámetro arterial y la verificación de la apertura del stent. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un seguimiento medio de 5,3 años, el criterio principal ocurrió en 109 de los 1.092 pacientes del grupo de imágenes intravasculares, equivalente al 10,5 %, frente a 78 de 547 personas del grupo de angiografía, el 14,9 %.

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La diferencia representa una reducción relativa del riesgo de 32 %. Los investigadores calcularon un cociente de riesgo de 0,68, con una diferencia estadísticamente significativa según los parámetros del estudio.

Los datos también mostraron una menor frecuencia de muerte cardíaca o infarto relacionado con el vaso intervenido: 7,6 % en el grupo guiado por imágenes frente a 10,7 % en el grupo de angiografía. La necesidad de una nueva revascularización de la arteria tratada fue de 4,4 % y 6,2 %, respectivamente.

La trombosis definitiva del stent, una complicación poco frecuente pero grave, apareció en un paciente del grupo de imágenes intravasculares, el 0,1 %, y en cuatro del grupo control, el 0,7 %. No hubo diferencias aparentes entre ambas estrategias en las complicaciones vinculadas con el procedimiento durante la internación inicial.

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El American College of Cardiology (ACC), que difundió el seguimiento ampliado del ensayo, señaló que el beneficio de la guía por imágenes intravasculares se mantuvo en la mayoría de los subgrupos analizados.

La diferencia respecto de la angiografía fue más marcada entre los pacientes con oclusión coronaria crónica total y enfermedad difusa extensa, dos escenarios que suelen plantear mayores dificultades durante una angioplastia.

Ver la arteria desde adentro permite ajustar mejor la intervención

El uso de imágenes intravasculares en angioplastias reduce un 32% el riesgo de nuevos eventos cardíacos frente a la angiografía convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La angiografía convencional ofrece una imagen por rayos X del contorno de la arteria coronaria. Es la herramienta habitual para detectar estrechamientos y orientar la colocación de un stent, la pequeña malla que mantiene abierto el vaso luego de la dilatación.

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Las imágenes intravasculares aportan información adicional porque permiten observar el interior de la arteria con un nivel de detalle mayor. De ese modo, el equipo médico puede medir con más precisión el diámetro del vaso, conocer características de la placa que provoca la obstrucción y comprobar cómo quedó implantado el stent.

Esa evaluación puede ser relevante en lesiones complejas, donde una estimación imprecisa del tamaño del dispositivo o de su expansión puede aumentar la posibilidad de que persista una obstrucción, aparezcan coágulos o sea necesaria una nueva intervención.

El estudio informó que la optimización del stent se consiguió en el 45 % de los procedimientos guiados por imágenes y en el 59 % de aquellos guiados por angiografía. Además, el uso de imágenes intravasculares extendió el tiempo del procedimiento en alrededor de 15 minutos.

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El beneficio fue mayor en algunos cuadros coronarios complejos

La diferencia a favor de la técnica intravascular fue más marcada en casos de oclusión coronaria crónica total y enfermedad difusa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados favorables se observaron en la mayoría de los subgrupos clínicos evaluados. Según el análisis, la diferencia respecto de la angiografía fue más marcada entre quienes tenían oclusiones coronarias crónicas completas o enfermedad difusa extensa.

Los autores también detectaron una tendencia a un mayor beneficio en pacientes con cardiopatía isquémica estable que en aquellos con síndrome coronario agudo. Sin embargo, el análisis no mostró una diferencia concluyente entre ambos tipos de presentación clínica.

El alcance de los datos debe leerse en función de la población estudiada: el ensayo incluyó exclusivamente a pacientes con lesiones coronarias complejas. Por eso, sus resultados no implican que todas las angioplastias requieran necesariamente imágenes intravasculares, sino que respaldan su empleo para mejorar la planificación y el control de estos casos.

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La ventaja se sostuvo después de cinco años de seguimiento

El beneficio clínico de la intervención coronaria guiada por imágenes persistió tras un seguimiento medio de 5,3 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación ya había difundido resultados a dos años que anticipaban una menor cantidad de eventos en el grupo tratado con guía intravascular. La actualización a largo plazo mostró que esa diferencia se sostuvo sin señales de una pérdida tardía del beneficio.

Para los pacientes que requieren una angioplastia por enfermedad coronaria compleja, el dato apunta a la relevancia de cómo se guía el procedimiento, además de la decisión de colocar un stent.